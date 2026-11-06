Galatasaray vs Amed SK Prognosen: Ein Duell auf Augenhöhe

Unsere Wett-Experten rechnen bei Galatasaray vs Amed SK mit drei bis fünf Toren, Treffern beider Teams und einer Halbzeit- und Endführung der Löwen.

Alle Quoten werden von Oddset bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Beste Wetten für Galatasaray vs Amed SK

Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1,80 bei Oddset

Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1,77 bei Oddset

Halbzeit/Endergebnis Galatasaray/Galatasaray Quote 2,02 bei Oddset

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Unsere Analyse: Die Form der Löwen und von ASK

Für Galatasaray kommt das Duell gegen Amed SK nach dem 2:0 gegen den VfB Stuttgart vom Dienstag. In der Süper Lig hatte der Spitzenreiter mit dem 4:0 bei Konyaspor am Freitag den achten Sieg in den bisherigen zehn Spieltagen geholt. Nach dem 0:4 bei Trabzonspor hatten die Löwen Kasimpasa mit 3:1, auswärts Genclerbirligi mit 1:0 sowie im interkontinentalen Derby Fenerbahce mit 2:1 bezwungen.

Mit Amed SK fordert sie nun der nächste Verfolger und das Sensationsteam schlechthin heraus. So ließ der Aufsteiger nach dem 0:2 bei Kocaelispor von Ende August nur mit zwei 2:2 bei Kasimpasa sowie am 10. Oktober bei Genclerbirligi Punkte liegen. Danach fädelte der Zweite das 1:0 gegen Konyaspor, das 2:1 bei Samsunspor und das 5:1 gegen Eyüpspor ein.

Voraussichtliche Aufstellungen für Galatasaray vs Amed SK

Galatasaray – voraussichtliche Aufstellung: Cakir, Sallai, Sanchez, Singo, Jakobs, Torreira, Lemina, Akgün, Batrakov, Yilmaz, Osimhen

Amed SK – voraussichtliche Aufstellung: Lafont, Krasniqi, Yesil, Bates, Meras, Raveloson, Soyalp, Lutin, Saba, Ballet, Orban

Galatasaray und Amed SK netzen gemeinsam mindestens dreimal ein

Beim 5:1 gegen Eyüpspor am Sonntag kamen zum sechsten Mal in den jüngsten acht Süper-Lig-Partien von Amed SK auf beiden Seiten insgesamt mehr als 2,5 Treffer zustande. Mit dem 5:0 gegen Basaksehir kam die erste Ausnahme zwischen dem 2:2 bei Kasimpasa und dem 3:2 gegen Besiktas zustande. Und nach dem 1:0 gegen Konyaspor vom 17. Oktober gab es zuletzt das 2:1 bei Samsunspor sowie das 5:1 gegen Eyüpspor.

Dasselbe Muster traf etwa auf vier der bisherigen fünf Meisterschaftsheimspiele von Galatasaray zu. Nach dem 2:2 gegen Corum und dem 3:2 gegen Göztepe hatten die Löwen ausschließlich beim 1:0 gegen Kocaelispor die Null gehalten. Nach der ersten Länderspielpause folgten im Rams Park das 3:1 gegen Kasimpasa sowie das 2:1 gegen Fenerbahce.

Unterm Strich zählt der Markt Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja zu den realistischen Galatasaray vs Amed SK Prognosen.

Galatasaray vs Amed SK Wette 1: Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1,80 bei Oddset

Bei Galatasaray vs Amed SK fallen drei bis fünf Treffer

Mit Ausnahme der beiden 1:0 gegen Kocaelispor im September und bei Genclerbirligi am 17. Oktober kamen in allen Ligaspielen von Galatasaray drei bis fünf Tore zustande.

Zwischen diesen Partien hatten die Löwen die 0:4-Auswärtsniederlage gegen Trabzonspor und das 3:1 gegen Kasimpasa verzeichnet. Ende Oktober fädelten sie dann das 2:1 gegen das sechstplatzierte Fenerbahce und das 4:0 beim Viertletzten, Konyaspor, ein.

Amed SK fügte am Sonntag dem Schlusslicht Eyüpspor ein 5:1 zu und hatte am 17. Oktober ebenfalls zuhause Konyaspor mit 1:0 bezwungen. Doch sonst gab es ab Ende August in sämtlichen Süper-Lig-Auftritten des Aufsteigers drei bis fünf Tore. Gegen Kontrahenten im ersten Tabellendrittel geschah das beim 2:1 gegen Trabzonspor, beim 2:2-Auswärtsremis gegen Kasimpasa und beim 3:2 gegen Besiktas.

Deshalb zählt der Markt Anzahl der Tore im Spiel 3-5 zu den plausiblen Optionen für die Partie im Rams Park.

Galatasaray vs Amed SK Wette 2: Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1,77 bei Oddset

Galatasaray liegt gegen Amed SK zur Pause und beim Schlusspfiff vorn

Nach dem 2:2 gegen Corum zum Auftakt ging Galatasaray etwa in acht seiner jüngsten Meisterschaftsspiele als Sieger hervor. Dabei gelangten die Löwen ausschließlich bei den beiden 1:0 gegen Kocaelispor sowie bei Genclerbirligi nicht in Führung zum Seitenwechsel. In den weiteren drei Ligapartien im Oktober stand es zur Pause gegen Kasimpasa 1:0 und gegen Fenerbahce sowie bei Konyaspor 2:0.

Amed SK hatte sich Mitte September vor heimischer Kulisse gegen Basaksehir mit 5:0 sowie gegen Besiktas mit 3:2 durchgesetzt. Anschließend trat der Zweite bislang nur gegen Teams aus dem dritten Tabellendrittel an. Trotzdem kam man bei Genclerbirligi nicht über ein 2:2 hinaus und drehte beim 2:1 bei Samsunspor einen Pausenrückstand.

Aus diesen Gründen lohnt sich ein Blick auf den Markt Halbzeit/Endergebnis Galatasaray/Galatasaray.

Galatasaray vs Amed SK Wette 3: Halbzeit/Endergebnis Galatasaray/Galatasaray Quote 2,02 bei Oddset

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