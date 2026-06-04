Brasilien vs Ägypten Wett Tipp: Tore sind der Value-Markt in Cleveland

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass Brasilien genau da weitermacht, wo sie letzte Woche aufgehört haben, und den Sieg gegen Ägypten über die Ziellinie bringt.

Die besten Wetten für Brasilien vs Ägypten

1x2 – Sieg Brasilien zu einer Quote von 1.33 auf Interwetten

Über/Unter – Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.60 auf Interwetten

BTTS (Beide Teams treffen) – Ja zu einer Quote von 1.95 auf Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Brasilien 3-1 Ägypten

Torschützen-Wett Tipp: Brasilien – Vinicius Junior, Igor Thiago, Gabriel Martinelli; Ägypten – Omar Marmoush

Brasiliens Mission, die 24-jährige Durststrecke bis zum nächsten WM-Titel endlich zu beenden, hat im letzten Testspiel einen ordentlichen Dämpfer für die Konkurrenz verpasst. Die "Samba-Könige" fertigten Panama im Maracanã von Rio de Janeiro mit einem fulminanten 6:2-Kantersieg ab. Nationaltrainer Carlo Ancelotti dürfte mit dem Auftritt ziemlich zufrieden gewesen sein – besonders mit dem zweiten Durchgang.

Der Coach rotierte nach der Pause kräftig und brachte zehn neue Akteure, weshalb eigentlich mit einem Bruch im Spielfluss zu rechnen war. Doch die Joker hielten das Tempo hoch und schraubten das Ergebnis im zweiten Spielabschnitt um vier weitere Buden in die Höhe. Am Wochenende wird die Seleção wieder in Bestbesetzung erwartet, da Marquinhos, Gabriel Martinelli und Gabriel Magalhães nun voll einsatzbereit sind.

Ägypten hofft indes, dass der Afrika-Cup die perfekte Schule für die Weltmeisterschaft war. Die „Pharaonen“ beendeten das Turnier zwar auf dem vierten Platz, agierten im Wettbewerb jedoch extrem effizient und kaltschnäuzig vor dem Tor. Trainer Hossam Hassan setzt darauf, dass seine Mannschaft in Nordamerika voll konkurrenzfähig ist.

In einer Gruppe mit Belgien, Neuseeland und dem Iran gehören die Nordafrikaner neben den Belgiern definitiv zu den Favoriten auf das Weiterkommen. Ein Härtetest gegen Brasilien kommt als Generalprobe vor dem WM-Start in der nächsten Woche wie gerufen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Brasilien vs Ägypten

Brasilien:Alisson, Wesley Franca, Marquinhos, Magalhaes, Sandro, Guimaraes, Casemiro, Rayan, Raphina, Vinicius Jr, Thiago

Ägypten:El Shenawy, Hany, Ibrahim, Abdelmonem, Hafez, Lasheen, Attia, Salah, Ashour, Trezeguet, Marmoush

Die lange Anreise könnte Ägypten zusetzen

Beide Nationen gehen mit Rückenwind und Siegen aus der Vorwoche im Gepäck in diese Partie, das Selbstvertrauen dürfte also riesig sein. Allerdings steht Brasilien auf Platz 6 der FIFA-Weltrangliste, während die Ägypter weiter hinten auf Rang 29 zu finden sind. Die Südamerikaner gehen daher als haushoher Favorit in diese WM-Generalprobe.

Zudem war die Anreise für die Seleção deutlich kürzer als für die afrikanische Auswahl. Ägypten saß mehr als 12 Stunden im Flieger – ein Jetlag, dessen Regeneration normalerweise ein paar Tage in Anspruch nimmt. Es ist gut möglich, dass die Pharaonen deshalb nicht bei 100 Prozent ihres Leistungsvermögens sind.

Bisher gab es zwei direkte Duelle zwischen diesen beiden Nationen, und beide Male behielt Brasilien die Oberhand. Wenn man bedenkt, dass Ägypten zwei seiner letzten fünf Spiele verloren hat, spricht in Cleveland alles für einen Erfolg der Seleção.

Brasilien vs Ägypten Wette 1: 1x2 – Sieg Brasilien zu einer Quote von 1.33 auf Interwetten

In Cleveland ist mit reichlich Toren zu rechnen

Die Truppe von Ancelotti zeigt selbst in Freundschaftsspielen keinerlei Anzeichen, einen Gang herunterzuschalten. Sie verfügen über eine enorme Offensivpower, vor der Ägypten gewarnt sein sollte. Die Seleção erzielte in ihren letzten fünf Partien stolze 13 Treffer, was einem Schnitt von 2.6 Toren pro Spiel entspricht.

Allerdings kassierten sie in diesem Zeitraum auch sechs Gegentore, was die eine oder andere defensive Anfälligkeit offenbart. Die Ägypter glänzten in der jüngeren Vergangenheit zwar nicht als absolute Tormaschinen, trafen aber in ihren letzten fünf Spielen immerhin fünfmal. Mit Angreifern wie Marmoush und Salah in ihren Reihen sind sie allemal in der Lage, die brasilianische Hintermannschaft zu knacken.

In den letzten drei Partien Brasiliens fielen jeweils weit mehr als zwei Tore. Auf der anderen Seite war dies auch in zwei der letzten sechs Spiele Ägyptens der Fall. Bei so viel Offensivqualität auf beiden Seiten riecht dieses Match förmlich nach Toren.

Brasilien vs Ägypten Wette 2: Über/Unter – Über 2.5 Tore zu einer Quote von 1.60 auf Interwetten

Ägyptens Offensive hat die Waffen, um Brasilien wehzutun

Es wird spannend zu sehen, wie das Innenverteidiger-Duo Marquinhos und Gabriel für Brasilien harmoniert. Ihre Stabilität wird ein Schlüssel für einen Erfolg am Sonntag und möglicherweise für den späteren WM-Titel sein. Dennoch könnten sich Abstimmungsprobleme zeigen, die die Pharaonen eiskalt ausnutzen wollen.

Insbesondere Salah und Marmoush bringen reichlich Erfahrung aus Duellen gegen Magalhães, Guimarães und Casemiro mit. Dieses Insiderwissen dürfte der ägyptischen Offensive helfen, Wege vorbei an Alisson zu finden – Salah hat das im Trikot von Liverpool schließlich schon mehrfach bewiesen.

Bei der Seleção trafen in den vergangenen vier Partien immer beide Teams. Sogar Panama durfte letzte Woche zweimal jubeln. Das wird der Mannschaft von Hossam Hassan Mut machen, den Brasilianern defensiv wehzutun.

Brasilien vs Ägypten Wette 3: BTTS (Beide Teams treffen) – Ja zu einer Quote von 1.95 auf Interwetten

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