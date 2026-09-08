Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Niko Kovačs Borussia Dortmund ihre starke Form bestätigt und Villarreal zu Hause bezwingt.

Die besten Wetten für Borussia Dortmund vs Villarreal

1X2 – Borussia Dortmund zu einer Quote von 1,75 bei bet365

Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,15 bei bet365

Erster Torschütze – Serhou Guirassy zu einer Quote von 3,80 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Borussia Dortmund 3:1 Villarreal

: Borussia Dortmund 3:1 Villarreal Torschützen-Wett-Tipp: Borussia Dortmund – Guirassy, Bellingham, Nmecha; Villarreal – Pérez

Borussia Dortmund empfängt Villarreal am Dienstagabend im Signal Iduna Park. Beide Klubs eröffnen ihre Ligaphase in der Champions League in Deutschland.

Niko Kovačs Team hat seit der Niederlage im Supercup gegen Bayern drei Spiele in Serie gewonnen. Der BVB schlug Hamburger SV mit 2:0 und drehte anschließend einen 0:2-Rückstand bei der TSG Hoffenheim zu einem 3:2-Sieg. Im DFB-Pokal gab es zudem ein 5:0 gegen HEBC Hamburg.

Nico Schlotterbeck, Emre Can und Ramy Bensebaini fehlen unter sechs Ausfällen. Auch Filippo Mané ist als Innenverteidiger fraglich. Serhou Guirassy führt erneut den Sturm an – er traf in der vergangenen Saison zweimal gegen Villarreal.

Íñigo Pérez’ Mannschaft ist seit vier La-Liga-Spielen sieglos. Villarreal holte lediglich zwei Punkte und verlor am Samstag zu Hause mit 2:3 gegen Deportivo.

Nicolas Pépé traf bei dieser Niederlage und bietet den größten Antrieb im Offensivspiel. Georges Mikautadze und Gerard Moreno stehen als Alternativen im Angriff bereit. Dortmund gewann das Duell in der vergangenen Saison mit 4:0.

Voraussichtliche Aufstellungen für Borussia Dortmund vs Villarreal

Borussia Dortmund : Kobel, Gadou, Anton, Mané, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Karetsas, Beier, Guirassy

: Kobel, Gadou, Anton, Mané, Ryerson, Bellingham, Nmecha, Svensson, Karetsas, Beier, Guirassy Villarreal: Luiz Júnior, Freeman, Renato Veiga, Logan Costa, Cardona, Pépé, Pape Gueye, Saliba, Moleiro, Ayoze Pérez, Gerard Moreno

Die aktuelle Form spricht eine klare Sprache

Dortmund reist mit drei Siegen in Serie an und hat aus den ersten beiden Bundesliga-Spielen den Punktemaximalstand geholt. Villarreal ist seit vier La-Liga-Partien sieglos, Íñigo Pérez’ Team hat in dieser Saison erst zwei Punkte gesammelt.

Zudem kassierte die Mannschaft am Samstag zu Hause drei Gegentore gegen Deportivo. Der Signal Iduna Park ist international eine Festung: Dortmund hat von den letzten 23 Champions-League-Heimspielen dort nur zwei verloren.

Gegen genau dieses Villarreal gewann der BVB in der vergangenen Saison zu Hause mit 4:0. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 57,14 % erscheint angesichts des Formunterschieds zwischen beiden Teams fair.

Borussia Dortmund vs Villarreal Wette 1: 1X2 – Borussia Dortmund zu einer Quote von 1,75 bei bet365

Beide Teams liefern Tore am Fließband

Dortmund hat in allen Wettbewerben regelmäßig getroffen. Gegen Hamburger SV gelangen zwei Tore, bei Hoffenheim waren es drei, dazwischen ein 5:0-Pokalsieg über HEBC Hamburg.

Villarreal wiederum tut sich schwer, Gegentore zu verhindern. Das letzte Spiel endete zu Hause 2:3 gegen Deportivo – fünf Tore an einem einzigen Nachmittag.

Dortmund kam beim 4:0 im vergangenen Jahr auf einen xG-Wert von 4,03. Villarreal dürfte dem Spiel hinterherlaufen müssen, sollte der Rückstand wie erwartet früh kommen. Eine implizite Wahrscheinlichkeit von 46,51 % wirkt angesichts der aktuellen Datenlage großzügig.

Borussia Dortmund vs Villarreal Wette 2: Tore Gesamt – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2,15 bei bet365

Guirassy bleibt der Fixpunkt im BVB-Angriff

Guirassy bleibt der Dreh- und Angelpunkt der Dortmunder Offensive. Er startete in beiden Bundesliga-Spielen und führte bei Hoffenheim den Sturm an. Zudem traf er beim 4:0-Champions-League-Sieg der Vorsaison zweimal gegen Villarreal.

Das ist der deutlichste Beleg, den dieser Markt liefern kann. Villarreal kassierte am Samstag zu Hause drei Gegentore gegen Deportivo – die Defensive steht seit Saisonbeginn unter Dauerdruck.

Dortmund dürfte vor der Gelben Wand schnell zur Sache kommen. Der Markt für den ersten Torschützen bleibt stets volatil, doch eine implizite Wahrscheinlichkeit von 26,32 % ist für den Dortmunder Stürmer weiterhin großzügig. Das sieht nach dem echten Value-Tipp innerhalb unserer drei Borussia Dortmund vs Villarreal Wett-Tipps aus.

Borussia Dortmund vs Villarreal Wette 3: Erster Torschütze – Serhou Guirassy zu einer Quote von 3,80 bei bet365

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