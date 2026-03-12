Leverkusen vs Bayern München Wett Tipp: Sieg-Chance für beide Seiten

Mit nur einer Niederlage aus den letzten acht Bundesliga-Partien zeigt die Formkurve von Leverkusen deutlich nach oben. Die Werkself wird für den Rekordmeister eine harte Nuss, die es zu knacken gilt.

Die besten Wetten für Leverkusen vs Bayern München

Sieg Leverkusen oder Bayern & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 1,90 bei Neobet

Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1,82 bei Neobet

2. Halbzeit (Torreichste Halbzeit) zu einer Quote von 2,00 bei Neobet

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Leverkusen 1-2 Bayern München

Torschützen-Wett Tipp: Leverkusen – Kofane; Bayern München – Jackson, Diaz

Leverkusen bleibt kaum Zeit, über das 1:1-Remis in der Champions League gegen Arsenal nachzudenken, da am Samstag bereits Tabellenführer Bayern in der BayArena gastiert.

Das Team von Kasper Hjulmand hat zuletzt den Anschluss an die Top 4 wiederhergestellt. Aktuell belegt Leverkusen den sechsten Rang, nur drei Punkte hinter dem Tabellenvierten Stuttgart. Besonders in der Fremde überzeugte die Werkself zuletzt mit Siegen in Frankfurt und Hamburg.

Ein Blick auf die direkte Bilanz zeigt jedoch eine Schwäche: Leverkusen konnte in den letzten vier Pflichtspiel-Duellen gegen die Bayern keinen eigenen Treffer erzielen. Die Begegnungen waren zudem oft hitzig – in sechs der letzten sieben Duelle gab es fünf oder mehr Gelbe Karten. Bitter für Bayer: Alejandro Grimaldo fehlt gesperrt, zudem fallen Ben Seghir, Tella und Flekken verletzungsbedingt aus.

Die Bayern reisen mit Rückenwind an, nachdem sie im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League einen dominanten 6:1-Sieg gegen Atalanta Bergamo einfuhren. Dieser Triumph wurde jedoch teuer bezahlt: Urbig, Musiala und Davies verletzten sich. Vor allem der Abgang von Davies unter Tränen lässt befürchten, dass er länger ausfallen wird.

Hinter der Fitness von Harry Kane steht ebenfalls ein Fragezeichen. Er blieb gegen Atalanta über 90 Minuten auf der Bank. Seine Wadenverletzung reicht zwar für einen Kaderplatz, aber er ist sichtlich nicht bei 100 %. Daher dürfte erneut Nicolas Jackson in der BayArena die Sturmspitze besetzen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Leverkusen vs Bayern München

Leverkusen:Blaswich, Tapsoba, Andrich, Quansah, Garcia, Fernandez, Culbreath, Hofmann, Tillman, Maza, Kofane

Bayern München:Ulreich, Stanisic, Bischof, Kim, Tah, Kimmich, Goretzka, Diaz, Gnabry, Olise, Jackson

Fokus auf Tore auf beiden Seiten – und eine Entscheidung

Leverkusen erzielt im Schnitt 2,08 Tore pro Heimspiel, während die Bayern auswärts auf beeindruckende 3,33 Treffer kommen.

Da Leverkusen in jedem Heimspiel dieser Saison getroffen hat und die Bayern ebenfalls in jeder Auswärtspartie erfolgreich waren, ist „Beide Teams treffen“ eine logische Wahl. Wir kombinieren dies mit der Doppelten Chance auf einen Sieger.

Nur zwei Heimspiele von Leverkusen endeten Remis – ein Wert, den die Bayern in ihren 12 Bundesliga-Auswärtsreisen teilen. Das bedeutet, dass satte 83,33 % der kombinierten Spiele ein klares Ergebnis lieferten.

Die Wahrscheinlichkeit für dieses Szenario inklusive beidseitiger Tore liegt bei 51,28 %. Für uns ist das der Value-Tipp unter den Leverkusen vs Bayern München Wett Tipps.

Leverkusen vs Bayern München Wette 1: Sieg Leverkusen oder Bayern & Beide Teams treffen (Ja) zu einer Quote von 1,90 bei Neobet

Value bei weniger als vier Toren

Obwohl beide Teams offensiv brandgefährlich sind, stehen sie defensiv meist diszipliniert. Leverkusen kassiert zu Hause nur 0,92 Gegentore pro Spiel – exakt denselben Wert weisen die Bayern in der Fremde auf.

Tatsächlich hat Leverkusen die Hälfte seiner Heimsiege ohne Gegentor eingefahren. Gegen den Tabellenführer wird die „Weiße Weste“ zwar schwer, aber die Statistik spricht für ein enges Spiel: 80 % der letzten fünf Bundesliga-Duelle in der BayArena endeten mit drei oder weniger Toren.

Da Kane nicht voll fit ist und beide Teams die Champions League in den Knochen haben, erwarten wir kein Schützenfest. Die Wahrscheinlichkeit für maximal drei Tore liegt bei 54,05 %.

Leverkusen vs Bayern München Wette 2: Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1,82 bei Neobet

Mehr Action nach dem Seitenwechsel

Über 68 % der Auswärtstore der Bayern fallen erst nach der Pause. Auch defensiv sind sie anfälliger, wenn die Kraft nachlässt: 55 % der Auswärtsgegentore kassieren sie in der zweiten Halbzeit. Interessanterweise erzielen die Bayern ihr erstes Auswärtstor im Schnitt erst in der 59. Minute.

Zudem fielen 22 ihrer 40 Auswärtstore nach der 60. Minute. Das deutet darauf hin, dass die taktische Marschroute von Vincent Kompany darauf ausgelegt ist, den Gegner mürbe zu spielen.

Da Leverkusen in dieser Saison nur in 25 % seiner Heimspiele ein Gegentor in der ersten Halbzeit kassiert hat, setzen wir darauf, dass die zweite Hälfte torreicher wird. Die Wahrscheinlichkeit hierfür liegt bei 51,28 %.

Leverkusen vs Bayern München Wette 3:2. Halbzeit (Torreichste Halbzeit) zu einer Quote von 2,00 bei Neobet

