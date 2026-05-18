Bournemouth vs Manchester City Wett Tipp: City erhöht den Druck auf Arsenal

City hat 16 der letzten 17 Premier-League-Duelle gegen die Cherries gewonnen und in den vergangenen 16 Spielzeiten nur zwei ihrer letzten Auswärtsspiele verloren.

Die besten Wetten für Bournemouth vs Manchester City

Man City - Man City (Halbzeit/Endstand) zu einer Quote von 2.60 bei bet365

Antoine Semenyo trifft jederzeit zu einer Quote von 2.37 bei bet365

Unter 3.5 Tore zu einer Quote von 1.72 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bournemouth 1-2 Man City

Torschützen-Wett Tipp: Bournemouth – Kroupi; Man City – Semenyo, Haaland

Die Gastgeber benötigen dringend die maximale Punkteausbeute, um ihre Chance auf die Champions-League-Qualifikation zu wahren. Sollte Aston Villa die Europa League gewinnen, würde ein zusätzlicher Qualifikationsplatz für den Tabellensechsten frei werden. Nach der späten Pleite von Brighton in Leeds können die Cherries die Königsklasse mit einem Dreier gegen Manchester City quasi klarmachen.

Bournemouth wird allerdings kein Spaziergang für eine City-Elf, die diesen Sieg im Meisterschaftsrennen zwingend braucht, um mit Arsenal gleichzuziehen. Die Cherries haben in dieser EPL-Saison bisher nur sieben von 36 Spielen verloren. Das sind genauso wenige Niederlagen wie beim Tabellendritten Manchester United und lediglich zwei mehr als City und Arsenal auf dem Konto haben.

Obwohl Bournemouth eine hervorragende Saison spielt, ist City aktuell noch besser drauf und konnte fünf der letzten sechs EPL-Partien für sich entscheiden. Die Mannschaft von Pep Guardiola weiß ganz genau: Jeder Punktverlust würde Arsenal diese Woche wohl vorzeitig den Premier-League-Titel bescheren.

Glücklicherweise liegt City das Duell gegen Bournemouth traditionell im Blut. Die Siegquote von 94,1% gegen die Cherries ist der höchste Wert, den ein Team in der Geschichte der Premier League gegen einen bestimmten Gegner vorweisen kann. Zudem ging die Guardiola-Elf in nur zwei der letzten 16 Spielzeiten im finalen Auswärtsspiel der Saison als Verlierer vom Platz – das macht Mut für die Gäste.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bournemouth vs Manchester City

Bournemouth:Petrovic, Truffert, Smith, Hill, Senesi, Adams, Scott, Tavernier, Rayan, Kroupi, Evanilson

Manchester City:Donnarumma, Nunes, O’Reilly, Guehi, Khusanov, Gonzalez, Silva, Semenyo, Doku, Cherki, Haaland

City holt die frühe Führung und kontrolliert das Spiel

City hat in 80% der letzten zehn Duelle gegen die Cherries den Führungstreffer erzielt. Zudem lagen sie in 75% der letzten acht Begegnungen mit dem Klub aus Dorset bereits zur Pause vorne. Am Dienstag zählen für Guardiolas Männer um jeden Preis nur drei Punkte.

Die Wette, dass sie zur Halbzeit führen und den Sieg nach Hause bringen, bringt uns eine implizierte Wahrscheinlichkeit von soliden 38,46%. Für uns ist das der klare Value Tipp aus unserem Bournemouth vs. Man City Wett Tipp Trio.

Natürlich muss auch Bournemouth am Dienstag voll auf Sieg spielen. Ein Unentschieden würde den Cherries zwar drei Punkte Vorsprung auf Brighton einbringen, allerdings bei einer schlechteren Tordifferenz. Damit stünde ihnen am letzten Spieltag bei einer Niederlage gegen Forest das absolute Horrorszenario bevor. Am Ende dürften sich die individuelle Klasse und der enorme Titelhunger von City aber durchsetzen.

Bournemouth vs Manchester City Wette 1: Man City - Man City (Halbzeit/Endstand) zu einer Quote von 2.60 bei bet365

Semenyo hochmotiviert gegen seinen Ex-Klub

Antoine Semenyo wird gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber besonders brennen. Er will unbedingt beweisen, wie sehr er sich seit seinem Wechsel zu Manchester City weiterentwickelt hat. Gleichzeitig wird er alles dafür tun, um die Titelträume seines Teams am Leben zu erhalten.

Die Torquote des ghanaischen Nationalspielers im City-Trikot liegt aktuell bei starken 40%. Die Buchmacher bieten uns hierfür jedoch nur eine implizierte Wahrscheinlichkeit von 36,36% für einen Treffer am Dienstag.

Das bedeutet, dass dieser Wett Tipp bereits jetzt mehr als 3% Value bereithält. Durch die Extra-Motivation gegen die alten Kollegen stehen die Chancen extrem gut, dass er seine durchschnittliche Trefferquote an diesem Abend sogar noch übertrifft.

Bournemouth vs Manchester City Wette 2: Antoine Semenyo trifft jederzeit zu einer Quote von 2.37 bei bet365

Value auf maximal drei Tore im Spiel

Die Quoten am Wettmarkt deuten auf ein echtes Torfestival hin. Allerdings laufen solche Spiele oft anders als erwartet – erst recht, wenn es für beide Mannschaften um alles geht. Tatsächlich fielen in nur drei der bisherigen neun Premier-League-Begegnungen im Vitality Stadium vier oder mehr Tore.

Zudem endeten in dieser Saison weniger als ein Viertel (22%) von Citys Auswärtsspielen mit vier oder mehr Treffern. Dennoch bekommen wir für den Tipp auf maximal drei Tore eine Quote mit einer implizierten Wahrscheinlichkeit von gerade einmal 58,82%.

City wird das Spiel höchstwahrscheinlich mit einer kontrollierten, taktischen Ausrichtung angehen. Da sie in acht der letzten zehn Duelle das 1:0 erzielt haben, stehen die Chancen gut für eine frühe Führung. Sobald das erste Tor fällt, wird die Guardiola-Elf die Partie gewohnt professionell verwalten.

Bournemouth vs Manchester City Wette 3:Unter 3.5 Tore zu einer Quote von 1.72 bei bet365

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