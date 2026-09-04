Istanbul Basaksehir vs Galatasaray Prognose: Sahin gerät unter Druck

Unsere Wett-Experten prognostizieren einen Auswärtssieg des Titelverteidigers.

Die besten Wetten für Istanbul Basaksehir vs Galatasaray

Sieg Galatasaray & Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 2,87 bei bet365

Galatasaray gewinnt zu Null zu einer Quote von 3,40 bei bet365

Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1,63 bei bet365

Unsere Analyse - die Form der beiden Teams

Ergebnistipp - Istanbul Basaksehir 0-2 Galatasaray

- Istanbul Basaksehir 0-2 Galatasaray Torschützen Prognose - Galatasaray: Victor Osimhen 2x

Istanbul Basaksehir pflegt einen auf Ballbesitz ausgelegten Spielstil. Aktuell fehlt den grauen Eulen allerdings die Durchschlagskraft. Während der ersten fünf Pflichtspiele kam das Team von Nuri Sahin durchschnittlich auf 57,5 Prozent Ballbesitz.

Zu den gewünschten Resultaten hat das kaum geführt. Aus der Conference-League-Qualifikation verabschiedeten sich die Gastgeber bereits (1:1, 0:2 vs. FC Inter). Außerdem folgten in der Süper Lig zwei sieglose Paarungen auf den Auftaktsieg gegen Kocaelispor (1U, 1N).

Einen besseren Verlauf nahmen zuletzt die Begegnungen von Galatasaray. Die Löwen korrigierten ihren Fehler aus dem Auftaktspiel (2:2 vs. Corum) und gewannen zwei Ligaspiele hintereinander.

Voraussichtliche Aufstellungen für Istanbul Basaksehir vs Galatasaray

Istanbul Basaksehir voraussichtliche Aufstellung: Sengezer, Sahiner, Bayram, Opoku, Operi, Günes, Kemen, Skov Olsen, Fayzullaev, Shomurodov, Bozok

Galatasaray voraussichtliche Aufstellung: Yilmaz, Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Torreira, Lemina, Akgün, Sara, Yilmaz, Osimhen

Kein Strafraumzugang für die Sahin-Elf

Es fehlt den Hausherren in dieser Spielzeit an funktionierenden Abläufen im Offensivspiel. Den grauen Eulen fehlen die Treffer. Nur eines der fünf bisherigen Pflichtspiele beendete Istanbul Basaksehir mit Über 1,5 eigenen Toren.

Dabei ist ein zweites Tor in der Sahin-Ära so wichtig für die Gastgeber. Während 22 der 40 Pflichtspiele unter Sahin erzielte der Tabellenneunte mindestens zwei Treffer. Die Bilanz: 18 Siege und durchschnittlich 2,50 Punkte pro Spiel.

Wenn Basaksehir allerdings nur einen Treffer erzielen konnte (11 Spiele), blieben die Dreier aus (1S, 5U, 5N). Die Tendenz der ersten Wochen ist klar: Die grauen Eulen treffen zu wenig. Noch funktioniert die Defensive aber relativ gut, sodass alle fünf Partien bei weniger als 3,5 Treffern landeten.

Istanbul Basaksehir vs Galatasaray Tipp 1: Sieg Galatasaray & Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 2,87 bei bet365

Die Geschichte der letzten Duelle

Die Ergebnisse aus der jüngeren Vergangenheit sind ein Leitfaden für den zweiten Tipp. Seit neun Aufeinandertreffen warten die Gastgeber auf einen Sieg gegen Gala. Acht dieser neun Paarungen gingen an den 26-fachen türkischen Meister.

Auffällig: Drei der vier vorangegangenen Partien zwischen Istanbul Basaksehir und Galatasaray präsentierten einen Zu-Null-Sieg der Löwen auf der Anzeigetafel. Dieses Szenario ist am kommenden Spieltag erneut realistisch.

Ligaweit kommt Gala auf das beste erwartbare Torverhältnis (+7,1 xGD). Des Weiteren erlaubte der Titelverteidiger insgesamt nur wenige gegnerische Abschlüsse (1,7 xGA - Platz 3 im Ligavergleich).

Istanbul Basaksehur vs Galatasaray Tipp 2: Galatasaray gewinnt zu Null zu einer Quote von 3,40 bei bet365

Spielkontrolle steht im Fokus

Über die Spielidee von Nuri Sahin haben wir bereits kurz gesprochen. Bis zum gegnerischen Angriffsdrittel wirken die Abläufe stimmig. Dort angekommen fehlen zur Zeit noch die Lösungen.

Durchschnittlich griffen die grauen Eulen in ihren fünf Pflichtspielen auf 25,0 Flanken pro Spiel. Zusätzlich kamen fast die Hälfte der Abschlüsse in dieser Spielzeit von außerhalb des Strafraumes (46,6 Prozent).

Für die Hausherren wird es zunächst darauf ankommen, die Angriffszeiten des Titelverteidigers zu begrenzen. Dafür ist die passende Spielanlage vorhanden. Nur eigene Torchancen bleiben ein Problem.

Istanbul Basaksehir vs Galatasaray Tipp 3: Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1,63 bei bet365

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