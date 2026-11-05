Leipzig vs Augsburg Prognosen: Romulo im Aufwind

Unsere Wett-Experten rechnen bei Leipzig vs Augsburg mit mehr als drei Treffern und damit, dass Romulo eines der mind. drei Gastgeber-Tore erzielt.

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Beste Wetten für Leipzig vs Augsburg

Mehr als 2.5 Tore RB Leipzig Quote 1.85 bei Interwetten

Torschütze Romulo da Cruz zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1.90 bei Interwetten

RB Leipzig & Mehr als 3.5 Tore Quote 2,37 bei Interwetten

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Unsere Analyse: Die Form der Sachsen und der Fuggerstädter

RB Leipzig empfängt den FC Augsburg nach dem 2:3 gegen Manchester City vom Mittwoch und eine Woche nach dem 2:0 bei Schalke 04. Bei den Gelsenkirchnern holten die Sachsen ihre ersten Auswärtspunkte in der Bundesliga 2026/27 und den fünften Sieg in acht Runden. Mit dem 1:6 beim FC Bayern war die jüngste Niederlage zwischen dem 6:0 gegen Eintracht Frankfurt und dem 4:0 gegen die SV Elversberg geschehen.

Der FC Augsburg hingegen nahm sechs seiner neun Zähler zum Start mit dem 3:0 gegen Schalke 04 und dem 4:1 in Frankfurt mit. Mittlerweile warten die Fuggerstädter seit sechs Runden auf einen Sieg, zuletzt verzeichneten sie zuhause das 1:1 gegen Union Berlin und das 1:2 gegen den SC Freiburg. In den ersten Auftritten nach der Länderspielpause waren sie nach dem 2:2 gegen den FC Bayern bei der SV Elversberg mit 3:4 unterlegen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Leipzig vs Augsburg

Leipzig – voraussichtliche Aufstellung: Vandevoordt, Henrichs, Orban, Castello Jr., Raum, Reitz, El Aynaoui, Banzuzi, Gruda, Romulo, Nusa

Augsburg – voraussichtliche Aufstellung: Dahmen, Keitel, Gouweleeuw, Matsima, Fellhauer, Massengo, Rieder, Behrens, Kade, Ibrahimovic, Gregoritsch

Leipzig vs Augsburg mit mehr als zwei Heimtreffern

RB Leipzig traf in all seinen bisherigen Ligaheimspielen in dieser Saison 2026/27 dreimal oder häufiger. Genau genommen netzten die Sachsen nach dem 3:0 gegen Gladbach zum Auftakt zuhause immer mindestens viermal. Und vor dem 4:0 gegen die SV Elversberg waren das 5:0 gegen den Hamburger SV und das 6:0 gegen Eintracht Frankfurt gelungen.

Der FC Augsburg bestritt in dieser Bundesliga-Spielzeit bislang drei Auswärtspartien und kassierte in den letzten zwei davon mehr als zwei Tore. Unterlagen die Fuggerstädter doch nach dem 2:3 bei Werder Bremen vom 19. September am 17. Oktober bei der SV Elversberg mit 3:4.

Trotz des 4:1 des FCA am zweiten Spieltag bei Eintracht Frankfurt zählt der Markt Mehr als 2.5 Tore RB Leipzig zu den plausiblen Leipzig vs Augsburg Prognosen.

Leipzig vs Augsburg Wette 1: Mehr als 2.5 Tore RB Leipzig Quote 1.85 bei Interwetten

Romulo netzt auch gegen die Fuggerstädter ein

Nachdem er die ersten beiden Auftritte von RB Leipzig in der Bundesliga 2026/27 verpasst hatte, netzte Romulo als Joker beim 5:0 gegen den HSV ein. Anschließend stand der Brasilianer sowohl in Leverkusen als auch beim 6:0 gegen Eintracht Frankfurt in der Startelf, blieb aber ohne Torerfolg. Und auch beim 1:6 gegen den FC Bayern ging er nach seiner Einwechslung in der 60. Minute leer aus.

Eine Woche nach diesem Auswärtsdebakel war Romulo gegen die SV Elversberg beim Stand von 0:0 zur Pause ins Spiel gekommen. Dabei hatte er bei insgesamt drei Schüssen aufs Tor zwei der letztlich vier Treffer beigesteuert. Am Samstag münzte er dann beim 2:0 bei Schalke 04 einen seiner zwei Schüsse aufs Tor in den Treffer zum Endstand um.

Auch dank einer Chancenverwertung von 40 % gehört der Markt Torschütze Romulo da Cruz zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den plausiblen Optionen.

Leipzig vs Augsburg Wette 2: Torschütze Romulo da Cruz zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1.90 bei Interwetten

Leipzig bezwingt Augsburg in einer Partie mit mehr als drei Toren

RB Leipzig entschied all seine bisherigen vier Heimspiele in der Bundesliga 2026/27 für sich, wobei nur beim 3:0 gegen Gladbach weniger als vier Treffer fielen. Besonders eindrucksvoll präsentierten sich die Sachsen gegen den HSV und gegen Eintracht Frankfurt, die mit 0:5 und 0:6 unterlagen. Zuletzt reagierten sie nach dem 1:6 beim FC Bayern mit dem 4:0 gegen die SV Elversberg.

Dazu kommt, dass der FC Augsburg in fünf seiner letzten sechs Meisterschaftsspiele zwei oder mehr Tore zuließ. Und dass die Fuggerstädter in den jüngsten Auswärtsspielen das 2:3 in Bremen sowie das 3:4 bei der SV Elversberg kassierten. Zuhause hatten sie sich von Bayer Leverkusen sowie vom FC Bayern mit 2:2 getrennt.

Unterm Strich reiht sich der Markt RB Leipzig & Mehr als 3.5 Tore unter die plausiblen Prognosen für die Begegnung gegen den FC Augsburg ein.

Leipzig vs Augsburg Wette 3: RB Leipzig & Mehr als 3.5 Tore Quote 2,37 bei Interwetten

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