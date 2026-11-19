Unsere Wett-Experten rechnen bei Konyaspor vs Besiktas mit einem Zu-Null-Sieg der Gäste, wobei Vlahovic eines der mindestens zwei Tore erzielt.

Alle Quoten werden von Letsbet bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Beste Wetten für Konyaspor vs Besiktas

Beide Teams erzielen mind. 1 Tor – Nein Quote 1,97 bei Letsbet

Torschütze Dusan Vlahovic zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1,69 bei Letsbet

Handicap -1 Besiktas Quote 2,50 bei Letsbet

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Unsere Analyse: Die Form der Grünweißen und der Schwarzen Adler

Konyaspor verabschiedete sich mit einem 0:1 bei Samsunspor, das erstmals nach acht Partien Zählbares holte, in die Länderspielpause. Damit verloren die Grünweißen zum dritten Mal in vier Runden, und sie ließen zum fünften Mal in sechs Spielen Punkte liegen.

Der einzige Dreier in dieser Phase, das 2:0 gegen Genclerbirligi, gelang zwischen dem 0:1 bei Amed SK und dem 0:4 gegen Galatasaray im jüngsten Heimspiel.

Besiktas hingegen feierte am 8. November mit dem 3:0 gegen Genclerbirligi den siebten Sieg in den bisherigen elf Süper-Lig-Spieltagen. Zudem ließen die Schwarzen Adler seit September ausschließlich bei Amed SK (2:3), Trabzonspor (0:2) sowie bei Kasimpasa (2:2) Punkte liegen.

Diesen waren etwa im Oktober zu Hause das 2:1 gegen Kocaelispor und das 2:0 gegen Basaksehir gegenübergestanden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Konyaspor vs Besiktas

Konyaspor – voraussichtliche Aufstellung: Güngördü, Yazgili, Awaziem, Baniya, Masuaku, Toth, Ibrahimoglu, Colley, Goncalves, Türüc, Mohamed

Besiktas – voraussichtliche Aufstellung: Nübel, Murillo, Agbadou, Topcu, Yilmaz, Ndidi, Özcan, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic

In Konyaspor vs Besiktas treffen nicht beide Teams

Am 12. September hatte Konyaspor mit dem 1:0 gegen Trabzonspor für eine faustdicke Sensation gesorgt. Doch danach netzten die Grünweißen ausschließlich beim 2:0 gegen Genclerbirligi, das nach den Nullnummern gegen Kasimpasa sowie gegen Basaksehir und dem 0:1 bei Amed SK gelang, ein. Es folgten zuletzt das 0:4 gegen Galatasaray und am 7. November das 0:1 bei Samsunspor.

Besiktas ließ in allen bisherigen Süper-Lig-Auswärtspartien mindestens einen Treffer zu. Aber seit September traf dieses Muster mit dem 2:3 bei Amed SK, dem 0:2 bei Trabzonspor sowie dem 2:2 bei Kasimpasa auf weitere Vertreter der Top 5 zu. Zu Hause hingegen folgte zuletzt das 3:0 gegen Genclerbirligi dem 2:0 gegen Basaksehir.

Unterm Strich gehört der Markt Beide Teams erzielen mind. 1 Tor – Nein zu den realistischen Konyaspor vs Besiktas Prognosen.

Konyaspor vs Besiktas Wette 1: Beide Teams erzielen mind. 1 Tor – Nein Quote 1,97 bei Letsbet

In Konya macht Vlahovic die zehn voll

Nach dem 0:1 bei Alanyaspor, bei dem er ab der 57. Minute sein Debüt für Besiktas feierte, netzte Dusan Vlahovic in sechs seiner weiteren acht Meisterschaftsspiele ein. Dabei bildete nach der 0:2-Auswärtsniederlage gegen Trabzonspor das 2:0 gegen Basaksehir, bei dem der Serbe eine Vorlage lieferte, die andere Ausnahme.

Mit einem Doppelpack beim 3:0 gegen Genclerbirligi traf der Serbe erstmals seit einem Hattrick gegen Corum von Ende August mehr als einmal. Zudem trug er sich gegen Fenerbahce (2:1), gegen Amed SK (2:3), gegen Kocaelispor (2:1) und gegen Kasimpasa (2:2) in die Schützenliste ein.

Deshalb zählt auch die Option Torschütze Dusan Vlahovic zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den plausiblen Konyaspor vs Besiktas Prognosen.

Konyaspor vs Besiktas Wette 2: Torschütze Dusan Vlahovic zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1,69 bei Letsbet

Bei Konyaspor gewinnt Besiktas mit mehr als einem Tor Unterschied

In seinen jüngsten zehn Süper-Lig-Auftritten traf Besiktas ausschließlich bei der 0:2-Auswärtsniederlage gegen Trabzonspor nicht mindestens zweimal. Und gerade auswärts gewannen die Schwarzen Adler nie mit mindestens zwei Toren Unterschied. Allerdings trafen sie nach dem 2:1 bei Fenerbahce mit Amed SK, Trabzonspor und Kasimpasa auf weitere Teams aus dem ersten Tabellendrittel.

Dazu kommt, dass Konyaspor in seinen letzten sieben Ligapartien nur beim 2:0 gegen Genclerbirligi traf. Es folgten das 0:4 gegen Galatasaray sowie das 0:1 bei Samsunspor, mit dem der Gegner eine Serie von acht Niederlagen beendete.

Aus diesen Gründen lohnt sich vor der Begegnung bei den Grünweißen ein Blick auf den europäischen Markt Handicap -1 Besiktas.

Konyaspor vs Besiktas Wette 3: Handicap -1 Besiktas Quote 2,50 bei Letsbet

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