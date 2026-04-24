Borussia Dortmund vs Freiburg Wett Tipp: Findet der BVB zurück in die Erfolgsspur?

Der direkte Vergleich verspricht Spektakel: In acht der letzten zehn Aufeinandertreffen fielen drei oder mehr Tore – eine Statistik, die das Herz jedes Over-Wetters höher schlagen lässt.

Die besten Wetten für Borussia Dortmund vs Freiburg

Borussia Dortmund -1 (Handicap 3-Weg) zu einer Quote von 2,00 bei bet365

Beide Teams treffen: Ja zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Torreichste Halbzeit: 2. Halbzeit zu einer Quote von 2,00 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Borussia Dortmund 3:1 Freiburg

Torschützen-Wett Tipp: Borussia Dortmund – Silva, Brandt, Schlotterbeck; Freiburg – Höler

Borussia Dortmund kehrt an diesem Wochenende in den heimischen Signal Iduna Park zurück. Zu Gast ist ein SC Freiburg, der zuletzt einen Lauf hatte und drei seiner vergangenen vier Bundesliga-Spiele gewinnen konnte.

Im Gegensatz dazu musste der BVB zuletzt einen Dämpfer hinnehmen und verlor erstmals in dieser Spielzeit zwei Ligaspiele hintereinander. Das Team von Niko Kovac hatte sich zwar zuvor auf Platz 2 festgesetzt, doch durch die jüngsten Pleiten ist RB Leipzig bis auf fünf Punkte herangerückt. Mit einem Schnitt von 2,33 Punkten pro Heimspiel ist die Marschroute klar: Kovac erwartet von seiner Elf die sofortige Kehrtwende.

Erschwert wird das Vorhaben möglicherweise durch den Ausfall von Serhou Guirassy. Der Torjäger ist nach einer Gehirnerschütterung fraglich. Doch auch wenn die Ergebnisse zuletzt nicht stimmten, die Offensive steht: In den letzten fünf Heimspielen erzielte Dortmund elf Treffer.

Der SC Freiburg schwimmt dagegen auf einer Erfolgswelle. Nach zwei seltenen Auswärtssiegen bei St. Pauli und in Mainz gab es am letzten Wochenende einen Heimsieg gegen Schlusslicht Heidenheim.

Allerdings stecken die Freiburger in einer Mammut-Woche: Am Donnerstag mussten sie im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Stuttgart über die vollen 120 Minuten gehen. Diese Erschöpfung könnte beim Trip nach Dortmund spürbar sein – zumal nur vier Tage später das Halbfinale in der Europa League wartet. Rotation und müde Beine sind hier vorprogrammiert.

Voraussichtliche Aufstellungen für Borussia Dortmund vs Freiburg

Borussia Dortmund:Kobel, Bensebaini, Anton, Schlotterbeck, Svensson, Bellingham, Sabitzer, Ryerson, Brandt, Beier, Silva

Freiburg:Atubolu, Kübler, Günter, Ogbus, Ginter, Eggestein, Manzambi, Beste, Suzuki, Scherhant, Höler

Heimsieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung

Da Freiburg nach dem 120-Minuten-Krimi im Pokal und mit Blick auf das Europa-League-Halbfinale physisch am Limit sein dürfte, ist ein Heimsieg sehr wahrscheinlich. Dortmund steht zudem unter Zugzwang, um den Vorsprung auf Leipzig zu wahren.

Trotz des möglichen Ausfalls von Star-Stürmer Guirassy spricht die Bilanz für den BVB: In drei der letzten vier Duelle gegen Freiburg im Signal Iduna Park gewannen die Dortmunder mit mindestens vier Toren Vorsprung.

Dass der BVB hier mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnt, halten wir für sehr wahrscheinlich – für uns der Top-Value-Tipp unter unseren Borussia Dortmund vs. Freiburg Wett Tipps.

Borussia Dortmund vs Freiburg Wette 1: Borussia Dortmund -1 (Handicap 3-Weg) zu einer Quote von 2,00 bei bet365

Head-to-Head: Tore auf beiden Seiten vorprogrammiert

In acht der letzten zehn Partien zwischen dem BVB und Freiburg haben beide Mannschaften getroffen. Freiburg wartet zwar seit 16 Spielen auf eine Weiße Weste gegen Dortmund, ist aber offensiv immer für eine Überraschung gut.

Obwohl Dortmund in mehr als der Hälfte der Heimspiele ohne Gegentor blieb, wirkte die Defensive zuletzt anfälliger (acht Gegentore in den letzten sechs Heimspielen).

Freiburg hat zudem in den letzten beiden Auswärtsspielen getroffen und auch das Hinspiel im Dezember endete mit einem 1:1-Unentschieden, bei dem beide Netze zappelten.

Borussia Dortmund vs Freiburg Wette 2: Beide Teams treffen: Ja zu einer Quote von 1,80 bei bet365

Value-Wette auf ein Tor-Spektakel nach der Pause

Wir setzen darauf, dass in der zweiten Halbzeit mehr Treffer fallen als in der ersten. Die Quote impliziert eine Wahrscheinlichkeit von 50 %, doch wir schätzen die Chance deutlich höher ein. Die Statistiken sprechen eine klare Sprache: Freiburg hat auswärts 22 seiner insgesamt 28 Gegentore in der zweiten Spielhälfte kassiert.

Ein ähnliches Bild zeigt sich beim BVB: 18 ihrer 33 Heimtore erzielten die Dortmunder erst nach dem Seitenwechsel. Zudem fingen sie sich neun ihrer 14 Heim-Gegentore in den zweiten 45 Minuten ein.

Auch wenn Dortmund in vier der letzten fünf Duelle gegen Freiburg bereits im ersten Durchgang erfolgreich war, ist die Wahrscheinlichkeit für zwei oder mehr Tore in der zweiten Halbzeit hier extrem hoch.

Borussia Dortmund vs Freiburg Wette 3:Torreichste Halbzeit: 2. Halbzeit zu einer Quote von 2,00 bei bet365

+