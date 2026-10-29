Fenerbahce vs Goztepe Prognose: Unangenehme Aufgabe für Fener

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Wett Tipps für Fenerbahce vs Goztepe

Sieg Goztepe zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Beide Teams treffen- Ja zu einer Quote von 1,69 bei bet365

Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form beider Mannschaften

Ergebnis-Tipp - Fenerbahce 2-2 Goztepe

- Fenerbahce 2-2 Goztepe Torschützen-Tipp - Fenerbahce: Vedat Muriqi, Mason Greenwood, Goztepe: Juan, Antunes

Dieses Mal ist der Rücktritt endgültig. Ismail Kartal hat die Konsequenzen aus der jüngsten 1:2-Pleite gegen Galatasaray gezogen und seine vierte Amtszeit als Cheftrainer von Fener beendet. Er überlässt seinem Nachfolger ein Team, das sechs Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze hat.

Bisher erzielten die Gelben Kanarienvögel durchschnittlich die meisten Treffer pro Süper-Lig-Spieltag (2,6). Die herausgespielten Möglichkeiten waren 19,0 erwartbare Treffer wert - Platz zwei im Ligavergleich. Allerdings kassierte der 19-fache türkische Meister schon drei Niederlagen und teilte sich in einer weiteren Partie die Punkte.

Auf die Hausherren wartet in Goztepe ein schwieriger Herausforderer. Göz Göz spielt schnellen, vertikalen Fußball nach vorne und erzeugte die drittmeisten erwartbaren Treffer in dieser Saison (18,1 xG).

Voraussichtliche Aufstellungen für Fenerbahce vs Goztepe

Voraussichtliche Aufstellung Fenerbahce: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Mercan, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kahveci, Aydin, Muriqi

Voraussichtliche Aufstellung Goztepe: Özcimen, Sonko Sundberg, Altikardes, Bokele, Kurtulan, Miroshi, Rhaldney, Akonnor, Antunes, Andre Henrique, Juan

Seit 5 Spieltagen ungeschlagen

Stanimir Stoilov begleitet Göztepe seit Ende 2023 als Cheftrainer. Der Bulgare verlangt von seinen Akteuren ein mutiges und intensives Pressing, gepaart mit rasantem Fußball in die Spitze. Kein anderer Süper-Lig-Klub erzeugte in dieser Spielzeit mehr Torgefahr über Umschaltmomente als Göz Göz.

Hatten zu Beginn der Saison noch die Ergebnisse gefehlt (Goztepe wartete bis zum 7. Spieltag auf den ersten Saisonsieg), fuhren die Gäste zuletzt drei Siege hintereinander ein. Inklusive der beiden vorangegangenen Unentschieden sind die Gelb-Roten seit fünf Begegnungen ungeschlagen.

Abgerundet wird die Team-DNA durch mehrere ausgeklügelte Offensiv-Standards. Nur Galatasaray (6) drehte im Nachgang eines ruhenden Balles häufiger zum Torjubel ab als Goztepe (5).

Fenerbahce vs Goztepe Tipp 1: Sieg Goztepe (HC +2) zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Unterhaltung in beiden Strafräumen

An den Nerven der eigenen Anhänger zehrt der Spielstil von Goztepe durchaus. Durchschnittlich fielen in den bisherigen Süper-Lig-Spielen der Gäste 3,88 Treffer pro Partie. Gleich sechs Paarungen zeigten bei Abpfiff auf der Anzeigetafel Tore für beide Klubs an.

Beim Vergleich zwischen Fenerbahce und Goztepe erwarten unsere Experten zwei unterschiedliche Herangehensweisen. Während die Gelben Kanarienvögel eher ein Spiel kontrollieren wollen und einen klaren Rhythmus anstreben, priorisieren die Stoilov-Spieler Chaos-Begegnungen.

Letzteres passt zur aktuellen Situation rund um Fenerbahce. Der Trainer-Rücktritt, die Tumulte nach Abpfiff gegen Galatasaray und wechselhafte Ergebnisse gehören derzeit zum Alltag eines Fener-Fans. Da passt eine unruhige Partie gegen einen unangenehmen Herausforderer ins Bild.

Fenerbahce vs Goztepe Tipp 2: Beide Teams treffen- Ja zu einer Quote von 1,69 bei bet365

Vollgas bis zum Abpfiff

Greifen wir erneut die hohe Torquote in Begegnungen der Gäste heraus. Sechs von neun Ligaspielen enthielten vier oder mehr Treffer. Beeindruckend ist vor allem, mit welcher Konstanz die Gelb-Roten das gegnerische Tor bedrohen. Goztepe erzielte in acht von neun Paarungen mindestens zwei Treffer.

Einzige bei der 0:1-Niederlage gegen Genclerbirligi am zweiten Spieltag gingen die Stoilov-Schützlinge mit weniger als zwei Treffern vom Feld. Fenerbahce bringt bekanntlich ebenfalls große Qualität im Angriffsspiel mit. Angriffe aus dem Spiel heraus sind ebenso gefährlich wie die etablierten Standardkonzepte (5 Standardtore).

Zusammengenommen standen den Hausherren in dieser Spielzeit 38 Großchancen zur Verfügung (2.). Aufpassen muss der 19-fache türkische Meister bei Zweikämpfen im eigenen Sechzehner. Goztepe verdiente sich bisher bereits sieben Strafstöße - vier mehr als jedes andere Team.

Fenerbahce vs Goztepe Tipp 3: Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,10 bei bet365

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