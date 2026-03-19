Borussia Dortmund vs Hamburger SV Wett Tipp: Value bei Toren in der Schlussphase

Der HSV konnte bei den letzten vier Bundesliga-Gastspielen im Signal Iduna Park lediglich einen einzigen Treffer erzielen. Behält der BVB auch an diesem Wochenende die weiße Weste?

Die besten Wetten für Borussia Dortmund vs Hamburger SV

Hamburg Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 2.25 bei bet365

2. Halbzeit (Halbzeit mit den meisten Toren) zu einer Quote von 1.97 bei bet365

Borussia Dortmund -1 (3-Weg-Handicap) zu einer Quote von 2.02 beibet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Borussia Dortmund 2:0 Hamburger SV

Torschützen-Wett Tipp: Borussia Dortmund – Guirassy, Adeyemi

Dortmund kehrt an diesem Wochenende in den heimischen Signal Iduna Park zurück und empfängt eine Hamburger Mannschaft, die nach wie vor tief im Abstiegskampf steckt.

Der BVB hat am vergangenen Wochenende mit einem souveränen 2:0-Sieg gegen das Mittelfeld-Team aus Augsburg zurück in die Spur gefunden. Das war die passende Antwort auf die bittere 2:3-Niederlage gegen den Titelaspiranten Bayern München. Abgesehen von dieser Pleite gegen die Bayern zeigt sich die Mannschaft von Niko Kovac vor eigenem Publikum extrem stabil und holt im Schnitt starke 2,46 Punkte pro Heimspiel.

Diese Heimstärke ist der Hauptgrund dafür, dass man sich ein Polster von acht Punkten auf Verfolger wie Hoffenheim und Stuttgart erarbeiten konnte. Da unter der Woche keine Champions-League-Termine anstanden, kann sich Dortmund voll auf die Aufgabe gegen den HSV konzentrieren. Personell sieht es gut aus: Es gibt keine neuen Verletzungssorgen, lediglich Filippo Mane fällt weiterhin aus.

Der HSV unter Merlin Polzin ist zwar seit vier Auswärtsspielen ungeschlagen, doch das täuscht ein wenig über die bisherige Saisonbilanz hinweg. Zuvor setzte es nämlich fünf Niederlagen in sechs Partien in der Fremde. Über die gesamte Spielzeit 2025/26 kommen die Hanseaten auswärts nur auf magere 0,83 Punkte pro Spiel und verlassen sich fast ausschließlich auf ihre Heimauftritte, um über dem Strich zu bleiben.

Besonders auffällig: In über zwei Fünfteln (42 %) ihrer Auswärtsspiele lag Hamburg bereits zur Pause zurück. Ähnlich wie die Gastgeber haben auch die Hamburger derzeit eine entspannte Personalsituation; Yussuf Poulsen bleibt der einzige Langzeitverletzte.

Voraussichtliche Aufstellungen für Borussia Dortmund vs Hamburger SV

Borussia Dortmund:Kobel; Reggiani, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Ryerson, Nmecha, Bellingham, Adeyemi, Sabitzer, Guirassy

Hamburger SV:Fernandes; Omari, Torunarigha, Vuskovic, Muheim, Mikelbrencis, Lokonga, Remberg, Vieira, Konigsdorffer, Downs

Clean Sheet für den BVB erwartet

Dortmund hat in jedem der letzten drei Heimspiele gegen Hamburg in der Bundesliga die Null gehalten. Auch wenn diese Duelle zwischen 2016 und 2018 stattfanden, ist die Statistik in Kombination mit der aktuellen Heimform des BVB absolut aussagekräftig.

Der BVB kassiert zu Hause im Schnitt nur 0,85 Gegentore pro Spiel, während der HSV in der Fremde lediglich 0,75 Tore pro Partie erzielt. Zudem blieben die Gäste in 42 % ihrer Auswärtsspiele in dieser Saison ohne eigenen Treffer.

Auf der anderen Seite steht die beeindruckende Quote des BVB: In 62 % der Heimspiele hielt man den Kasten sauber – so auch beim 2:0 gegen Augsburg in der Vorwoche, einem Team, das tabellarisch in einer ähnlichen Region wie der HSV angesiedelt ist. Dass die Buchmacher die Wahrscheinlichkeit für ein Clean Sheet nur bei etwa 44,44 % ansetzen, macht diesen Tipp spielenswert.

Borussia Dortmund vs Hamburger SV Wette 1: Hamburg Unter 0,5 Tore zu einer Quote von 2.25 bei bet365

Fokus auf Tore nach dem Seitenwechsel

Obwohl Dortmund im Schnitt 2,31 Tore pro Heimspiel erzielt, fällt der erste Treffer meist erst spät – durchschnittlich in der 52. Minute. Auch beim HSV zeigt sich ein ähnliches Bild: Nur 22 % ihrer Auswärtstore erzielten die Hamburger in der ersten Halbzeit.

Statistisch gesehen gab es in nur 28 % der Bundesliga-Spiele mit Beteiligung von Dortmund (Heim) und Hamburg (Auswärts) zwei oder mehr Tore im ersten Durchgang.

Daher sind wir überzeugt von dem Tipp, dass in der zweiten Halbzeit mehr Tore fallen als in der ersten. Die implizierte Wahrscheinlichkeit der Quote liegt bei nur 48,78 %, was wir für zu niedrig halten. Ein weiterer Faktor: Über 82 % der Gegentore, die Dortmund zu Hause kassiert hat, fielen erst nach der Pause.

Borussia Dortmund vs Hamburger SV Wette 2: 2. Halbzeit (Halbzeit mit den meisten Toren) zu einer Quote von 1.97 bei bet365

Heimsieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung

Hamburgs Auswärtsform hat sich zuletzt zwar gebessert – durch wichtige Siege in Wolfsburg und Heidenheim lebt die Hoffnung auf den Klassenerhalt. Dennoch ist die Effizienz der Dortmunder vor der Gelben Wand kaum zu ignorieren.

Zwei der letzten vier Heimspiele gewann der BVB mit mindestens zwei Toren Vorsprung. Tatsächlich war dies in fünf der letzten acht Heimpartien der Fall, darunter Siege gegen Gladbach und Hoffenheim. Gladbach steht aktuell direkt hinter dem HSV, während Hoffenheim auf Platz drei rangiert.

Für Hamburg folgen nach der Reise zum BVB die Wochen der Wahrheit mit Spielen gegen Augsburg und Bremen. Das Spiel in Dortmund wird man beim HSV wohl eher als Bonusspiel betrachten, was den Gastgebern in die Karten spielen dürfte.

Ein Sieg der Dortmunder mit zwei oder mehr Toren Vorsprung (50 % Wahrscheinlichkeit laut Quote) ist für uns der beste Value-Tipp unter den drei Borussia Dortmund vs Hamburg Wett Tipps.

Borussia Dortmund vs Hamburger SV Wette 3:Borussia Dortmund -1 (3-Weg-Handicap) zu einer Quote von 2.02 bei bet365

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