Bayer Leverkusen vs Wolfsburg Wett Tipp: Der Abstiegskampf spitzt sich zu

Unser Wett-Experte geht davon aus, dass Wolfsburg durch eine weitere Auswärtsniederlage noch tiefer in den Abstiegssumpf gezogen wird.

Die besten Wetten für Bayer Leverkusen vs Wolfsburg

1x2 – Bayer Leverkusen zu einer Quote von 1,41 auf Oddset

Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1,66 auf Oddset

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Patrik Schick zu einer Quote von 1,88 auf Oddset

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bayer Leverkusen 2:1 Wolfsburg

Torschützen-Wett Tipp: Bayer Leverkusen – Patrik Schick, Alejandro Grimaldo; Wolfsburg – Mohamed Amoura

Bayer Leverkusens Saison ist in den letzten Wochen regelrecht eingebrochen. Die Werkself ist auf den sechsten Tabellenplatz der Bundesliga abgerutscht und musste im Achtelfinale der europäischen Wettbewerbe die Segel streichen.

Die Länderspielpause kam für die Mannschaft von Kasper Hjulmand wahrscheinlich genau zum richtigen Zeitpunkt, um sich zu sammeln und zu regenerieren. Bei noch sieben verbleibenden Spielen kann Leverkusen die Top 4 zwar noch erreichen, hat das Schicksal aber nicht mehr komplett in der eigenen Hand. Stand jetzt müssten sie sogar in die Qualifikation, um überhaupt in die Conference League einzuziehen.

Die Anhänger des VfL Wolfsburg würden solche "Sorgen" wohl mit Handkuss nehmen, denn ihr Team steckt knietief im Abstiegskampf. Die Gäste belegen den 17. Tabellenplatz und sind vier Punkte vom rettenden Ufer entfernt. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt lebt zwar noch, aber Du weißt so gut wie ich: Wolfsburg muss jetzt schleunigst anfangen zu punkten.

Nach der Entlassung von Daniel Bauer wurde Dieter Hecking kürzlich für seine zweite Amtszeit beim VfL zurückgeholt. Die Hoffnung ist klar: Hecking soll den Super-GAU Abstieg verhindern. Seine Bilanz im Verein ist legendär, schließlich gewann er 2015 den DFB-Pokal und den Supercup. Ob der Klassenerhalt gelingt, hängt nun maßgeblich von seiner Führung ab.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayer Leverkusen vs Wolfsburg

Bayer Leverkusen:Flekken, Culbreath, Quansah, Andrich, Grimaldo, Palacios, Garcia, Maza, Tillman, Poku, Schick

Wolfsburg:Grabara, Belocian, Vavro, Koulierakis, Kumbedi, Eriksen, Vini Souza, Maehle, Lindström, Amoura, Wind

Gastgeber wollen Negativserie beenden

Die Hausherren müssen dringend an ihrer Form feilen. Vor der Länderspielpause verspielten sie auswärts beim Tabellenschlusslicht Heidenheim eine Zwei-Tore-Führung und holten am Ende nur einen Punkt. Gegen den nächsten Abstiegskandidaten will die Werkself diesen Fehler unter keinen Umständen wiederholen.

Zwar hat Leverkusen zuletzt drei Unentschieden in Folge in der Liga eingefahren, ist aber immerhin seit fünf Partien ungeschlagen. Die jüngsten Ergebnisse waren sicher nicht berauschend, aber im Vergleich zu den Gästen steht Bayer immer noch deutlich besser da. Wolfsburg reist mit einer Heimniederlage gegen Werder Bremen im Gepäck an.

Dieses Ergebnis bedeutet, dass die "Wölfe" vier ihrer letzten fünf Spiele verloren haben – und sogar sieben der letzten zehn. Der letzte Sieg datiert aus dem Januar, mittlerweile wartet der VfL seit zehn Bundesliga-Spielen auf einen Dreier. Da Wolfsburg sieben seiner bisherigen 13 Auswärtsspiele in dieser Saison verloren hat, deutet hier vieles auf die nächste Pleite hin.

Zudem ist Leverkusen seit acht Begegnungen gegen Wolfsburg ungeschlagen. Von den letzten fünf direkten Duellen konnte Bayer vier für sich entscheiden. Die letzte Niederlage gegen die Niedersachsen gab es im Jahr 2021. Alles spricht also dafür, dass Hjulmands Team am Samstag die drei Punkte einfährt.

Bayer Leverkusen vs Wolfsburg Wette 1: 1x2 – Bayer Leverkusen zu einer Quote von 1,41 auf Oddset

Viel Arbeit für die Torhüter erwartet

Die Leverkusener Offensive agiert im eigenen Stadion in dieser Spielzeit extrem effizient. In 13 Heimspielen erzielten sie 26 Treffer, was einem Schnitt von exakt zwei Toren pro Spiel entspricht. Bisher hat Leverkusen in jedem Heimspiel genetzt und traf auch in jedem der letzten fünf Ligaspiele insgesamt.

Aber Vorsicht: Wolfsburg ist in der Fremde offensiv nicht völlig harmlos. 15 Tore in 13 Auswärtsspielen (1,15 pro Spiel) sind solide. Die Wölfe werden sich ihre Chancen suchen, besonders da die Gastgeber in fünf aufeinanderfolgenden Spielen mindestens ein Gegentor schlucken mussten.

Das Hauptproblem der Gäste bleibt die extrem anfällige Defensive. Die Männer von Hecking haben bereits 57 Gegentore kassiert – nur Heidenheim (61) steht defensiv noch schlechter da. In der Fremde kassierte nur Eintracht Frankfurt (33) mehr Gegentreffer als Wolfsburg (28 in 13 Spielen).

Interessant für Deine Wette: Bei 74 % der Wolfsburger Ligaspiele trafen beide Mannschaften. Auch vier der letzten fünf Leverkusen-Partien endeten mit Toren auf beiden Seiten, ebenso wie drei der letzten fünf direkten Duelle.

Bayer Leverkusen vs Wolfsburg Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1,66 auf Oddset

Schick in Topform: Der Torjäger ist bereit

Leverkusens gefährlichster Mann in der Bundesliga ist Patrik Schick, der in dieser Saison bereits neun Tore in 21 Einsätzen erzielt hat. Der tschechische Stürmer schnürte kurz vor der Länderspielpause einen Doppelpack, der jedoch am Ende nicht zum Sieg reichte. Auch für sein Nationalteam war er beim 3:2 gegen Irland erfolgreich.

Schick geht also mit einer Empfehlung von drei Toren aus den letzten zwei Spielen in dieses Wochenende. Im Hinspiel blieb er zwar ohne eigenen Treffer, steuerte aber eine Vorlage bei.

Kurioserweise hat Schick in bisher sechs Einsätzen noch nie gegen Wolfsburg getroffen – gegen eine der schwächsten Defensiven der Liga ist das jetzt die perfekte Gelegenheit, diese Statistik zu korrigieren. Die Quote für einen Schick-Treffer bietet hier einen echten Mehrwert.

Bayer Leverkusen vs Wolfsburg Wette 3:Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Patrik Schick zu einer Quote von 1,88 auf Oddset

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