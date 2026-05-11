Lens vs PSG Wett Tipp: Pariser Titelparty vorerst vertagt

Unser Experten-Team geht davon aus, dass das Team von Pierre Sage in diesem Duell der Giganten am vorletzten Spieltag die Oberhand behält. Wir erwarten, dass Lens PSG mit einem hauchdünnen Vorsprung in die Schranken weist.

Die besten Wetten für Lens vs PSG

Doppelte Chance: Lens oder Unentschieden zu einer Quote von 1,85 bei bet365

Über 4,5 Tore zu einer Quote von 3,75 bei bet365

Unentschieden zur Halbzeit zu einer Quote von 2,50 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Lens 3:2 PSG

Torschützen-Wett Tipp: Lens – Wesley Said, Odsonne Edouard, Rayan Fofana; PSG – Ousmane Dembele, Vitinha

Lens kämpfte zuletzt pünktlich zum Saisonfinale ein wenig mit der Konstanz. Aus den letzten fünf Partien holten sie lediglich zwei Siege, bei zwei Unentschieden und einer Niederlage.

Nach den Punkteteilungen gegen Brest und Nizza folgte ein knapper, aber enorm wichtiger 1:0-Erfolg gegen das Tabellenschlusslicht Nantes. Dank des Treffers des erst 16-jährigen Mezian Soares rückte Lens bis auf drei Punkte an PSG heran, hat allerdings bereits ein Spiel mehr absolviert.

Paris Saint-Germain geht in dieses Nachholspiel nach einem hart erkämpften 1:0-Sieg gegen den Tabellenmittler Brest. Joker Desire Doue stach hierbei entscheidend und erzielte in den Schlussminuten den Siegtreffer.

Vor diesem direkten Duell liegt PSG sechs Punkte vor Lens. Bereits ein Unentschieden würde den 14. Ligue 1-Titel im Stade Bollaert-Delelis vorzeitig klarmachen – ein Ort, an dem Paris die letzten beiden Gastspiele für sich entscheiden konnte.

Als bestes Auswärtsteam der Saison hat PSG alles in der eigenen Hand. Doch Vorsicht: Lens ist in dieser Spielzeit die heimstärkste Macht der Liga. Stell Dich auf einen Krimi ein. Der Heimvorteil und der etwas günstigere Spielplan könnten das Pendel in diesem nervenaufreibenden Finish zugunsten der „Sang et Or“ ausschlagen lassen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Lens vs PSG

Lens:Risser, Sarr, Baidoo, Ganiou, Udol, Haidara, Bulatovic, Sima, Fofana, Edouard, Said

PSG:Safonov, Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes, Neves, Vitinha, Ruiz, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Heimstärke macht die Doppelte Chance für Lens attraktiv

Lens musste für die drei Punkte gegen Nantes alles in die Waagschale werfen, genau wie PSG gegen Brest. Beide Teams stehen am vorletzten Spieltag unter maximalem Druck, da sie nur sechs Punkte trennen.

Die Gastgeber haben in dieser Saison keines ihrer 16 Heimspiele mit einem Remis beendet: 14 Siege stehen lediglich zwei Niederlagen gegenüber. Mit nur elf Gegentoren vor heimischer Kulisse hat Lens defensiv das Zeug dazu, den amtierenden Champions-League-Sieger in Schach zu halten.

PSG rotierte gegen Brest ordentlich durch, wird hier aber wieder mit der ersten Elf auflaufen. Dennoch wirkten sie seit dem nervösen 5:4-Spektakel gegen Bayern München im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse defensiv anfällig.

Die Doppelte Chance (Sieg Lens oder Remis) bietet hier echtes Value. Lens hat nur eines der letzten 17 Pflichtspiele zu Hause verloren. PSG ist zwar das Maß aller Dinge in der Fremde, doch die 1:3-Pleite in Rennes Mitte Februar hat gezeigt, dass die Abwehr verwundbar ist.

Lens vs PSG Wette 1: Doppelte Chance: Lens oder Unentschieden zu einer Quote von 1,85 bei bet365

Torfestival im Bollaert-Delelis

Sowohl Lens als auch PSG belegen im marktübergreifenden Vergleich der „Über 4,5 Tore“ den geteilten dritten Platz aller 18 Ligue 1-Clubs. Beide Teams waren über die gesamte Saison hinweg immer wieder für torreiche Spektakel gut.

Bei Lens fielen in drei der letzten fünf Ligaspiele mehr als 4,5 Tore. Bei PSG knackte zuletzt zwar nur das Halbfinal-Hinspiel gegen Bayern diese Marke, und in der Liga gab es seit dem 5:0 gegen Marseille im Februar kein solches Schützenfest mehr – doch die Vorzeichen stehen auf Sturm.

In der Fremde agierte Paris zuletzt extrem dominant und blieb in fünf der letzten sechs Pflicht-Auswärtsspiele ohne Gegentor.

Hier wird jedoch erwartet, dass beide Seiten ohne taktische Fesseln agieren. Nur ein Sieg hält die Träume von Lens auf den ersten Titel am Leben, während PSG eine offensive Naturgewalt ist. Auf ein Torfestival zu setzen, verspricht hier eine ordentliche Rendite.

Lens vs PSG Wette 2: Über 4,5 Tore zu einer Quote von 3,75 bei bet365

Patt in der ersten Halbzeit

Beim 1:0 gegen Nantes agierte Lens extrem vorsichtig, besonders im ersten Durchgang. Die Männer von Pierre Sage kamen nur auf einen xG-Wert von 0,43 bei sechs Schüssen.

Ohne den Geniestreich des Debütanten Mezian Soares wäre das Titelrennen wohl schon gelaufen. Auch gegen Nizza und Brest blieb Lens in der ersten Halbzeit blass bzw. ohne Torerfolg.

Auch PSG ließ es gegen Brest ruhig angehen, bevor Doue spät den Deckel draufmachte. Anfang des Monats gegen Lorient stand es zur Pause nach dem frühen Treffer von Ibrahim Mbaye ebenfalls nur 1:1.

Beide Teams werden versuchen, früh die Kontrolle zu übernehmen, was oft in einer taktischen Pattsituation endet. Wir erwarten eine zerfahrene Anfangsphase im Bollaert-Delelis. Der Value liegt hier klar auf einem Unentschieden zur Halbzeitpause.

Lens vs PSG Wette 3:Unentschieden zur Halbzeit zu einer Quote von 2,50 bei bet365

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