Bayern München vs PSG Wett Tipp: Geht das Halbfinal-Drama in die Verlängerung?

In den letzten zehn Halbfinals auf europäischer Bühne, in denen die Bayern das Hinspiel verloren haben, flogen sie neunmal aus dem Wettbewerb. Können sie diese Statistik diesmal widerlegen?

Die besten Wetten für Bayern München vs PSG

Bayern München kommt weiter zu einer Quote von 1,95 bei bet365

Michael Olise trifft jederzeit zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Die meisten Tore fallen in der 2. Halbzeit zu einer Quote von 1,90 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bayern 3:2 PSG (Bayern gewinnt im Elfmeterschießen)

Torschützen-Wett Tipp: Bayern: Kane (2x), Olise | PSG: Dembélé, Doué

Es ist angerichtet für Runde zwei im Champions-League-Halbfinale zwischen Bayern München und PSG. Die Franzosen reisen mit einem knappen Vorsprung von einem Tor im Gepäck zum Rückspiel in die Allianz Arena.

Das Hinspiel war eines der spektakulärsten Duelle in der Geschichte der Königsklasse. Das 5:4-Torfestival ging als das trefferreichste Halbfinal-Hinspiel aller Zeiten in die Geschichtsbücher ein. Zwischenzeitlich sah es für den deutschen Rekordmeister nach einem Debakel aus: Im Parc des Princes lagen die Bayern bereits mit 2:5 hinten, ehe sie den Rückstand vor dem Abpfiff noch auf ein erträgliches 4:5 verkürzen konnten.

Die Mannschaft von Vincent Kompany muss von Beginn an hellwach sein, um dem Spiel früh ihren Stempel aufzudrücken. Dass das gelingen kann, zeigt die Statistik: In sechs der letzten sieben direkten Duelle mit PSG erzielten die Bayern den Führungstreffer. Auch am Mittwoch dürften wieder Tore garantiert sein – schließlich hat der FC Bayern in den letzten sechs UCL-Heimspielen satte 20 Buden erzielt.

Titelverteidiger PSG hat derweil die historische Chance, den Thron im europäischen Fußball erneut zu besteigen. Das Team von Luis Enrique präsentierte sich im Hinspiel phasenweise eiskalt und spielfreudig vor dem gegnerischen Gehäuse. Auch in der Fremde sind die Pariser extrem torhungrig: 18 Treffer in den letzten sieben UCL-Auswärtsspielen sprechen eine deutliche Sprache (ein Schnitt von über 2,5 Toren pro Partie).

Am vergangenen Wochenende schien der Fokus in der heimischen Liga etwas verloren gegangen zu sein, als man sich im Heimspiel gegen Lorient mit einem 2:2-Unentschieden begnügen musste. Doch die Köpfe der Enrique-Elf sind ohnehin längst beim Showdown am Mittwochabend.

Die größte Baustelle für den PSG-Coach ist der verletzungsbedingte Ausfall von Rechtsverteidiger Achraf Hakimi. Wegen einer Oberschenkelverletzung fällt der Marokkaner für die Reise nach München definitiv aus.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayern München vs PSG

Bayern München:Neuer, Davies, Laimer, Tah, Upamecano, Pavlovic, Kimmich, Diaz, Olise, Musiala, Kane

PSG:Safonov, Mayulu, Mendes, Marquinhos, Pacho, Neves, Zaire-Emery, Vitinha, Doue, Kvaratskhelia, Dembele

Bayern will Hakimis Fehlen eiskalt ausnutzen

Obwohl der FCB nach dem Hinspiel mit einem Tor hinten liegt, spricht die Statistik dafür, dass für die Münchner noch alles drin ist. Das Team von Vincent Kompany hat in dieser Champions-League-Saison alle sechs bisherigen Heimspiele für sich entschieden.

PSG reist zwar mit einer ebenso beeindruckenden Auswärtsbilanz an (darunter Siege bei Chelsea und Liverpool), muss aber einen herben Rückschlag verkraften. Der Ausfall von Achraf Hakimi wiegt schwer. Der marokkanische Nationalspieler gehört aktuell zu den dynamischsten Außenverteidigern der Welt. Selbst ein Kader mit der Tiefe von PSG kann einen solchen Verlust nicht ohne Weiteres kompensieren.

Den Bayern reicht am Mittwoch bereits ein Sieg mit einem Tor Vorsprung, um das Duell in die Verlängerung zu zwingen. Und ab diesem Zeitpunkt ist bekanntlich alles möglich. Sollte die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen, könnte der Heimvorteil in der Allianz Arena den entscheidenden Ausschlag geben.

Bayern München vs PSG Wette 1: Bayern München kommt weiter zu einer Quote von 1,95 bei bet365

Value bei Olise-Torschützenwette

Bayern-Flügelstürmer Michael Olise spielt bislang eine bärenstarke Saison. In der Champions-League-Saison 2025/26 erzielte er in 12 Einsätzen bereits fünf Tore – das entspricht einer starken Trefferquote von 41,67 %. Zudem war er in seinen letzten drei UCL-Spielen an drei Toren direkt beteiligt.

Genau deshalb liegt hier unserer Meinung nach richtig Value auf der Hand: Die implizierte Wahrscheinlichkeit für einen Olise-Treffer am Mittwochabend liegt bei 43,48 %. Schaut man sich seine aktuelle Form an, sind wir absolut zuversichtlich, dass er diese Marke knackt und seine saisonale Torquote weiter nach oben schraubt.

Auch beim unterhaltsamen 3:3-Heimremis am Wochenende in der Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim stellte er seine Klasse unter Beweis. Olise erzielte ein Tor selbst, bereitete ein weiteres vor und zeigte sich vor dem Kasten extrem spritzig.

Bayern München vs PSG Wette 2: Michael Olise trifft jederzeit zu einer Quote von 2,10 bei bet365

Torfestival in Durchgang zwei erwartet

Trotz des Neun-Tore-Wahnsinns im Hinspiel ist nicht davon auszugehen, dass PSG das Rückspiel in der Allianz Arena mit offenem Visier beginnt. Angesichts des Ausfalls von Hakimi und mit dem knappen Vorsprung im Rücken wird die Enrique-Elf mit Sicherheit erst einmal auf Stabilität bedacht sein.

Im Schnitt erzielt PSG in dieser UCL-Saison das erste Tor in der 51. Minute, während das erste Gegentor durchschnittlich in der 45. Minute fällt. Auch die Bayern erzielen zu Hause in der Königsklasse nur 50 % ihrer Treffer in der ersten Halbzeit.

Da für beide Teams extrem viel auf dem Spiel steht, erwarten wir am Mittwoch eine taktisch geprägte und eher vorsichtige erste Hälfte. Sollte Bayern im zweiten Durchgang das Risiko erhöhen müssen, könnte sich das Spiel in der Schlussphase komplett öffnen.

Wir tippen darauf, dass in der zweiten Halbzeit mehr Tore fallen als in der ersten (statistische Wahrscheinlichkeit von 52,63 %). Für uns ist das der Tipp mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis aus unserem Trio.

Bayern München vs PSG Wette 3:Die meisten Tore fallen in der 2. Halbzeit zu einer Quote von 1,90 bei bet365

+