Galatasaray vs. Kasimpasa Prognose: Die richtige Reaktion zeigen

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Unsere Galatasaray vs. Kasimpasa Prognose sieht einen gut eingestellten Gastgeber, der sich keine großen Fehler leistet.

Wett Tipps für Galatasaray vs Kasimpasa

Galatasaray gewinnt zu Null zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Sieg Galatasaray (HC -1) zu einer Quote von 1,63 bei bet365

Beide Teams treffen- Nein zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form beider Mannschaften

Ergebnis-Tipp - Galatasaray 2-0 Kasimpasa

- Galatasaray 2-0 Kasimpasa Torschützen-Tipp - Galatasaray: Rafael Leao, Yunus Akgün

Gala nahm ein unangenehmes Gefühl mit in die lange Länderspielpause. Am 6. Spieltag unterlagen die Cimbom mit 0:4 zu Gast bei Trabzonspor. Vom türkischen Top-Klub erwarten wir eine Reaktion am kommenden Wochenende. Vor dem Trabzonspor-Spiel stand der Titelverteidiger bei 15,09:4,57 erwartbaren Treffern.

An dieses Niveau kommen die Hausherren laut dieser Analyse nun wieder heran. Aller Voraussicht nach kehrt Victor Osimhen wieder zurück in das Aufgebot. Der Angreifer ist elemantar für das Angriffsspiel des Tabellenzweiten und hat ligaweit die meisten erwartbaren Tore erzeugt (5,2 xG).

Anders als der 26-fache türkische Meister sind die Gäste in dieser Saison noch ungeschlagen. Allerdings teilte sich die Auswahl von Cheftrainer Emre Belözoglu bereits in vier Paarungen die Punkte. Besorgniserregend ist bisher das Niveau in der Offensive (7,48 xG).

Voraussichtliche Aufstellungen für Galatasaray vs Kasimpasa

Voraussichtliche Aufstellung Galatasaray: Cakir, Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Sara, Torreira, Sane, Akgün, Leao, Osimhen

Voraussichtliche Aufstellung Kasimpasa: Gianniotis, Wincik, Mouanga, Ilie, Jessen, Demirbay, Mendes, Yalcin, Kol, Rafferty, Benedyczak

(K)ein Warnschuss

Das Ergebnis zählt nicht immer die gesamte Geschichte einer Paarung. So klaffen auch beim 0:4 von Gala gegen Trabzonspor eklatante Lücken. Okan Buruk und sein Team verloren ein Spiel, in dem die Cimbom insgesamt nur vier Schüsse auf das eigene Tor erhalten hatten.

Der Gesamtprozess aus den bisherigen Spieltagen bleibt aus Sicht der Aslanlar außergewöhnlich stark. Nach sechs Spielen steht Gala bei 16,26:6,12 erwartbaren Treffern. Pro Spiel gewinnen die Gastgeber im Schnitt mit 2,71:1,02 xG aus 21:9,2 abgegebenen Schüssen.

Defensiv waren die Abläufe eigentlich besser (6,12 xGA) als zehn Gegentore berichten (+3,88 Tore über xGA). Damit sehen 13:10 Tore wesentlich weniger dominant aus als der eigentliche Spielprozess. Etwas näher an den Erwartungen liegt unser erster Tipp.

Galatasaray vs Kasimpasa Tipp 1: Galatasaray gewinnt zu Null zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Verschobene Resultate

Nur in einer einzigen Partie kassierte Kasimpasa mehr als einen Gegentreffer. Im Duell mit Amed SK (2:2). Zuletzt kamen die Gäste nicht über ein 0:0 gegen Konyaspor hinaus und sammelten das vierte Remis im sechsten Süperlig-Spiel ein. Es hätte jedoch bereits Niederlagen geben können.

Das Torverhältnis von 7:5 ist bereits dünn für eine Mannschaft ohne Pleite. Nochmal kritischer wird es beim Blick auf die erwartbare Tordifferenz. 7,48 erwartbaren Treffern stehen 8,13 erwartbare Gegentreffer gegenüber. Noch wichtiger: Die Blau-Weißen liegen 3,13 Gegentore (5) unter ihrem erwartbarem Wert (8,13 xGA).

Bislang leben die Gäste davon, enge Spiele nicht zu verlieren. Zu Gast beim Titelverteidiger erwarten wir aber kein enges Spiel. Insgesamt führen die Cimbom den direkten Vergleich mit 25 Siegen aus 42 Aufeinandertreffen an. Während drei der vier vorherigen Begegnungen erzielten die Aslanlar mindestens drei Treffer.

Galatasaray vs Kasimpasa Tipp 2:Sieg Galatasaray (HC -1) zu einer Quote von 1,63 bei bet365.

Eine klare DNA

Die Mannschaft von Emre Belözoglu präsentiert sich bisher konstant in ihrer Herangehensweise. Kasimpasa verzichtet auf Ballbesitz (41,6 Prozent) und setzt tendenziell auf längeres Passspiel (durchschnittliche Passlänge beträgt fast 21 Meter).

Direktes, vertikales Angriffsspiel zeichnet die Apaciler aus. Im Vergleich verschiedener Angriffsmetriken schneiden die gegnerischen Teams fast immer besser ab als Kasimpasa. Doch die zugelassene Chancenqualität spricht für eine kompakte und konzentrierte Defensive (0,10 xGA/Schuss).

Obwohl Teams gegen Kasimpasa bislang 28,2 Box Entries pro Spiel erhalten haben, lagen die erwartbaren Gegentore des Tabellenachten im Schnitt nur bei 1,38 xGA. Gegnerische xG pro Box Entry (0,048) sind im Vergleich zur eigenen Kennzahl (0,070) deutlich niedriger.

Galatasaray vs Kasimpasa Tipp 3: Beide Teams treffen- Nein zu einer Quote von 1,80 bei bet365

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