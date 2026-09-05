Fenerbahce vs Besiktas Prognose: Spannung bis zum Abpfiff

Unsere Wett-Experten erwarten ein ringen um die Spielkontrolle.

Die besten Wetten für Istanbul Basaksehir vs Galatasaray

Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,10 bei Oddset

Beide Teams treffen- Nein zu einer Quote von 2,10 bei Oddset

Sieg Fenerbahce zu einer Quote von 1,77 bei Oddset

Unsere Analyse - die Form der beiden Teams

Ergebnistipp - Fenerbahce 1-0 Besiktas

- Fenerbahce 1-0 Besiktas Torschützen Prognose - Fenerbahce: Mason Greenwood

Beide Mannschaften machten ähnliche Erfahrungen in den ersten Wochen der neuen Saison. Erfreulich begannen die Reisen in den europäischen Wettbewerben. Fenerbahce qualifizierte sich nach langer Wartezeit wieder für die Ligaphase der Königsklasse.

Europäisch vertreten ist auch Besiktas in dieser Spielzeit. Die schwarzen Adler gingen dominant durch ihre Europa-League-Qualifikation und mischen im zweithöchsten europäischen Wettbewerb fortan mit.

Auf nationaler Ebene leisteten sich die beiden ambitionierten Klubs jeweils einen Fehltritt. Fener unterlag im ersten Süperlig-Spiel gegen Genclerbirligi (1:2). Besiktas ließ im Auswärtsspiel gegen Alanyaspor drei mögliche Punkte liegen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Fenerbahce vs Besiktas

Fenerbahce voraussichtliche Aufstellung: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Greenwood, Kahveci, Aydin, Muriqi

Besiktas voraussichtliche Aufstellung: Nübel, Murillo, Djalo, Agbadou, Yilmaz, Kökcü, Özcan, Olaitan, Cerny, Vlahovic, Trossard

Defizite im Abschluss

Über mangelnde Pflichtspielpraxis können sich die Spieler beider Mannschaften wohl kaum beschweren. Durch die europäischen Qualifikationsspiele haben Fenerbahce und Besiktas jeweils neun Paarungen absolviert. Ebenfalls einig sind sich beide Teams über die Anzahl ihrer erzielten Treffer (je 15).

Dabei wäre schon wesentlich mehr möglich gewesen. Die Hausherren erarbeiteten sich Abschlüsse im Wert von 22,11 xG. Auf einem ähnlichen Niveau bewegten sich die Schwarzen Adler in ihren neun Auftritten (22,59 xG).

Auf beiden Seiten ergibt das ein Defizit von über sieben Treffern. Bei den Gästen kaschiert der jüngste 6:2-Erfolg gegen Corum FK sogar noch, wie extrem die Diskrepanz zuvor gewesen ist.

Fenerbahce vs Besiktas Tipp 1: Unter 2,5 Tore zu einer Quote von 2,10 bei Oddset

Viele weiße Westen

Vincenzo Italiano tendiert mit Besiktas zu einer Hybrid-Formation aus einem 4-1-4-1 und einer 4-3-3 Anordnung. Seine Spieler kamen bislang auf durchschnittlich 61,8 Prozent Ballbesitz pro Pflichtspiel. Die hohe Kontrolle ermöglichte unter anderem einen Vorteil in der Verteidigung.

Die Schwarzen Adler erlaubten in drei Süperlig-Spielen nur 1,3 erwartbare Gegentreffer - Bestwert. Zudem beendete Besiktas sechs der neun Pflichtspiele ohne Gegentor. Die Italiano-Schützlinge wissen, wie das eigene Tor verteidigt wird.

Im Gegenzug fehlt das Zielwasser bei den eigenen Abschlüssen. Durchschnittlich gaben die Gäste 17,8 Schüsse pro Begegnung ab. Nur 30,6 Prozent davon flogen auf den gegnerischen Kasten. Ein klares Manko gegenüber den Hausherren (45,0 Prozent Schüsse auf das Tor).

Fenerbahce vs Besiktas Tipp 2: Beide Teams treffen- Nein zu einer Quote von 2,10 bei Oddset

Die höhere Chancenqualität entscheidet das Spiel

Den entscheidenden Unterschied erkennen wir in der Qualität pro Abschluss. Fener schließt durchschnittlich aus kürzerer Distanz ab (16,15 m) und greift selten auf Fernschüsse zurück (32,1 Prozent). Es scheint, als würden die Gelb-Marineblauen bessere Entscheidungen in Strafraumnähe treffen.

Diese Annahme wird durch einen Wert von 0,16 xG pro Schuss bestärkt. Durchschnittlich stehen den Hausherren hochwertigere Abschlüsse als Besiktas (0,14 xG/Schuss) zur Verfügung.

Hinzu kommt, dass Fener je Strafraumeintritt auf 0,09 xG kommt. In derselben Kategorie erreicht Besiktas nur einen Wert von 0,07. Verbunden mit dem Heimvorteil sehen wir bessere Siegchancen bei den Gastgebern.

Fenerbahce vs Besiktas Tipp 3: Sieg Fenerbahce zu einer Quote von 1,77 bei Oddset

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