Borussia Dortmund vs Werder Bremen Prognosen: Ein torreiches Spiel

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Unsere Wett-Experten rechnen bei Borussia Dortmund vs Werder Bremen mit insgesamt drei bis fünf Toren, von denen die meisten nach der Pause fallen.

Beste Wetten für Borussia Dortmund vs Werder Bremen

Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1,66 bei bet365

Halbzeit mit den meisten Toren - 2. Halbzeit Quote 1,95 bei bet365

Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1,72 bei bet365

Unsere Analyse: Die Form des BVB und der Grün-Weißen

Borussia Dortmund verabschiedete sich am 19. September mit einem 1:0 beim VfB Stuttgart in die Länderspiel-Pause. Damit erzielte der BVB erstmals in der Saison 2026/27 weniger als zwei Tore. Nach dem 2:0 gegen den HSV waren bei der TSG Hoffenheim (3:2), gegen den FC Villarreal (3:2) sowie gegen den SC Paderborn (3:0) jeweils drei gelungen.

Werder Bremen hingegen brennt nach dem 0:7 bei Twente Enschede, bei dem insbesondere im Defensivbereich mehrere Stammkräfte fehlten, auf Wiedergutmachung. Völlig anders sieht die Bilanz in der Bundesliga mit drei ungeschlagenen Auftritten nach dem 1:4 in Freiburg aus. Genauer gesagt stehen für die Grün-Weißen die Heimsiege gegen RB Leipzig (3:1) sowie gegen den FC Augsburg (3:2) dem 1:1 in Köln gegenüber.

Voraussichtliche Aufstellungen für Borussia Dortmund vs Werder Bremen

Borussia Dortmund – voraussichtliche Aufstellung: Kobel, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson, Karetas, Beier, Guirassy

Kobel, Gadou, Anton, Schlotterbeck, Ryerson, Veerman, Nmecha, Svensson, Karetas, Beier, Guirassy Werder Bremen – voraussichtliche Aufstellung: Hein, Arthur, Pieper, Friedl, Deman, Regeer, Reis, Chuki, Dinkci, Grüll, Füllkrug

Borussia Dortmund und Werder Bremen erzielen zusammen mehr als zwei Tore

In allen bisherigen Meisterschaftspartien von Werder Bremen fielen Treffer beider Teams, wobei in drei davon mindestens drei Treffer erzielt wurden. Die Ausnahme bildete das jüngste Auswärtsspiel, das 1:1 gegen den 1. FC Köln, zwischen dem 3:1 gegen RB Leipzig und dem 3:2 gegen den FC Augsburg. Zum Bundesliga-Auftakt hatte es hingegen das 1:4 beim Dritten aus Freiburg gesetzt.

Borussia Dortmund, das als einziges Team bei zwölf Zählern hält, spielte beim 1:0 in Stuttgart zum dritten Mal in vier Runden zu Null. Das war dem BVB zuvor beim 2:0 gegen den Hamburger SV sowie beim 3:0 gegen den SC Paderborn gelungen. Allerdings kam es Anfang September zum 3:2 bei der TSG Hoffenheim sowie zum 3:2 zuhause gegen den FC Villarreal.

Unterm Strich lohnt sich vor der Partie Borussia Dortmund vs Werder Bremen ein Blick auf die Option Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja.

Borussia Dortmund vs Werder Bremen Wette 1: Mehr als 2.5 Tore & Beide Teams erzielen mind. 1 Tor - Ja Quote 1,66 bei bet365

Im Signal Iduna Park sehen wir die meisten Treffer nach der Pause

In den jüngsten Bewerbsspielen von Borussia Dortmund kam der Großteil der Tore jeweils nach dem Seitenwechsel zustande. Genauer gesagt verliefen die ersten Spielhälften beim 3:2 gegen den FC Villarreal sowie am 19. September in Stuttgart torlos. Beim 3:2-Auswärtssieg gegen die TSG Hoffenheim und beim 3:0-Heimerfolg gegen den SC Paderborn stand es hingegen zur Pause 1:0 für den jeweiligen Gastgeber.

Dasselbe Muster traf mit Ausnahme des 1:1 in Köln auch auf drei der bisherigen vier Auftritte von Werder Bremen in der Bundesliga 2026/27 zu. Zunächst verzeichneten die Grün-Weißen beim 1:4 in Freiburg einen 0:2-Pausenrückstand und beim 3:1 gegen RB Leipzig einen 1:0-Pausenvorsprung. Am 19. September drehten sie dann beim 3:2 gegen den FC Augsburg einen 0:1-Rückstand aus der ersten Spielhälfte.

Deshalb zählt der Markt Halbzeit mit den meisten Toren - 2. Halbzeit zu den plausiblen Optionen.

Borussia Dortmund vs Werder Bremen Wette 2: Halbzeit mit den meisten Toren - 2. Halbzeit Quote 1,95 bei bet365

In Borussia Dortmund vs Werder Bremen fallen drei bis fünf Tore

Für Werder Bremen kommt das Auswärtsspiel gegen Borussia Dortmund also eine Woche nach dem 0:7 bei Twente Enschede. Doch in den Meisterschaftsspielen mit Bestbesetzung kamen ausschließlich beim 1:1 in Köln nicht drei bis fünf Treffer zustande. Denn in weiteren Partien verzeichneten die Grün-Weißen die 1:4-Niederlage in Freiburg, das 3:1 gegen RB Leipzig sowie das 3:2 gegen den FC Augsburg.

Zudem gab es in allen bislang letzten fünf Pflichtspielen von Borussia Dortmund bis zu fünf Toren. Nach dem 5:0 im Cup bei HEBC Hamburg gelangen dem BVB zunächst die 3:2-Siege gegen die TSG Hoffenheim sowie gegen den FC Villarreal. Anschließend verabschiedete sich der Spitzenreiter mit dem 3:0 gegen den SC Paderborn sowie dem 1:0 in Stuttgart in die Länderspiel-Pause.

Deshalb gehört die Option Anzahl der Tore im Spiel 3-5 zu den plausiblen Borussia Dortmund vs Werder Bremen Prognosen.

Borussia Dortmund vs Werder Bremen Wette 3: Anzahl der Tore im Spiel 3-5 Quote 1,72 bei bet365

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