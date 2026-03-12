Gladbach vs St. Pauli Prognosen: Teams mit Offensivschwächen

Unsere Wett-Experten rechnen im Borussia-Park mit weniger als zwei Toren von Gladbach gegen St. Pauli und einer Null.

Beste Wetten für Gladbach vs. St. Pauli

Weniger als 1.5 Tore Borussia Mönchengladbach Quote 1.69 bei bet365

Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein Quote 1.77 bei bet365

Weniger als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein Quote 2.50 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form der Fohlen und der Kiezkicker

Für Borussia Mönchengladbach kommt das Heimspiel gegen den FC St. Pauli eine Woche nach dem 1:4 beim FC Bayern. Damit unterlagen die Fohlen zwar beim Spitzenreiter, aber dieser fügte ihnen die dritte Niederlage binnen vier Runden zu. Denn vor dem 1:0 gegen Union Berlin unterlagen sie bei Eintracht Frankfurt mit 0:3 sowie in Freiburg mit 0:1.

Mit einem 0:0 endete hingegen das Heimspiel des FC St. Pauli gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag. Die Adlerträger beendeten damit eine Serie der Kiezkicker mit dem 2:1 gegen Werder Bremen und dem 1:0 bei der TSG Hoffenheim. Im vorletzten Auswärtsspiel Mitte Februar waren sie noch in ein 0:4 bei Bayer Leverkusen geschlittert.

Voraussichtliche Aufstellungen für Gladbach vs St. Pauli

Gladbach – voraussichtliche Aufstellung: Nicolas, Sander, Elvedi, Diks, Scally, Engelhardt, Stöger, Castrop, Honorat, Mohya, Tabakovic

Nicolas, Sander, Elvedi, Diks, Scally, Engelhardt, Stöger, Castrop, Honorat, Mohya, Tabakovic St. Pauli – voraussichtliche Aufstellung: Vasilj, Wahl, Smith, Ando, Pyrka, Sands, Irvine, Ritzka, Fujita, Pereira Lage, Sinani

Gladbach trifft gegen St. Pauli höchstens einmal

Borussia Mönchengladbach erzielte in allen bislang letzten neun Meisterschaftsspielen nie mehr als ein Tor. Und nach dem 4:0 gegen den FC Augsburg beim Wiederauftakt traf dieses Muster im Borussia-Park auf das 0:3 gegen den VfB Stuttgart, auf das 1:0 gegen Bayer Leverkusen und das 1:0 gegen Union Berlin zu.

Zudem ließ St. Pauli in vier seiner jüngsten Bundesliga-Partien ausschließlich beim 0:4 in Leverkusen mehr als einen Treffer zu. Unmittelbar zuvor und danach bezwangen die Kiezkicker am Millerntor den VfB Stuttgart sowie Werder Bremen mit 2:1. Es folgten das 1:0 bei der TSG Hoffenheim und das 0:0 gegen Eintracht Frankfurt.

Aus diesen Gründen reiht sich die Option Weniger als 1.5 Tore Borussia Mönchengladbach unter die realistischen Gladbach vs. St. Pauli Prognosen ein.

Gladbach vs St. Pauli Wette 1: Weniger als 1.5 Tore Borussia Mönchengladbach Quote 1.69 bei bet365

Ein Team netzt im Borussia-Park nicht ein

Nach dem 0:4 bei Bayer Leverkusen kassierte der FC St. Pauli also in den jüngsten drei Meisterschaftspartien insgesamt ein Tor. Dieses erzielte Werder Bremen am 22. Februar am Millerntor. Danach hielten die Kiezkicker trotz eines gegnerischen xG-Werts von 2.80 ebenso die Null wie beim 0:0 gegen Eintracht Frankfurt.

Borussia Mönchengladbach netzte in seinen jüngsten neun Bundesliga-Partien insgesamt sechsmal ein. Der vorletzte dieser Treffer gelang den Fohlen am 28. Februar beim 1:0 gegen Union Berlin. Gleichzeitig ließen sie erstmals seit dem 0:0 beim HSV am 17. Januar keinen Treffer zu.

Deshalb ist der Markt Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein in der Partie im Borussia-Park realistisch.

Gladbach vs St. Pauli Wette 2: Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein Quote 1.77 bei bet365

Somit fallen in Gladbach vs St. Pauli weniger als drei Treffer

Nach dem 2:3 bei Borussia Dortmund Mitte Januar kassierte der FC St. Pauli in sieben Meisterschaftsspielen ausschließlich in Leverkusen mehr als zwei Gegentore. Gleichzeitig gelangen ihnen nur am Millerntor zwei Treffer. Und nach dem 2:1 gegen Werder Bremen erreichten sie zuletzt das 1:0 bei der TSG Hoffenheim sowie das 0:0 gegen Eintracht Frankfurt.

Außerdem netzte Borussia Mönchengladbach in seinen jüngsten neun Meisterschaftsspielen nie mehr als einmal ein. Überdies verzeichneten die Fohlen nach dem 0:3 gegen den VfB Stuttgart Ende Januar zuhause das 1:1 gegen Bayer Leverkusen. Ehe sie am 28. Februar mit dem 1:0 gegen Union Berlin auf die Erfolgsspur zurückkehrten.

Daher solltet ihr für dieses Spiel die Option Weniger als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein im Auge behalten.

Gladbach vs St. Pauli Wette 3: Weniger als 2.5 & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Nein Quote 2.50 bei bet365

