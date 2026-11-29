Unsere Wett-Experten rechnen bei Besiktas vs Galatasaray mit zwei, drei Gästetreffern und damit, dass Dusan Vlahovic eines von zwei Heimtoren erzielt.

Alle Quoten werden von Letsbet bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Beste Wetten für Besiktas vs Galatasaray

Mehr als 1.5 Tore Galatasaray Quote 2,10 bei Letsbet

Torschütze Dusan Vlahovic zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1,69 bei Letsbet

Anzahl der Tore von Besiktas 2-3 – Ja Quote 2,10 bei Letsbet

Genaue Quoten und alle Details findest du direkt auf den Seiten der Buchmacher. Passende Ratgeber zum Weiterlesen:

Letsbet Bonus Code: Registrierung und Neukundenbonus im Check

Sportwetten Anbieter in Deutschland: Die Top-Auswahl im Vergleich

Sportwetten Boni aktuell: Die besten Angebote auf einen Blick

Unsere Analyse: Die Form der Schwarzen Adler und der Löwen

Sowohl Besiktas als auch Galatasaray kamen in dieser Woche auf der internationalen Bühne zum Einsatz. Die diesmaligen Gäste machten am Dienstag den Anfang und fädelten mit dem 1:0 gegen Aston Villa den dritten Champions-League-Dreier ein. Am Donnerstag kehrten dann die Schwarzen Adler mit dem 2:1 gegen Hapoel Beer Sheva in Georgien auch in der Europa League auf die Erfolgsspur zurück.

In der Süper Lig hatte Besiktas am Sonntag mit dem 4:2 bei Konyaspor den achten Sieg an den bisherigen zwölf Spieltagen gefeiert. Nach der bislang letzten Niederlage, dem 0:2 im Spitzenspiel bei Trabzonspor, ließ man nur mit dem 2:2 bei Kasimpasa Punkte liegen. Und demgegenüber waren das 2:0 gegen Basaksehir und das 3:0 gegen Genclerbirligi gestanden.

Eine noch stärkere Bilanz weist Galatasaray auf, das nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Corum ausschließlich beim 0:4 gegen Trabzonspor nicht gewann. In den darauffolgenden sechs Partien bezwangen die Löwen unter anderem mit Kasimpasa (3:1), Fenerbahce (2:1) und Amed (4:3) drei weitere Teams aus dem ersten Tabellendrittel. Im jüngsten Ligaspiel setzten sie sich am 21. November gegen Samsunspor mit 2:1 durch.

Voraussichtliche Aufstellungen für Besiktas vs Galatasaray

Besiktas – voraussichtliche Aufstellung: Nübel, Murillo, Agbadou, Topcu, Yilmaz, Ndidi, Kökcü, Cerny, Olaitan, Trossard, Vlahovic

Galatasaray – voraussichtliche Aufstellung: Cakir, Singo, Sanchez, Bardakci, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Batrakov, Akgün, Osimhen

Bei Besiktas erzielt Galatasaray mindestens zwei Tore

Nach der 0:4-Auswärtsniederlage gegen Trabzonspor erzielte Galatasaray in der Süper Lig ausschließlich beim 1:0 bei Genclerbirligi weniger als zwei Tore. Vor heimischer Kulisse erzielten die Löwen hingegen bei den beiden 2:1 gegen Fenerbahce sowie gegen Samsunspor, beim 3:1 gegen Kasimpasa sowie beim 4:3 gegen Amed mindestens zwei Tore. Im jüngsten Meisterschaftsspiel in der Ferne war zudem das 4:0 bei Konyaspor gelungen.

Beim selben Kontrahenten Konyaspor setzte sich Besiktas am Sonntag mit 4:2 durch. Und nach dem 2:3 bei Amed, dem 0:2 bei Trabzonspor sowie dem 2:2 bei Kasimpasa ließen die Schwarzen Adler im vierten Auswärtsspiel in Folge mehr als ein Tor zu. Vor heimischer Kulisse geschah ihnen das nur beim 6:2 gegen Corum, allerdings traten sie zuhause nie gegen aktuelle Vertreter der Top 6 an.

Deshalb lohnt sich vor dem Derby bei Besiktas ein Blick auf den Markt Mehr als 1.5 Tore Galatasaray.

Besiktas vs Galatasaray Wette 1: Mehr als 1.5 Tore Galatasaray Quote 2,10 bei Letsbet

Vlahovic macht im Derby das Dutzend voll

Dusan Vlahovic verpasste zwei der bisherigen Auftritte von Besiktas in der Süper Lig. Was daran lag, dass er zum Auftakt gegen Eyüpspor noch keine Spielgenehmigung hatte und dann beim 3:0 gegen Erzurumspor gesperrt war. Außerdem blieb der Serbe in der zweiten Oktoberhälfte bei Trabzonspor (0:2) sowie gegen Basaksehir (2:0) ohne Tor.

Trotzdem hält er vor dem 13. Spieltag bei elf Treffern, was er auch den Doppelpacks im November gegen Genclerbirligi sowie zuletzt bei Konyaspor zu verdanken hat. Mit einem Hattrick gegen Corum hatte er hingegen in der dritten Runde ein Heimdebüt nach Maß gefeiert. Dazu kamen bisher jeweils ein Treffer gegen Fenerbahce, Amed, Kocaelispor sowie am 1. November beim 2:2-Auswärtsremis gegen Kasimpasa.

Aus diesen Gründen gehört der Markt Torschütze Dusan Vlahovic zu einem beliebigen Zeitpunkt zu den realistischen Besiktas vs Galatasaray Prognosen.

Besiktas vs Galatasaray Wette 2: Torschütze Dusan Vlahovic zu einem beliebigen Zeitpunkt Quote 1,69 bei Letsbet

Besiktas netzt gegen Galatasaray zweimal oder dreimal ein

Beim 4:2-Auswärtserfolg gegen Konyaspor, bei dem Vaclav Cerny in der 93. Minute den Deckel draufmachte, erzielte Besiktas zum zweiten Mal in zehn Runden nicht zwei oder drei Tore.

Hierbei war mit dem 0:2 bei Trabzonspor eine Serie von fünf Partien mit unter anderem dem 2:1 bei Fenerbahce sowie der 2:3-Niederlage bei Amed gerissen. Danach hatte Besiktas zunächst das 2:0 gegen Basaksehir, das 2:2 bei Kasimpasa und im jüngsten Heimspiel das 3:0 gegen Genclerbirligi geholt.

Was die Duelle gegen weitere Teams des ersten Tabellendrittels angeht, trat Galatasaray in der Ferne ausschließlich bei Trabzonspor an und unterlag mit 0:4. Drei Tore ließen die Löwen zudem daheim beim 4:3 gegen den Sensationsvierten Amed zu. Ebenfalls im Rams Park hatten sie Kasimpasa mit 3:1 sowie Fenerbahce mit 2:1 bezwungen.

Trotzdem zählt der Markt Anzahl der Tore von Besiktas 2-3 – Ja zu den plausiblen Optionen.

Besiktas vs Galatasaray Wette 3: Anzahl der Tore von Besiktas 2-3 – Ja Quote 2,10 bei Letsbet

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

+