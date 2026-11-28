Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Patrik Schick trifft, während das Duell zweier deutscher Spitzenklubs ansonsten torarm bleibt.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

1. Halbzeit – Unter 1,5 Tore zu einer Quote von 1.67 bei bet365

Torschütze – Patrik Schick zu einer Quote von 2.38 bei bet365

Doppelte Chance – Unentschieden oder Bayer Leverkusen zu einer Quote von 1.70 bei bet365

Weitere Details und Quoten sind auf den offiziellen Buchmacher-Websites zu finden; für zusätzliche Infos stehen folgende Seiten bereit:

Den bet365 Angebotscode Leitfaden mit allen Details zum Willkommensbonus und der Kontoerstellung.

Den Vergleich der besten Sportwetten Boni auf unserer Übersichtsseite.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Borussia Dortmund 1:1 Bayer Leverkusen

Torschützen-Wett-Tipp: Borussia Dortmund – Felix Nmecha; Bayer Leverkusen – Patrik Schick

Während Bayern München mit Verletzungssorgen kämpft und schwächer wirkt als gewohnt, darf sich Borussia Dortmund Hoffnungen auf den Titel machen. Die Schwarz-Gelben führen die Bundesliga aktuell an, mit sieben Siegen aus zehn Ligaspielen in dieser Saison. Niko Kovacs Team gewann am vergangenen Wochenende mit 1:0 bei Borussia Mönchengladbach.

Dortmund holte sich danach ein achtbares 1:1-Unentschieden auswärts bei Arsenal in der Champions League. Bayer Leverkusen wiederum gewann am Donnerstag mit 2:0 in der Europa League gegen Dinamo Zagreb.

Die Gäste sind insgesamt positiv in die Ära unter Carles Martínez Novell gestartet. In der Bundesliga setzten sie sich zuletzt zudem gegen den 1. FC Köln und Paderborn durch.

Voraussichtliche Aufstellungen für Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund : Kobel, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Svensson, Bellingham, Veerman, Karetsas, Nmecha, Beier, Guirassy

: Kobel, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Svensson, Bellingham, Veerman, Karetsas, Nmecha, Beier, Guirassy Bayer Leverkusen: Flekken, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutiérrez, Fernández, García, Tella, Maza, Moreira, Schick

Erste Halbzeit soll wenige Tore bringen

Trotz der Tabellenführung verläuft die Saison für Borussia Dortmund bislang etwas vorsichtiger. Kovacs Team ist mit einem Schnitt von 1,7 Toren pro Spiel nur gemeinsamer Achter unter den torgefährlichsten Teams der Bundesliga. Bemerkenswerterweise rangiert der BVB mit einem xG-Gesamtwert von 15,4 sogar nur auf Platz 13.

Defensive Stabilität war bislang der entscheidende Faktor für die Titelambitionen der Dortmunder. Besonders in den ersten 45 Minuten zeigten sie sich bärenstark und kassierten bis zur Pause lediglich zwei Gegentore in der Liga.

Nur 21 % aller Tore in den Bundesliga-Spielen des BVB in dieser Saison fielen in der ersten Halbzeit. Zudem gingen 60 % der Auswärtsspiele von Bayer Leverkusen in der Liga mit höchstens einem Tor vor der Pause zu Ende. Auf eine Wiederholung dieses Musters zu setzen, bietet Value, bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 59 %.

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Wette 1: 1. Halbzeit – Unter 1,5 Tore zu einer Quote von 1.67 bei bet365

Schick als größte Torgefahr

Nur zwei Spieler, die in dieser Partie zum Einsatz kommen könnten, haben in der Bundesliga-Saison 2026/27 mehr als drei Tore erzielt. Felix Nmecha traf für die Gastgeber bereits fünfmal. Bayer Leverkusens Schick liegt jedoch mit neun Toren in zehn Einsätzen weit davor.

Nur Werder Bremens Niclas Füllkrug kann unter den Stürmern der Liga diese Ausbeute übertreffen. Der tschechische Angreifer kommt im Schnitt auf 3,9 Torschüsse pro Spiel, den höchsten Wert der Liga für einen Spieler außerhalb des FC Bayern München. Sein xG-Wert von 6,93 wird nur von Harry Kane übertroffen.

Mit einer Abschlussquote von 23 % dürfte Schick nicht viele Gelegenheiten benötigen, um hier zu treffen. Er spielte am Donnerstag in Kroatien nur 62 Minuten und scheint von seinem jüngsten Rücktritt aus der Nationalmannschaft profitiert zu haben. Auf einen Treffer des Gäste-Angreifers zu setzen, könnte sich als kluger Schachzug zu Quoten über 2,00 erweisen.

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Wette 2: Torschütze – Patrik Schick zu einer Quote von 2.38 bei bet365

Leverkusen soll starke Bilanz im Westfalenstadion fortsetzen

Die zugrunde liegenden Daten sprechen dafür, dass es zwischen beiden Teams nur wenig Unterschied gibt. Bayer Leverkusens xPTS-Wert (erwartete Punkte) von 16,7 liegt nur knapp unter dem Dortmunder Wert von 17,0. Die Gäste zeigten dabei die größere Offensivgefahr, mit 24 Toren aus 22,1 xG in dieser Bundesliga-Saison.

Auch die jüngere Geschichte dieser Begegnung spricht dafür, dass die Gäste gute Chancen auf ein positives Ergebnis haben. Jedes der vergangenen fünf Duelle zwischen diesen Klubs wurde vom Auswärtsteam gewonnen.

Leverkusen war seit Anfang 2025 dreimal im Westfalenstadion zu Gast und gewann jedes Mal. Von den vergangenen sechs Auswärtsauftritten bei den rheinischen Rivalen verloren sie nur einmal. Darauf zu setzen, dass die Gäste ungeschlagen bleiben, bietet daher Value, bei einer impliziten Wahrscheinlichkeit von 57 %.

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Wette 3: Doppelte Chance – Unentschieden oder Bayer Leverkusen zu einer Quote von 1.70 bei bet365

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

+