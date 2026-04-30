Bayer Leverkusen vs RB Leipzig Wett Tipp: RBL bremst die Werkself aus

Nur noch drei Spieltage stehen an: Während Leipzig den dritten Platz bereits sicher hat, weiß Leverkusen genau, dass ein Heimsieg die Tür zur Königsklasse weit aufstoßen könnte.

Die besten Wetten für Bayer Leverkusen vs RB Leipzig

Unentschieden oder RB Leipzig (Doppelte Chance) zu einer Quote von 1,70 bei bet365

Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1,90 bei bet365

RB Leipzig erzielt das 1. Tor zu einer Quote von 2,00 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bayer Leverkusen 1:1 RB Leipzig

Torschützen-Wett Tipp: Bayer Leverkusen – Schick; RB Leipzig – Diomande

Am 32. Spieltag der Bundesliga trifft der Tabellensechste auf den Dritten. RB Leipzig reist dabei mit einer beeindruckenden Serie von fünf Siegen in Folge an.

Bayer Leverkusen hat sich in den letzten Monaten deutlich stabilisiert. Von den vergangenen acht Bundesliga-Partien verlor die Werkself lediglich eine (vier Siege, drei Remis). Besonders zu Hause agiert Bayer solide: Im Schnitt holst du in der BayArena 1,80 Punkte pro Spiel und erzielst 2,20 Treffer. Tatsächlich hat Leverkusen in dieser Saison in jedem einzelnen Heimspiel mindestens einmal getroffen.

Nun wartet jedoch ein RB Leipzig in Topform. Zwar konnten die Sachsen in den letzten fünf Pflichtspiel-Duellen gegen Bayer nie die Null halten, doch die aktuelle Verfassung spricht für sie. Trainer Kasper Hjulmand muss zudem auf einige wichtige Akteure verzichten – unter anderem fehlen Kofane, Vazquez, Flekken und Terrier verletzungsbedingt.

Auch wenn Leipzig im Titelrennen mit Bayern und Dortmund nicht ganz mithalten konnte, sind sie seit März das Team der Stunde. 21 Punkte aus den letzten acht Spielen sind eine Ansage – das sind sechs Zähler mehr als Leverkusen im gleichen Zeitraum eingefahren hat.

Besonders auswärts hat RB zuletzt einen riesigen Sprung gemacht und holte in den vergangenen acht Gastspielen durchschnittlich 2,63 Punkte. Sollten sie die restlichen drei Spiele gewinnen, winkt sogar noch die Vizemeisterschaft vor Dortmund. Zudem liest sich die Bilanz in der BayArena gut: Zwei der letzten vier Auftritte in Leverkusen konnte Leipzig für sich entscheiden.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayer Leverkusen vs RB Leipzig

Bayer Leverkusen:Blaswich, Tapsoba, Quansah, Andrich, Grimaldo, Culbreath, Palacios, Garcia, Tella, Maza, Schick

RB Leipzig:Vandevoordt; Baku, Finkgrafe, Bitshiabu, Orban, Ouedraogo, Schlager, Baumgartner, Diomande, Nusa, Romulo

Warum wir gegen einen Heimsieg wetten

Nur der FC Bayern ist in der Bundesliga aktuell besser drauf als RB Leipzig (bezogen auf die letzten acht Spiele). Obwohl Bayer Leverkusen die Punkte im Kampf um Europa dringender benötigt, fällt es schwer, mit gutem Gewissen auf die Hausherren zu setzen.

Zum einen hat Leverkusen wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten fünf Heimspiele gewonnen. Erst am 18. April gab es eine bittere Heimpleite gegen das Mittelfeld-Team aus Augsburg.

Zudem ist die Defensive anfällig: In neun der letzten 15 Bundesliga-Heimspiele kassierte Bayer mindestens ein Gegentor. In den jüngsten zwei Partien in der BayArena waren es sogar jeweils zwei oder mehr Gegentreffer. Leipzig hat seit dem 31. Januar eine Niederlagen-Quote von gerade einmal 9,1 % – dass du die Doppelte Chance (X2) zu einer implizierten Wahrscheinlichkeit von nur 57,14 % bekommst, ist daher äußerst attraktiv.

Bayer Leverkusen vs RB Leipzig Wette 1: Unentschieden oder RB Leipzig (Doppelte Chance) zu einer Quote von 1,70 bei bet365

Echter Value bei „Unter 3,5 Tore“

Der Markt für „Unter 3,5 Tore“ bietet zum aktuellen Zeitpunkt spannenden Value. Statistisch gesehen endeten 67 % der Leverkuser Heimspiele und 67 % der Leipziger Auswärtsspiele mit drei oder weniger Treffern. Die Wettmärkte preisen dieses Szenario für Samstag jedoch nur mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 54,64 % ein.

Beide Teams verfügen über eine überdurchschnittliche Defensive. Leverkusen kassiert zu Hause im Schnitt nur 1,13 Tore, Leipzig auswärts lediglich 1,23.

Da die Gäste keinen Druck haben, das Spiel machen zu müssen, werden sie vermutlich tief stehen, kompakt verteidigen und auf Konter lauern. Das spricht eher für eine kontrollierte Partie als für ein Torfestival.

Bayer Leverkusen vs RB Leipzig Wette 2: Unter 3,5 Tore zu einer Quote von 1,90 bei bet365

Setz auf den Blitzstart von RBL

Leipzig hat in den letzten fünf Bundesliga-Spielen in Folge immer den ersten Treffer der Partie erzielt. Insgesamt gelang ihnen das in 24 von 31 Saisonspielen. Leverkusen hat zwar in 73 % ihrer Heimspiele das 1:0 markiert, doch die Quote auf Leipzig als ersten Torschützen ist angesichts ihrer aktuellen Frühform schlichtweg zu hoch, um sie liegen zu lassen.

RB hat zudem in 80 % ihrer Auswärtsspiele in dieser Saison getroffen – sie bleiben in der Fremde also fast nie ohne Torerfolg.

Ein Faktor ist dabei das ivorische Toptalent Yan Diomande, der längst im Notizbuch der europäischen Eliteklubs steht. Der 19-Jährige kommt auf acht Scorerpunkte in seinen letzten zehn Einsätzen und wird darauf brennen, sich den Scouts erneut von seiner besten Seite zu zeigen.

Bayer Leverkusen vs RB Leipzig Wette 3:RB Leipzig erzielt das 1. Tor zu einer Quote von 2,00 bei bet365

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