Brasilien vs Panama Wett Tipp: Die Generalprobe für die Jagd nach dem sechsten Stern

Unser Wett-Experte geht fest davon aus, dass die Seleção im legendären Maracanã ein echtes Offensivfeuerwerk abbrennt und sich kurz vor der Weltmeisterschaft mit einem glanzvollen Heimsieg Selbstvertrauen holt.

Die besten Wetten für Brasilien vs Panama

Über/Unter – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,32 auf bet365

Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 2,45 auf bet365

Drei-Weg-Handicap – Sieg Brasilien mit Handicap -2 zu einer Quote von 2,10 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Brasilien 4:1 Panama

Torschützen-Wett Tipp: Brasilien – Matheus Cunha (2x), Raphinha, Vinícius Júnior; Panama – Ismael Díaz

Der fünffache Weltmeister Brasilien brennt darauf, sich beim anstehenden Turnier endlich wieder die Krone des Weltfußballs aufzusetzen. Die Seleção ist zwar nach wie vor die erfolgreichste Nation des Planeten, doch der letzte Titelgewinn liegt mittlerweile stolze 24 Jahre zurück (2002). Nun soll der lang ersehnte sechste Stern her – und dieses Mal ruhen die Hoffnungen auf Star-Trainer Carlo Ancelotti.

Vor dem Turnierstart stehen für die Brasilianer noch zwei Testspiele auf dem Programm: nächste Woche gegen Ägypten und an diesem Wochenende das Duell mit Panama. Unter der Leitung des Schweigsamen Italieners lief es für die Gastgeber zwar noch etwas wechselhaft, doch das klare Ziel lautet, Brasilien dorthin zurückzuführen, wo sie hingehören: an die absolute Weltspitze. Der Kader des Rekordmeisters strotzt nur so vor Qualität, auch wenn Superstar Neymar aktuell schmerzlich vermisst wird.

Der Offensivkünstler fällt wegen einer Wadenverletzung für die kommenden drei Wochen aus. Allerdings ist die Bank der Seleção tief genug besetzt, um diesen Ausfall aufzufangen. Auch Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli und Marquinhos sind für diese Partie noch keine Option, da sie noch Verpflichtungen bei ihren europäischen Topklubs haben. Auf der Gegenseite brennt Panama darauf, sich unmittelbar vor dem weltweiten Highlight mit den Besten der Besten zu messen.

Los Canaleros haben sich überraschend zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für eine WM-Endrunde qualifiziert. In der Qualifikation präsentierten sie sich in absoluter Topform und fuhren sieben Siege aus zehn Partien ein. Angesichts der Hammergruppe, die auf sie wartet (Ghana, Kroatien und England), ist der Härtetest gegen Brasilien die perfekte Generalprobe.

Voraussichtliche Aufstellungen für Brasilien vs Panama

Brasilien:Alisson, Wesley, Bremer, Pereira, Sandro, Guimarães, Casemiro, Raphinha, Henrique, Vinícius Júnior, Cunha

Panama:Mejía, Murillo, Córdoba, Escobar, Blackman, Carrasquilla, Godoy, Davis, Bárcenas, Díaz, Fajardo

Brasiliens Offensiv-Power ist einfach zu brutal

Die Angriffsabteilung der Seleção lässt jeden Fußballromantiker mit der Zunge schnalzen. Hier tummeln sich absolute Ausnahmekönner, die Woche für Woche Europa aufmischen. Trotz der namhaften Ausfälle ist zu erwarten, dass die verbleibenden Akteure in diesem Testspiel ein Zeichen setzen wollen. Jeder Einzelne brennt darauf, sich bei Ancelotti für die Startelf beim Turnier zu empfehlen.

In den letzten beiden Länderspielen Brasiliens während der März-Länderspielpause fielen jeweils weit mehr als zwei Tore. In den vergangenen fünf Partien knipste die Seleção insgesamt neunmal – das macht einen starken Schnitt von 1,8 Treffern pro Spiel. Auch Panamas jüngster Auftritt gegen Südafrika war ein echtes Torspektakel mit mehr als zwei Buden.

Diese Marke wurde bei den Gästen in zwei der letzten fünf Spiele geknackt, bei den Brasilianern sogar dreimal in den vergangenen fünf Partien. Schaut man auf die historische Bilanz dieses Duells, endeten zwei der drei bisherigen Aufeinandertreffen mit einem Torfestival (Über 2,5). Da Ancelotti an der Seitenlinie aus dem Vollen schöpfen kann, riecht es hier stark nach Toren.

Brasilien vs Panama Wette 1: Über/Unter – Über 2,5 Tore zu einer Quote von 1,32 auf bet365

Panama eiskalt vor der Kiste

Während die brasilianische Offensive für ein Schützenfest bereitsteht, wackelt die Defensive der Hausherren hin und wieder. Ancelotti muss ohne seine beiden Abwehrchefs Magalhães und Marquinhos auskommen. Das eröffnet den Gästen Räume, die sie vor allem über pfeilschnelle Konter nutzen könnten.

Man darf nicht vergessen: Brasilien konnte in den letzten fünf Spielen nur ein einziges Mal die weiße Weste wahren. Satte sieben Gegentreffer gab es in diesem Zeitraum, drei davon allein gegen Japan. Das wird der Mannschaft von Thomas Christiansen definitiv Mut machen, am Sonntagabend mutig nach vorne zu spielen.

Panama geizte zuletzt keineswegs mit Toren und traf in den vergangenen fünf Spielen siebenmal. Nur in einer einzigen dieser Partien blieben Los Canaleros ohne eigenen Torerfolg – ein klarer Beleg für ihre Effizienz im letzten Drittel. Schon im letzten direkten Duell konnten sie die brasilianische Abwehr vor Probleme stellen, und das dürfte ihnen auch dieses Mal gelingen.

Brasilien vs Panama Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 2,45 auf bet365

Heimstarke Brasilianer eine Nummer zu groß

Am Ende werden die Gastgeber Panama spielerisch wohl einfach erdrücken – erst recht mit der ohrenbetäubenden Kulisse im Maracanã im Rücken. Es ist gut möglich, dass Brasilien die gegnerische Abwehrkette im Laufe des Spiels komplett zerlegt. Erinnerungen an das Jahr 2014 werden wach, als die Seleção Panama mit einem lockeren 4:0 nach Hause schickte.

Zwar haben die Gäste nur eines ihrer letzten zehn Länderspiele verloren, was ihnen zumindest eine kleine Portion Respekt einbringt, doch die individuelle Klasse der Brasilianer ist schlichtweg eine andere Hausnummer. Da fällt es auch kaum ins Gewicht, dass Brasilien zwei der letzten fünf Spiele verlor – der jüngste 3:1-Erfolg gegen Kroatien (und die sind im Weltfußball bekanntlich kein Fallobst) hat die Verhältnisse wieder geradegerückt.

Gegen Panama hat Brasilien noch nie verloren. Alles andere als ein klarer Heimsieg am Sonntag wäre eine dicke Überraschung. Zwei der drei bisherigen Duelle gingen an die Südamerikaner, das letzte endete mit einem Remis. Da es für die Spieler jetzt aber um die begehrten WM-Tickets geht, werden die Hausherren von der ersten Minute an Vollgas geben und Panama eiskalt bestrafen.

Brasilien vs Panama Wette 3:Drei-Weg-Handicap – Sieg Brasilien mit Handicap -2 zu einer Quote von 2,10 auf bet365

+