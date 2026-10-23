1. FC Köln vs Schalke 04 Prognosen: eine ausgeglichene Partie

Weitere Details und Quoten sind auf den offiziellen Buchmacher-Websites zu finden; für zusätzliche Infos stehen folgende Seiten bereit:

Den bet365 Angebotscode Leitfaden mit allen Details zum Willkommensbonus und der Kontoerstellung.

Den Vergleich der besten Sportwetten Boni auf unserer Übersichtsseite.

Unsere Wett-Experten rechnen bei 1. FC Köln vs Schalke 04 mit zwei bis drei Toren, Treffern auf beiden Seiten und dem 1:0 durch die Domstädter.

Beste Wetten für 1. FC Köln vs Schalke 04

Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1,83 bei bet365

Team mit dem 1. Tor 1. FC Köln Quote 1,72 bei bet365

Anzahl der Tore im Spiel 2-3 Quote 1,80 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Geißböcke und der Gelsenkirchner

Der 1. FC Köln empfängt Schalke 04 acht Tage nach dem 0:1 bei Eintracht Frankfurt. Bei den selbst angeschlagenen Adlerträgern verloren die Domstädter nach dem 1:4 in Stuttgart und dem 1:2 beim HSV auch ihr bislang drittes Auswärtsspiel.

Im RheinEnergieStadion haben sie das 3:2 gegen die TSG Hoffenheim sowie das 2:1 gegen Gladbach und das 1:1 gegen Werder Bremen zu Buche stehen.

Schalke 04 hingegen nahm seine fünf Punkte allesamt an den September-Spieltagen mit. Drei holte der Bundesliga-Rückkehrer mit dem 3:1 bei Union Berlin, das zwischen Nullnummern gegen Bayern München und die SV Elversberg gelang. Doch nach der Länderspielpause setzte es das 1:2 beim Dritten aus Freiburg und zuhause das 0:1 gegen den Fünften aus Mainz.

Voraussichtliche Aufstellungen für 1. FC Köln vs Schalke 04

1. FC Köln – voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe, Sosa, Lochoshvili, Simpson-Pusey, Sebulonsen, Maina, Krauß, Johannesson, El Mala, Moore, Bülter

Schwäbe, Sosa, Lochoshvili, Simpson-Pusey, Sebulonsen, Maina, Krauß, Johannesson, El Mala, Moore, Bülter Schalke 04 – voraussichtliche Aufstellung: Karius, Kurucay, Katic, T. Becker, Gosens, Tanaka, El-Faouzi, Gantenbein, Aouchiche, Karaman, Adamu

Der 1. FC Köln und Schalke 04 erzielen gemeinsam mindestens drei Tore

Vor der 0:1-Auswärtsniederlage gegen Eintracht Frankfurt hatten in allen ersten Bundesliga-Auftritten des 1. FC Köln beide Teams eingenetzt. Und mit dem 1:1 gegen Werder Bremen vom 12. September waren nur einmal nicht mehr als zwei Tore gefallen.

In den weiteren zwei Partien im RheinEnergieStadion feierten die Geißböcke das 3:2 gegen die TSG Hoffenheim sowie am 11. Oktober das 2:1 gegen das Schlusslicht aus Mönchengladbach.

Völlig anders sieht die bisherige Torbilanz von Schalke 04 vor heimischer Kulisse aus. Hatten die Königsblauen doch in Gelsenkirchen vor dem 0:1 gegen Mainz 05 die Nullnummern gegen Bayern München und gegen die SV Elversberg verzeichnet. In der Ferne gab es seit dem Wiederaufstieg hingegen das 0:3 in Augsburg, das 3:1 bei Union Berlin und das 1:2 in Freiburg.

Deswegen lohnt sich vor der Partie in der Domstadt ein Blick auf den Markt Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja.

FC Köln vs Schalke 04 Wette 1: Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1,83 bei bet365

Die Geißböcke treffen gegen die Gelsenkirchner zum 1:0

Schalke 04 tritt also eine Woche nach dem 0:1 gegen Mainz 05 im RheinEnergieStadion an. Doch man hatte schon bei der 1:2-Auswärtsniederlage gegen den SC Freiburg das erste Tor zugelassen. Dasselbe Muster hatte auch beim 0:3 in Augsburg zugetroffen.

Die Breisgauer und die Rheinhessen rangieren auf dem dritten und dem fünften Platz, aber Mainz 05 weist einen Punkt Vorsprung auf Werder Bremen auf. Und ab dem 1:1 gegen die Grün-Weißen markierte der 1. FC Köln in seinen jüngsten zwei Heimspielen das Premierentor. Beim 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach zeichnete sich Isak Johannesson in der 26. Minute für das 1:0 verantwortlich.

Unterm Strich zählt der Markt Team mit dem 1. Tor 1. FC Köln zu den realistischen Optionen vor dem Spiel gegen Schalke 04.

FC Köln vs Schalke 04 Wette 2: Team mit dem 1. Tor 1. FC Köln Quote 1,72 bei bet365

Bei 1. FC Köln vs Schalke 04 fallen zwei bis drei Tore

Mainz 05 markierte also im dritten Spiel den bislang einzigen Treffer auf Schalke seit der Rückkehr in die Bundesliga. Dabei war das 0:0 gegen Bayern München zwischen dem 0:3 in Augsburg und dem 3:1 bei Union Berlin, das in sechs Runden 17 Tore zuließ, geholt worden. Vor und nach der Länderspielpause waren dann die Nullnummer gegen die SV Elversberg und das 1:2 in Freiburg gefolgt.

Für den 1. FC Köln kommt das Heimspiel gegen Schalke 04 nach dem 0:1 bei Eintracht Frankfurt. Fünf Tore hatte es hingegen in den beiden ersten Meisterschaftsspielen gegen die TSG Hoffenheim (3:2) und beim VfB Stuttgart (1:4) gegeben. Doch dazwischen hatten die Domstädter das 1:1 gegen Werder Bremen, das 1:2 beim HSV und vor zwei Wochen das 2:1 gegen Gladbach erlebt.

Aus diesen Gründen gehört der Markt Anzahl der Tore im Spiel 2-3 zu den plausiblen 1. FC Köln vs Schalke 04 Prognosen.

FC Köln vs Schalke 04 Wette 3: Anzahl der Tore im Spiel 2-3 Quote 1,80 bei bet365

+