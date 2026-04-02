Hoffenheim vs Mainz 05 Prognosen: Kraichgauer unter Druck

Unsere Experten rechnen mit max. einem Tor sowie keiner Pausenführung für Hoffenheim und mindestens einem Treffer von Mainz 05 in der zweiten Hälfte.

Beste Wetten für Hoffenheim vs. Mainz 05

Ergebnis zur 1. Halbzeit Unentschieden oder Mainz 05 Quote 1.58 bei bet365

Mainz 05 erzielt mind. 1 Tor in der 2. Hälfte - Ja Quote 1.80 bei bet365

Weniger als 1.5 Tore Hoffenheim Quote 2.25 beibet365

Unsere Analyse: Die Form der Kraichgauer und der Rheinhessen

Für die TSG Hoffenheim kommt das Heimspiel gegen den 1. FSV Mainz 05 zwei Wochen nach dem 0:5 bei RB Leipzig. Damit kassierte sie nach jenem beim FC Bayern zum zweiten Mal binnen sechs Partien fünf Tore – und nach dem 0:1 gegen den FC St. Pauli die zweite Niederlage in vier Partien. Dazwischen verzeichneten die Kraichgauer gegen das Schlusslicht sowie gegen den Vorletzten das 4:2 in Heidenheim und das 1:1 gegen den VfL Wolfsburg.

Völlig anders sieht die Formkurve des 1. FSV Mainz 05 aus, der in seinen jüngsten acht Bundesliga-Partien ausschließlich in Dortmund mit 0:4 verlor. Der Partie beim BVB folgten zunächst die 1:1 gegen den Hamburger SV sowie in Leverkusen und das 2:2 gegen den VfB Stuttgart. Und nachdem die Rheinhessen mit dem 2:0 in Bremen auf die Siegerstraße zurückkehrten, gelang am 22. März mit dem 2:1 im Derby gegen Eintracht Frankfurt der fünfte Sieg in neun Spielen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Hoffenheim vs Mainz 05

Hoffenheim – voraussichtliche Aufstellung: Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Hajdari, Bernardo, Prömel, Burger, Kramaric, Prass, Touré, Asllan

Baumann, Coufal, Ozan Kabak, Hajdari, Bernardo, Prömel, Burger, Kramaric, Prass, Touré, Asllan Mainz 05 – voraussichtliche Aufstellung: Batz, da Costa, Posch, Kohr, Widmer, Kaishu, Mwene, Nebel, Lee, Becker, Tietz

Hoffenheim führt zum Seitenwechsel nicht gegen Mainz 05

Beim 0:5 in Leipzig am 20. März blieb die TSG Hoffenheim nach dem 0:0 gegen den VfL Wolfsburg zum zweiten Mal am Stück – und zum sechsten Mal in sieben Auftritten – vor der Pause sieglos. Die Ausnahme gelang den Kraichgauern beim Schlusslicht aus Heidenheim, das die erste Spielhälfte verlor. Im Februar endete diese mit Rückständen beim FC Bayern sowie gegen den FC St. Pauli und mit Unentschieden gegen den SC Freiburg und in Köln.

Zudem war der 1. FSV Mainz 05 in sieben seiner jüngsten acht Bundesliga-Auftritte beim Seitenwechsel ungeschlagen. Ausschließlich im 0:4 bei Borussia Dortmund, das mit drei Treffern den Grundstein legte, lagen die Nullfünfer zur Pause zurück. Gegen den HSV, gegen den VfB Stuttgart sowie am 15. März in Bremen gewannen sie die erste Hälfte mit 1:0 – zudem erreichten sie ein 0:0 in Leverkusen sowie am 22. März ein 1:1 gegen Eintracht Frankfurt.

Aus diesen Gründen zählt der Markt Ergebnis zur 1. Halbzeit Unentschieden oder Mainz 05 zu den realistischen Hoffenheim vs. Mainz 05 Prognosen.

Hoffenheim vs Mainz 05 Wette 1: Ergebnis zur 1. Halbzeit Unentschieden oder Mainz 05 Quote 1.58 bei bet365

Die Rheinhessen netzten nach der Pause bei den Kraichgauern ein

Mit Ausnahme des 0:4 bei Borussia Dortmund und des darauffolgenden 1:1 gegen den HSV traf der 1. FSV Mainz 05 in allen jüngsten neun Bundesliga-Partien in der zweiten Spielhälfte. Hierbei erzielten die Nullfünfer in Leipzig, Leverkusen sowie in Bremen nach dem Seitenwechsel jeweils ein Tor. Doch eins zu eins dasselbe Ereignis traf etwa auch auf die jüngsten Heimspiele gegen den VfB Stuttgart sowie gegen Eintracht Frankfurt zu.

Überdies ließ die TSG Hoffenheim in ihren jüngsten Meisterschaftsspielen ausschließlich beim 0:1 gegen den FC St. Pauli nach der Halbzeit keinen Treffer zu. Und eine Woche nach der Niederlage gegen die Kiezkicker traf der 1. FC Heidenheim nach der Pause zweimal. Der 1. FC Köln, der VfL Wolfsburg sowie zuletzt RB Leipzig netzten hingegen in der zweiten Spielhälfte einmal ein.

Deshalb zählt auch der Markt Mainz 05 erzielt mind. 1 Tor in der 2. Hälfte - Ja zu den plausiblen Optionen vor der Partie in Sinsheim.

Hoffenheim vs Mainz 05 Wette 2: Mainz 05 erzielt mind. 1 Tor in der 2. Hälfte - Ja Quote 1.80 bei bet365

Hoffenheim trifft gegen Mainz 05 höchstens einmal

Die TSG Hoffenheim erzielte in ihren jüngsten vier Bundesliga-Auftritten insgesamt fünf Tore, wobei vier davon in Heidenheim gelangen. Der weitere Treffer in dieser Phase folgte eine Woche später beim 1:1 gegen den Vorletzten aus Wolfsburg. Hingegen gingen die Kraichgauer sowohl Ende Februar beim 0:1 gegen den FC St. Pauli als auch zuletzt beim 0:5 in Leipzig leer aus.

Überdies ließ der 1. FSV Mainz 05 nach dem 0:4 in Dortmund in fünf Meisterschaftsspielen nur beim 2:2 gegen den VfB Stuttgart mehr als ein Tor zu. Hierbei verzeichneten die Nullfünfer zwischen diesen beiden Begegnungen die 1:1 gegen den Hamburger SV sowie bei Bayer Leverkusen. Und zuletzt fädelten sie das 2:0 in Bremen sowie das 2:1 gegen Eintracht Frankfurt ein.

Daher solltet Ihr die Option Weniger als 1.5 Tore Hoffenheim im Auge behalten.

Hoffenheim vs Mainz 05 Wette 3: Weniger als 1.5 Tore Hoffenheim Quote 2.25 bei bet365

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