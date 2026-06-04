England vs Neuseeland Wett Tipp: Einbahnstraßenfußball für die Three Lions

Neuseelands bittere 0:4-Klatsche im Testspiel gegen Haiti zeigt, dass die "All Whites" alles andere als bereit für die WM sind. Werden die Engländer sie nun ebenfalls überrollen?

Die besten Wetten für England vs Neuseeland

England -2 (3-Weg-Handicap) zu einer Quote von 2,15 bei bet365

Beide Teams treffen (Nein) und Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,70 bei bet365

England Über 1,5 Tore in der 1. Halbzeit zu einer Quote von 2,50 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: England 3:0 Neuseeland

Torschützen-Wett Tipp: England – Kane, Rogers, Bellingham; Neuseeland – Fehlanzeige

Im Raymond James Stadium in Tampa trifft England auf die "All Whites" aus Neuseeland. Für das Team von Thomas Tuchel ist es eine wichtige Standortbestimmung in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft 2026.

Die Three Lions präsentierten sich in den Testspielen im März allerdings ziemlich unbeständig. Gegen Uruguay reichte es erst durch ein spätes Tor zu einem Unentschieden, bevor man im Wembley-Stadion die allererste Niederlage gegen Japan hinnehmen musste. Auch Tuchels Kader Nominierung für die Endrunde in diesem Sommer sorgte für hochgezogene Augenbrauen. Der deutsche Coach hat also alle Hände voll zu tun, um den Fans das nötige Vertrauen zurückzugeben.

Zudem erhielten Englands Arsenal-Profis – Declan Rice, Bukayo Saka, Noni Madueke und Eberechi Eze – eine verlängerte Pause. Das Gunners-Quartett musste erst die bittere Finalniederlage in der Champions League verdauen, bevor es nach Florida flog. In einer ähnlichen Situation befindet sich Dean Henderson nach seinen Einsätzen in der Conference League für Crystal Palace. Es ist daher unwahrscheinlich, dass diese Spieler gegen Neuseeland auf dem Platz stehen werden.

Auch Neuseeland ist in diesem Sommer bei der WM-Endrunde dabei. Das Selbstvertrauen der Kiwis dürfte nach der deutlichen 0:4-Pleite im Testspiel gegen Haiti am vergangenen Dienstag jedoch am Boden liegen. Bis zur Pause lag das Team zwar nur mit einem Tor hinten, doch nach einer Reihe von Auswechslungen ging den All Whites im zweiten Durchgang komplett die Puste aus.

Da England seit 1991 nicht mehr gegen Neuseeland gespielt hat, gibt es kaum historischen Direct-Line-Vergleich, an dem man sich orientieren könnte. Bei den All Whites wird wohl Chris Wood in der Startelf stehen. Der Mittelstürmer ist vor allem durch seine Zeit beim Premier-League-Klub Nottingham Forest bekannt. Für Neuseeland ist England der letzte Härtetest, bevor das Abenteuer in der WM-Gruppe G beginnt. Die Neuseeländer sind seit acht Spielen sieglos – ihr letzter Dreier datiert vom vergangenen Juni gegen die Elfenbeinküste.

Voraussichtliche Aufstellungen für England vs Neuseeland

England:Pickford; Spence, Guehi, Konsa, O’Reilly, Anderson, Mainoo, Rashford, Bellingham, Rogers, Kane

Neuseeland:Paulsen; Surman, Bindon, Payne, Cacace, Stamenic, Rufer, Singh, Just, Randall, Wood

Die Three Lions gewinnen mit mindestens drei Toren Vorsprung

Wenn man bedenkt, dass Neuseeland gegen Haiti vier Gegentore kassiert hat, überrascht die angebotene Quote für einen englischen Sieg mit mindestens drei Toren Vorsprung. Die Wettmärkte beziffern die Wahrscheinlichkeit dafür aktuell auf gerade einmal 46,51 %.

Natürlich wird England nicht in Bestbesetzung antreten. Die Arsenal-Akteure werden in diesem Testspiel wohl geschont und eher im finalen Vorbereitungsspiel gegen Costa Rica zum Zug kommen. Das gibt Thomas Tuchel die Möglichkeit, ein wenig zu experimentieren – Spieler wie Kobbie Mainoo und Morgan Rogers dürften daher von Beginn an auflaufen.

Dennoch fehlt es dem Kader der All Whites massiv an Erfahrung auf absolutem Top-Niveau. Chris Wood ist der einzige Akteur, der regelmäßig in der Premier League aufläuft. Tuchel wird von seiner Mannschaft nach der Landung in Nordamerika von der ersten Minute an einen dominanten Auftritt fordern.

England vs Neuseeland Wette 1: England -2 (3-Weg-Handicap) zu einer Quote von 2,15 bei bet365

Die All Whites dürften die englische Defensive kaum fordern

Der offensive Dreh- und Angelpunkt Neuseelands ist Chris Wood, der wuchtige Zielspieler von Nottingham Forest. Wood ist für Englands Verteidiger kein Unbekannter, da sie ihm in den letzten Jahren regelmäßig gegenüberstanden. Abgesehen von ihm fehlt es diesem Kader der All Whites jedoch an dem gewissen "X-Faktor".

In den letzten neun internationalen Freundschaftsspielen gelang Neuseeland magere fünf Treffer – und das gegen Gegner wie Haiti, Polen und Australien.

England kassierte in der gesamten WM-Qualifikation kein einziges Gegentor. In den Testspielen im März gab es zwar jeweils ein Gegentor gegen Uruguay und Japan, doch qualitativ spielen die Three Lions in einer ganz anderen Liga als die All Whites, die in der FIFA-Weltrangliste derzeit Platz 98 belegen. Die Wette darauf, dass England mindestens drei Tore erzielt und hinten die Null hält (implizierte Wahrscheinlichkeit von nur 37,04 %), bietet daher einen massiven Value.

England vs Neuseeland Wette 2: Beide Teams treffen (Nein) und Über 2,5 Tore zu einer Quote von 2,70 bei bet365

Zwei oder mehr Tore in Durchgang eins für Tuchels Elf

Es ist gut möglich, dass Tuchel in den ersten 45 Minuten eine relativ starke Startelf aufs Feld schickt. Selbst Kapitän Harry Kane könnte eine Halbzeit lang Spielpraxis sammeln. Auch Spieler wie Rashford und Rogers brennen darauf, sich vor dem Tor zu beweisen, um sich für die Startelf zu empfehlen.

Deshalb überrascht es uns, dass die Buchmacher die Wahrscheinlichkeit für zwei englische Tore in der ersten Halbzeit bei gerade einmal 40 % ansetzen.

Gegen Fußballnationen von ähnlichem Kaliber wie Neuseeland, wie etwa Lettland, hat England in der Vergangenheit meist früh alles klar gemacht. Beim 5:0-Sieg in Lettland im vergangenen Oktober stand es bereits zur Pause 3:0. Nach dem jüngsten Debakel der All Whites gegen Haiti wirkt dieser Wettmarkt fast wie ein Geschenk.

England vs Neuseeland Wette 3: England Über 1,5 Tore in der 1. Halbzeit zu einer Quote von 2,50 bei bet365

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