Freiburg vs Bayern München Wett Tipp: Der kommende Meister lässt nichts anbrennen

Es fällt schwer, in dieser Partie auf etwas anderes als einen Auswärtssieg zu setzen – die Bayern präsentieren sich unter Vincent Kompany aktuell in absoluter Bestform.

Die besten Wetten für Freiburg vs Bayern München

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Freiburg 1:2 Bayern München

Torschützen-Wett Tipp: Freiburg – Igor Matanovic; Bayern München – Luis Diaz, Michael Olise

Der SC Freiburg belegt derzeit den achten Tabellenplatz und spielt eine gewohnt solide Saison 2025/26. Mit dem Sieg gegen St. Pauli haben die Breisgauer zurück in die Spur gefunden und tanzen zudem noch auf drei Hochzeiten (Europa League und DFB-Pokal).

Da sie in der gesamten Spielzeit erst zwei Heimniederlagen einstecken mussten, wird Trainer Julian Schuster fest daran glauben, dass sein Team den Rekordmeister an diesem Wochenende vor Probleme stellen kann.

Auf der anderen Seite steht Bayern München kurz davor, die nächste Meisterschale einzutüten. Mit neun Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund und 11 Siegen aus den letzten 12 Pflichtspielen strotzt das Team vor Selbstvertrauen. Vincent Kompany hat die Mannschaft so eingestellt, dass sie gleichzeitig um mehrere Titel kämpft, und sie gehören in dieser Saison zweifellos zu den besten Teams der Welt.

Voraussichtliche Aufstellungen für Freiburg vs Bayern München

Freiburg:Atubolu, Treu, Ginter, Lienhart, Makengo, Eggestein, Manzambi, Grifo, Suzuki, Beste, Matanovic

Bayern München:Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer, Goretzka, Kimmich, Olise, Karl, Diaz, Gnabry

Einen Schritt näher zum Titel

Freiburg und Bayern München sind die einzigen beiden deutschen Teams, die in der entscheidenden Phase der Saison noch in drei Wettbewerben vertreten sind. Schaut man rein auf die Formkurve, kann es im Breisgau eigentlich nur einen Sieger geben, auch wenn die Gastgeber im eigenen Stadion eine Macht sind. Trotz dieses Heimvorteils setzen wir unser Geld auf die „Roten“.

Bei den Gastgebern wird die Rückkehr von Philipp Lienhart erwartet, was für zusätzliche Stabilität sorgt. Währenddessen bangen die Bayern zwar um ihren Top-Torjäger Harry Kane, begrüßen aber Jonathan Tah und Luis Diaz nach ihren Sperren zurück im Kader. Zudem gibt es Berichte über ein baldiges Comeback von Manuel Neuer, während Jamal Musiala und Alphonso Davies bereits wieder im Training stehen.

Die Bayern sollten schlichtweg zu stark sein. Für Freiburg wird es eine Mammutaufgabe, die Münchner Offensive über 90 Minuten auszuschalten – selbst wenn Kane fehlen sollte. Unglaubliche 96 % der Bayern-Spiele in dieser Saison endeten mit über 2,5 Toren. Wir gehen davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt und die Gäste die volle Punktausbeute mit nach Hause nehmen.

Freiburg vs Bayern München Wette 1: Bayern München gewinnt & Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,77 bei bet365

Freiburgs beeindruckende Heimserie

Wie bereits erwähnt, sind die „Breisgau-Brasilianer“ im eigenen Wohnzimmer extrem effektiv. In der Saison 2025/26 gab es im Europa-Park Stadion erst zwei Niederlagen, und lediglich in einem einzigen Spiel gelang kein eigener Treffer. Insgesamt endeten 77 % ihrer Bundesliga-Heimspiele damit, dass beide Mannschaften trafen.

Die Bayern dominieren zwar die Ergebnisse, doch die Defensive steht nicht immer sattelfest. In 63 % ihrer Ligaspiele trafen beide Teams, und in den letzten sieben Pflichtspielen gelang dem Kompany-Team lediglich eine weiße Weste.

Es gibt also gute Gründe, in diesem Duell mit Toren zu rechnen. Wir erwarten Action auf beiden Seiten, wobei die individuelle Klasse der Gäste am Ende den Ausschlag geben wird.

Freiburg vs Bayern München Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) zu einer Quote von 1,57 bei bet365

Sorgenfalten wegen Kane

Harry Kane hat in der laufenden Saison 2025/26 erst zwei Spiele verpasst (eins in der Bundesliga, eins in der Königsklasse). Mit insgesamt 48 Saisontoren ist er die Lebensversicherung für Kompany. Allerdings besteht die Gefahr, dass er am Wochenende passen muss, nachdem er sich bei der englischen Nationalmannschaft verletzt hat.

Da Nicolas Jackson weiterhin gesperrt ist, muss der Bayern-Coach in der Offensive umbauen. Optionen gibt es jedoch genug: Serge Gnabry könnte in eine zentralere Rolle rücken, was aber noch abzuwarten bleibt. Unser Fokus beim Torschützen-Tipp liegt jedoch auf einem anderen Akteur.

Luis Diaz ist mit 22 Saisontoren (davon 15 in der Liga) der Mann der Stunde. Der Ex-Liverpool-Star fehlte beim Sieg gegen Union Berlin gesperrt, wird aber gegen Freiburg zurückerwartet. Mit sieben Toren in seinen letzten acht nationalen Einsätzen ist er brandgefährlich und definitiv in der Lage, auch an diesem Wochenende den Unterschied zu machen.

Freiburg vs Bayern München Wette 3: Luis Diaz trifft jederzeit zu einer Quote von 2,20 bei bet365

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