Galatasaray vs Stuttgart Prognosen: Eine torreiche Partie

Unsere Wett-Experten rechnen bei Galatasaray vs Stuttgart damit, dass Osimhen eines von 4 bis 6 Toren erzielt, und mit 2 bis 4 Treffern der Gäste.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Beste Wetten für Galatasaray vs Stuttgart

Anzahl der Tore von VfB Stuttgart 2-4 Quote 1,97 bei bet365

Torschütze Victor Osimhen zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1,77 bei bet365

Anzahl der Tore im Spiel 4-6 Quote 2,25 bei bet365

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Unsere Analyse: Die Form der Löwen und der Schwaben

Galatasaray empfängt den VfB Stuttgart vier Tage nach dem 4:0 bei Konyaspor, dem achten Sieg in den jüngsten neun Süper-Lig-Auftritten. Völlig anders sieht die Bilanz in der Champions League aus, holten die Löwen doch am 21.

Oktober mit dem 4:2 in Lille die ersten Punkte. Denn vor dem 1:4 gegen Barcelona im einzigen Heimspiel hatten sie zum Auftakt in Lissabon bei Sporting mit 1:3 verloren.

Der VfB Stuttgart ließ hingegen am 20. Oktober mit dem 1:1 gegen Atletico Madrid erstmals in dieser Ligaphase Punkte liegen. Diesem waren das 3:1 gegen Viking Stavanger von Anfang September und das 3:0 beim punktlosen Slovan Bratislava vorausgegangen.

In der Bundesliga kehrte man am Samstag mit dem 4:2 in Leverkusen nach dem 0:1 beim HSV und dem 2:3 gegen Gladbach auf die Erfolgsspur zurück.

Voraussichtliche Aufstellungen für Galatasaray vs Stuttgart

Galatasaray – voraussichtliche Aufstellung: Cakir, Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Akgün, Batrakov, Yilmaz, Osimhen

Stuttgart – voraussichtliche Aufstellung: Seimen, Assignon, Chabot, Hendriks, Mittelstädt, Prömel, El Khannouss, Leweling, Undav, Führich, Demirovic

Bei Galatasaray trifft der VfB Stuttgart zweimal bis viermal

Vor dem 3:0 bei Slovan Bratislava am 14. Oktober war der VfB Stuttgart mit dem 2:0 in Paderborn aus der Länderspielpause zurückgekehrt. Es folgten zunächst die 0:1-Auswärtsniederlage gegen den Hamburger SV und das 1:1 gegen Atlético Madrid.

Ehe die Schwaben beim 2:3 gegen Gladbach wieder mehr als ein Tor erzielten und in der Liga mit dem 4:2 in Leverkusen auf die Erfolgsspur zurückkehrten.

Außerdem ließ Galatasaray in seinen bisherigen Auftritten in der Ligaphase der Champions League immer zwei bis vier Treffer zu. Losgegangen war es für die Löwen mit dem 1:3 bei Sporting, ehe sich Barcelona im Rams Park mit 4:1 durchgesetzt hatte. Am 21. Oktober gelang dann das 4:2 bei OSC Lille.

Aus diesen Gründen gehört der Markt Anzahl der Tore von VfB Stuttgart 2-4 zu den realistischen Prognosen für die Partie bei Galatasaray.

Galatasaray vs Stuttgart Wette 1: Anzahl der Tore von VfB Stuttgart 2-4 Quote 1,97 bei bet365

Victor Osimhen netzt auch gegen die Schwaben ein

Sechs Treffer hatte Victor Osimhen nach den ersten vier Spieltagen in der Süper Lig 2026/27 zu Buche stehen gehabt. Jeweils einem Treffer bei den 3:2-Erfolgen gegen Göztepe sowie bei Basaksehir waren Doppelpacks gegen Corum (2:2) sowie bei Erzurumspor (4:0) vorausgegangen.

Das Derby bei Basaksehir war für den Nigerianer jedoch aufgrund von Leistenproblemen nach 33 Minuten geendet.

Nach der Länderspielpause hatte Osimhen beim 3:1 gegen Kasimpasa in der 77. Minute sein Comeback gefeiert und einen Assist beigesteuert. Erstmals ohne Torbeteiligung war er dann beim 1:0 bei Genclerbirligi geblieben, und auch beim 1:4 gegen Barcelona hatte es keinen Scorerpunkt gegeben.

Der Knopf ging dann beim 4:2 bei OSC Lille auf, es folgten ein Doppelpack beim 2:1 gegen Fenerbahce und ein Treffer beim 4:0 gegen Konyaspor.

Deshalb zählt der Markt Torschütze Victor Osimhen zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den realistischen Galatasaray vs Stuttgart Prognosen.

Galatasaray vs Stuttgart Wette 2: Torschütze Victor Osimhen zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1.80 bei bet365

Galatasaray vs Stuttgart mit vier bis sechs Toren

In allen bisherigen drei Partien von Galatasaray in der Champions League 2026/27 kamen vier bis sechs Treffer zustande. Dieses Muster traf unter anderem beim 1:4 gegen Barcelona, bei dem die Löwen ein 1:0 aus der 28. Minute ab Minute 43 verspielten, zu. Auswärts hatten sie vor dem 4:2 bei OSC Lille das 1:3 bei Sporting Lissabon verzeichnet.

Die Auftritte des VfB Stuttgart in dieser Königsklasse bilden nur bedingt einen Gradmesser. Schließlich hatten die Schwaben vor dem 1:1 gegen Atletico Madrid Viking Stavanger mit 3:1 und auswärts Slovan Bratislava mit 3:0 bezwungen. Allerdings gab es in der Bundesliga zuletzt das 2:3 gegen Borussia Mönchengladbach sowie das 4:2 bei Bayer Leverkusen.

Deshalb lohnt sich vor Galatasaray vs Stuttgart ein Blick auf den Markt Anzahl der Tore im Spiel 4-6.

Galatasaray vs Stuttgart Wette 3: Anzahl der Tore im Spiel 4-6 Quote 2,25 bei bet365

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