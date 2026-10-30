Kasimpasa vs Besiktas Prognose: Kritische Auswärtsspiele

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Unsere Wett-Experten gehen von einer knappen Angelegenheit aus. Das Risiko tragen vor allem die Gäste.

Wett Tipps für Kasimpasa vs Besiktas

Sieg Kasimpasa (HC +1) zu einer Quote von 2,25 bei bet365

Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,15 bei bet365

Besiktas Unter 1,5 Tore zu einer Quote von 2,20 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form beider Mannschaften

Ergebnis-Tipp - Kasimpasa 1-1 Besiktas

- Kasimpasa 1-1 Besiktas Torschützen-Tipp - Kasimpasa: Adrian Benedyczak, Besiktas: Dusan Vlahovic

Erlauben sich die Schwarzen Adler einen weiteren Ausrutscher in der Ferne? Auswärtsspiele sind bislang der limitierende Faktor für das Team von Vincenzo Italiano. Zurzeit fehlen den Gästen vier Punkte bis zur Tabellenspitze.

Während Besiktas alle fünf Süper-Lig-Heimspiele gewinnen konnte (14:3 Tore), mündeten drei von vier Gastauftritten in einer Pleite (1 Sieg). Zuletzt unterlag die Italiano-Auswahl in zwei aufeinanderfolgenden Auswärtsspielen (2:3 vs. Amed SK, 0:2 vs. Trabzonspor).

Diese Thematik könnte nach dem kommenden Wochenende zusätzlich an Brisanz gewonnen haben. Kasimpasa ist im eigenen Stadion noch ungeschlagen (1 Sieg, 3 Unentschieden). Außerdem ist das Selbstvertrauen der Hausherren nach zwei gewonnenen Ligaspielen hintereinander groß.

Voraussichtliche Aufstellungen für Kasimpasa vs Besiktas

Voraussichtliche Aufstellung Kasimpasa: Yanar, Deniz, Dagbasi, Arici, Jessen, Diabate, Boz, Müjde, Diarra, Rafferty, Benedyczak

Voraussichtliche Aufstellung Besiktas: Nübel, Murillo, Agbadou, Topcu, Yilmaz, Ndidi, Özcan, Olaitan, Cerny, Vlahovic, Trossard

Eine klare Spieldynamik

Auf dem Feld erwarten wir ein wiederkehrendes Bild. Besiktas beansprucht ligaweit den höchsten Ballbesitzanteil (62,4 Prozent). Gegnerische Mannschaften werden im eigenen Aufbauspiel sofort aktiv unter Druck gesetzt. Kein anderes Süper-Lig-Team setzt seine defensiven Aktionen weiter vom eigenen Tor entfernt als die Schwarzen Adler.

Kasimpasa wird den Ball bereitwillig an die Gäste übergeben. Das ist die Identität der Hausherren. Nur Göztepe (40,0 Prozent) und Erzurumspor (42,2 Prozent) kamen bislang auf geringere Ballbesitzwerte als die Apaciler (42,8 Prozent). Schnelle Umschaltsituationen aus einer kompakten Defensive sind das Ziel.

Es bleibt die Frage, wer aus seinen Situationen den größten Mehrwert ziehen kann. Berücksichtigen wir die Heimstärke der Auswahl von Emre Belözoglu sowie die Besiktas-Schwierigkeiten fernab der eigenen Arena, ist ein weiteres Kasimpasa-Heimspiel ohne Niederlage realistisch.

Kasimpasa vs Besiktas Tipp 1: Sieg Kasimpasa (HC +1) zu einer Quote von 2,25 bei bet365

Verteidigung im Fokus

Die Grenzen der Gastgeber liegen klar im Spiel nach vorne. Zwölf Mannschaften sammelten bis jetzt mehr erwartbare Treffer als die Apaciler (10,3 xG). Die gefährlichste Waffe im Angriffsspiel ist Mittelstürmer Adrian Benedyczak. Seine sechs Saisontore stehen für 37,5 Prozent der Team-Treffer (16).

Damit die Apachen ihren minimalistischen Ansatz im Offensivspiel in Punkte umwandeln können, muss die Arbeit gegen den Ball auf hohem Niveau ablaufen. Genau das funktioniert bislang hervorragend. Kasimpasa unterbindet bedrohliche Angriffe frühzeitig und greift im Schnitt zu 15,3 Fouls pro Spiel (zweitmeisten).

Mit 10,2 zugelassenen erwartbaren Gegentoren rangieren die Belözoglu-Schützlinge auf Rang vier. Besiktas bringt die zweitbeste erwartbare Defensive mit. Unsere Experten vermuten wenige klare Torchancen im Spiel.

Kasimpasa vs Besiktas Tipp 2: Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,15 bei bet365

Eine neue Tendenz

Ein kurzer Blick auf die letzten direkten Duelle schenkt dieser Begegnung zusätzliche Würze. Kasimpasa verlor nur eines der sechs vorangegangenen Aufeinandertreffen. Am 27. Spieltag der letzten Spielzeit unterlagen die Apaciler zu Gast bei den Schwarzen Adlern (1:2).

Interessant wird es aber in den vorherigen Partien. Dort blieb Kasimpasa in fünf von sechs Vergleichen ungeschlagen, feierte drei Siege und kassierte nie mehr als einen Gegentreffer. Mehr als ein Gegentor ist auch in dieser Spielzeit eine echte Ausnahme.

Sieben der neun absolvierten Ligaspiele beendete Kasimpasa mit Unter 1,5 Gegentreffern. Besiktas tut sich gerade Auswärts mit der eigenen Torgefahr schwer. Während die Schwarzen Adler 14 Tore in fünf Heimspielen erzielt haben, kehrten sie aus den vier Gastauftritten nur mit vier Treffern zurück in die Heimat.

Kasimpasa vs Besiktas Tipp 3: Besiktas Unter 1,5 Tore zu einer Quote von 2,20 bei bet365

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