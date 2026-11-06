Galatasaray vs Amed SK Prognosen: Ein Duell auf Augenhöhe

Unsere Wett-Experten rechnen bei Galatasaray vs Amed SK mit drei bis fünf Toren, Treffern beider Teams und einer Halbzeit- und Endführung der Löwen.
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Beste Wetten für Galatasaray vs Amed SK
- Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1,80 bei Oddset
- Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1,77 bei Oddset
- Halbzeit/Endergebnis Galatasaray/Galatasaray Quote 2,02 bei Oddset
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Unsere Analyse: Die Form der Löwen und von ASK
Für Galatasaray kommt das Duell gegen Amed SK nach dem 2:0 gegen den VfB Stuttgart vom Dienstag. In der Süper Lig hatte der Spitzenreiter mit dem 4:0 bei Konyaspor am Freitag den achten Sieg in den bisherigen zehn Spieltagen geholt. Nach dem 0:4 bei Trabzonspor hatten die Löwen Kasimpasa mit 3:1, auswärts Genclerbirligi mit 1:0 sowie im interkontinentalen Derby Fenerbahce mit 2:1 bezwungen.
Mit Amed SK fordert sie nun der nächste Verfolger und das Sensationsteam schlechthin heraus. So ließ der Aufsteiger nach dem 0:2 bei Kocaelispor von Ende August nur mit zwei 2:2 bei Kasimpasa sowie am 10. Oktober bei Genclerbirligi Punkte liegen. Danach fädelte der Zweite das 1:0 gegen Konyaspor, das 2:1 bei Samsunspor und das 5:1 gegen Eyüpspor ein.
Voraussichtliche Aufstellungen für Galatasaray vs Amed SK
- Galatasaray – voraussichtliche Aufstellung: Cakir, Sallai, Sanchez, Singo, Jakobs, Torreira, Lemina, Akgün, Batrakov, Yilmaz, Osimhen
- Amed SK – voraussichtliche Aufstellung: Lafont, Krasniqi, Yesil, Bates, Meras, Raveloson, Soyalp, Lutin, Saba, Ballet, Orban
Galatasaray und Amed SK netzen gemeinsam mindestens dreimal ein
Beim 5:1 gegen Eyüpspor am Sonntag kamen zum sechsten Mal in den jüngsten acht Süper-Lig-Partien von Amed SK auf beiden Seiten insgesamt mehr als 2,5 Treffer zustande. Mit dem 5:0 gegen Basaksehir kam die erste Ausnahme zwischen dem 2:2 bei Kasimpasa und dem 3:2 gegen Besiktas zustande. Und nach dem 1:0 gegen Konyaspor vom 17. Oktober gab es zuletzt das 2:1 bei Samsunspor sowie das 5:1 gegen Eyüpspor.
Dasselbe Muster traf etwa auf vier der bisherigen fünf Meisterschaftsheimspiele von Galatasaray zu. Nach dem 2:2 gegen Corum und dem 3:2 gegen Göztepe hatten die Löwen ausschließlich beim 1:0 gegen Kocaelispor die Null gehalten. Nach der ersten Länderspielpause folgten im Rams Park das 3:1 gegen Kasimpasa sowie das 2:1 gegen Fenerbahce.
Unterm Strich zählt der Markt Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja zu den realistischen Galatasaray vs Amed SK Prognosen.
- Galatasaray vs Amed SK Wette 1: Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1,80 bei Oddset
Bei Galatasaray vs Amed SK fallen drei bis fünf Treffer
Mit Ausnahme der beiden 1:0 gegen Kocaelispor im September und bei Genclerbirligi am 17. Oktober kamen in allen Ligaspielen von Galatasaray drei bis fünf Tore zustande.
Zwischen diesen Partien hatten die Löwen die 0:4-Auswärtsniederlage gegen Trabzonspor und das 3:1 gegen Kasimpasa verzeichnet. Ende Oktober fädelten sie dann das 2:1 gegen das sechstplatzierte Fenerbahce und das 4:0 beim Viertletzten, Konyaspor, ein.
Amed SK fügte am Sonntag dem Schlusslicht Eyüpspor ein 5:1 zu und hatte am 17. Oktober ebenfalls zuhause Konyaspor mit 1:0 bezwungen. Doch sonst gab es ab Ende August in sämtlichen Süper-Lig-Auftritten des Aufsteigers drei bis fünf Tore. Gegen Kontrahenten im ersten Tabellendrittel geschah das beim 2:1 gegen Trabzonspor, beim 2:2-Auswärtsremis gegen Kasimpasa und beim 3:2 gegen Besiktas.
Deshalb zählt der Markt Anzahl der Tore im Spiel 3-5 zu den plausiblen Optionen für die Partie im Rams Park.
- Galatasaray vs Amed SK Wette 2: Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1,77 bei Oddset
Galatasaray liegt gegen Amed SK zur Pause und beim Schlusspfiff vorn
Nach dem 2:2 gegen Corum zum Auftakt ging Galatasaray etwa in acht seiner jüngsten Meisterschaftsspiele als Sieger hervor. Dabei gelangten die Löwen ausschließlich bei den beiden 1:0 gegen Kocaelispor sowie bei Genclerbirligi nicht in Führung zum Seitenwechsel. In den weiteren drei Ligapartien im Oktober stand es zur Pause gegen Kasimpasa 1:0 und gegen Fenerbahce sowie bei Konyaspor 2:0.
Amed SK hatte sich Mitte September vor heimischer Kulisse gegen Basaksehir mit 5:0 sowie gegen Besiktas mit 3:2 durchgesetzt. Anschließend trat der Zweite bislang nur gegen Teams aus dem dritten Tabellendrittel an. Trotzdem kam man bei Genclerbirligi nicht über ein 2:2 hinaus und drehte beim 2:1 bei Samsunspor einen Pausenrückstand.
Aus diesen Gründen lohnt sich ein Blick auf den Markt Halbzeit/Endergebnis Galatasaray/Galatasaray.
- Galatasaray vs Amed SK Wette 3: Halbzeit/Endergebnis Galatasaray/Galatasaray Quote 2,02 bei Oddset
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