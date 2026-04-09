Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Wett Tipp: Spektakel mit Torgarantie

Unser Experte rechnet mit einem von Beginn an offenen Schlagabtausch, bei dem sich der BVB in einer torreichen Partie am Ende durchsetzen wird.

Die besten Wetten für Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

Sieg Borussia Dortmund zu einer Quote von 1.96 auf bet365

1. Halbzeit – Beide Teams treffen zu einer Quote von 3.50 auf bet365

Über 3.5 Tore zu einer Quote von 2.25 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Borussia Dortmund 3:2 Bayer Leverkusen

Torschützen-Wett Tipp: Borussia Dortmund – Serhou Guirassy, Maximilian Beier, Julian Brandt; Bayer Leverkusen – Patrik Schick, Alejandro Grimaldo

Borussia Dortmund geht mit einer beeindruckenden Serie in dieses Topspiel und konnte die letzten vier Partien allesamt gewinnen. Da der BVB in den Pokalwettbewerben nicht mehr vertreten ist, gilt der volle Fokus der Bundesliga. Mit dem souveränen 2:0-Auswärtssieg gegen Stuttgart am letzten Spieltag blieb das Team von Trainer Niko Kovac voll auf Kurs Richtung Champions-League-Qualifikation.

Bayer Leverkusen steht hingegen vor einer Herkulesaufgabe, wenn es mit der erneuten Königsklassen-Teilnahme klappen soll. Zwar gewannen sie am vergangenen Wochenende ein wildes Spiel gegen Wolfsburg mit 6:3, davor gab es jedoch drei Unentschieden in Folge. Aktuell fehlen der Werkself vier Punkte auf die Top-4-Ränge.

Voraussichtliche Aufstellungen für Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen

Borussia Dortmund: Kobel, Anton, Bensebaini, Schlotterbeck, Svensson, Sabitzer, Bellingham, Ryerson, Brandt, Beier, Guirassy

Bayer Leverkusen: Flekken, Bade, Tapsoba, Andrich, Grimaldo, Garcia, Palacios, Culbreath, Maza, Tella, Schick

Gastgeber wollen Siegesserie ausbauen

Trotz der Niederlagen gegen Bayern München und in der Champions League präsentiert sich Dortmund extrem stabil. In der Bundesliga ist der BVB fast unschlagbar und musste sich lediglich dem Tabellenführer zweimal knapp geschlagen geben. Die Siegquote von beeindruckenden 68 % spricht eine deutliche Sprache.

Mit 51,0 xPTS (Expected Points) rangiert Schwarz-Gelb zudem auf Platz zwei der ligaweiten Statistik hinter den Bayern. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die Mannschaft von Niko Kovac trotz neun Punkten Rückstand auf die Tabellenspitze die Motivation verliert. Man hofft darauf, dass die Konkurrenz durch die Doppelbelastung in Europa auf nationaler Ebene Federn lässt.

Bayer Leverkusen hingegen zieht gegen die absoluten Top-Teams der Liga oft den Kürzeren. Fünf der sieben Spiele gegen die aktuellen Top-5-Mannschaften gingen verloren – darunter auch das Hinspiel gegen die Borussia (1:2). Dortmund ist daher für uns der klare Favorit in diesem Duell.

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Wette 1: Sieg Borussia Dortmund zu einer Quote von 1.96 auf bet365

Frühe Tore im Westfalenstadion

Leverkusen reist nach einem 3:3 und einem 6:3 im Gepäck an. Die Marschrichtung ist klar: Volle Offensive. Das Team muss gewinnen, um den Rückstand auf die Champions-League-Plätze zu verkürzen.

Ein Blick auf die Statistik zeigt einen klaren Trend zu frühen Toren in Leverkusener Spielen: Exakt 59 % ihrer erzielten und 59 % ihrer kassierten Treffer fielen in dieser Saison bereits in der ersten Halbzeit.

Besonders in der Fremde ist dieses Muster erkennbar. Nur ein einziges Auswärtsspiel der Werkself war zur Pause noch torlos. Beeindruckend: Leverkusen erzielte auswärts 18 Tore in der ersten Hälfte, aber nur 8 nach dem Seitenwechsel. Da auch in fast allen Heimspielen des BVB vor der Pause gejubelt wurde, bietet die Wette auf "Beide Teams treffen in der 1. Halbzeit" bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 29,4 % einen enormen Value.

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Wette 2: 1. Halbzeit – Beide Teams treffen zu einer Quote von 3.50 auf bet365

Leverkusen bereit für das nächste Spektakel

In drei der letzten vier Bundesliga-Spiele von Leverkusen haben beide Teams jeweils mindestens drei Tore erzielt. Insgesamt fielen in diesem Zeitraum 23 Treffer. Man darf erwarten, dass auch Kasper Hjulmand seine Elf wieder offensiv ausrichtet, da ein Remis Leverkusen im Kampf um Europa kaum weiterhilft.

Beide Trainer können aus dem Vollen schöpfen. Serhou Guirassy, Maximilian Beier und Julian Brandt kommen zusammen bereits auf 28 Saisontore für den BVB. Die Gastgeber erzielen im eigenen Stadion durchschnittlich 2.36 Tore pro Spiel.

Aber auch Leverkusen bleibt gefährlich, vor allem durch Patrik Schick. Der tschechische Nationalstürmer ist in Topform und traf in den letzten vier Einsätzen für Verein und Nationalteam viermal. Da 50 % der Leverkusener Auswärtsspiele in dieser Saison über 3.5 Tore lieferten, ist dies bei einer Wahrscheinlichkeit von 43.5 % erneut ein heißer Tipp für den Samstag.

Borussia Dortmund vs Bayer Leverkusen Wette 3: Über 3,5 Tore zu einer Quote von 2.25 auf bet365

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