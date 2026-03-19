Köln vs Gladbach Prognosen: Duell auf Augenhöhe

Unsere Wett-Experten rechnen im RheinEnergieStadion mit zwei, drei Treffern – und Toren von Köln sowie von Gladbach.

Beste Wetten für Köln vs. Gladbach

Mehr als 2.5 Tore Quote 1.68 bei bet365

Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.92 bei bet365

Anzahl der Tore im Spiel 2-3 Quote 1.97 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Geißböcke und der Fohlen

Der 1. FC Köln blieb zuletzt am Samstag mit dem 1:1 beim HSV zum sechsten Mal am Stück sieglos. Doch gleichzeitig – und nach dem 2:2 im RheinEnergieStadion gegen die TSG Hoffenheim – erreichten die Geißböcke das zweite Unentschieden binnen vier Runden. In denen sie nach dem 0:2 in Augsburg im jüngsten Heimspiel gegen Borussia Dortmund mit 1:2 unterlagen.

Borussia Mönchengladbach fädelte am 13. März – nach dem 1:0 gegen Union Berlin – mit dem 2:0 gegen den FC Pauli den zweiten Heimerfolg in Serie ein. Die Bilanz aus den jüngsten sieben Auswärtspartien sieht völlig anders aus, denn dem 0:0 beim HSV sowie dem 1:1 in Bremen stehen fünf Niederlagen gegenüber. Zuletzt unterlagen die Fohlen in Frankfurt mit 0:3, in Freiburg mit 1:2 und gegen den FC Bayern mit 1:5.

Voraussichtliche Aufstellungen für Köln vs Gladbach

Köln – voraussichtliche Aufstellung: Schwäbe, Krauß, van den Berg, Cenk, Lund, Johannesson, Martel, Kaminski, Maina, El Mala, Ache

Schwäbe, Krauß, van den Berg, Cenk, Lund, Johannesson, Martel, Kaminski, Maina, El Mala, Ache Gladbach – voraussichtliche Aufstellung: Nicolas, Sander, Elvedi, Diks, Engelhardt, Scally, Reitz, Stöger, Castrop, Honorat, Tabakovic

In Köln vs Gladbach fallen mindestens drei Tore

Mit Ausnahme des 1:0 gegen den VfL Wolfsburg von Ende Januar kamen etwa in allen Meisterschaftsheimspielen des 1. FC Köln nach der Winterpause mehr als zwei Treffer zustande. Dieses Muster traf vor der Partie gegen die Wölfe beim 1:3 gegen den FC Bayern und dem 2:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 zu. Es folgten bisher die 1:2 gegen RB Leipzig sowie gegen Borussia Dortmund – und dazwischen das 2:2 gegen die TSG Hoffenheim.

Zudem wurden in drei der jüngsten Auswärtspartien von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga drei oder mehr Tore erzielt. Die Fohlen verzeichneten in der Ferne nach dem 1:5 bei der TSG Hoffenheim am 14. Januar zuerst das 0:0 beim Hamburger SV sowie das 1:1 bei Werder Bremen. Anschließend unterlagen sie jedoch bei Eintracht Frankfurt mit 0:3, in Freiburg mit 1:2 sowie beim FC Bayern mit 1:4.

Deshalb zählt die Option Mehr als 2.5 Tore zu den plausiblen Prognosen für dieses Derby.

Köln vs Gladbach Wette 1: Mehr als 2.5 Tore Quote 1.68 bei bet365

Sowohl die Geißböcke als auch die Fohlen netzen ein

Abgesehen vom 1:0 gegen den VfL Wolfsburg und vom 0:2 in Augsburg erzielten in allen Bundesliga-Partien des 1. FC Köln nach der Winterpause beide Teams Tore. So traf dieses Muster zwischen den beiden Ausnahmen auf das 1:2 gegen RB Leipzig, das 2:2 in Stuttgart und das 2:2 gegen die TSG Hoffenheim zu. Anschließend verzeichneten die Geißböcke ein weiteres 1:2 – diesmal gegen den Zweiten aus Dortmund – und das 1:1 beim Hamburger SV.

Zudem gab es etwa in drei der bislang letzten vier Meisterschaftsspiele von Borussia Mönchengladbach in der Ferne Treffer beider Mannschaften. Hierbei geschah mit dem 0:3 bei Eintracht Frankfurt die Ausnahme zwischen dem 1:1 in Bremen und dem 1:2 in Freiburg. Danach netzten die Fohlen auch am 6. März beim 1:4 beim FC Bayern ein.

Unterm Strich ist die Kombi Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja eine der realistischen Köln vs. Gladbach Prognosen.

Köln vs Gladbach Wette 2: Mehr als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1.92 bei bet365

In Köln vs Gladbach kommen zwei oder Treffer zustande

Nach dem 1:3 gegen den FC Bayern vom 14. Januar wurden in drei der jüngsten fünf Heimspiele des 1. FC Köln zwei, drei Tore beigesteuert. Hierbei stellte nach dem 1:0 gegen den VfL Wolfsburg das 2:2 gegen die TSG Hoffenheim die zweite Ausnahme dar. Mit dem 2:1 gegen den 1. FSV Mainz 05 und dem 1:2 gegen RB Leipzig sowie gegen Borussia Dortmund endeten die anderen Auftritte im RheinEnergieStadion.

Außerdem riss mit dem 1:4 beim FC Bayern eine Serie mit Auswärtspartien von Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga mit zwei oder drei Toren. Verloren die Fohlen doch nach dem 1:1 in Bremen in Frankfurt mit 0:3 sowie in Freiburg mit 1:2.

Aus diesen Gründen solltet Ihr den Markt Anzahl der Tore im Spiel 2-3 im Auge behalten.

Köln vs Gladbach Wette 3: Anzahl der Tore im Spiel 2-3 Quote 1.97 bei bet365

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