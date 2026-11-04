Unser Wett-Experte rechnet damit, dass Bayer Leverkusen seine Serie ohne Niederlage in diesem Wettbewerb fortsetzt, auch wenn Marseille sich in guter Form präsentiert.

Alle Quoten werden von bet365 bereitgestellt, sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt und können sich ändern.

Die besten Wetten für Bayer Leverkusen vs Marseille

Torschütze – Patrik Schick zu einer Quote von 1.63 bei bet365

Dreiweg-Handicap – Leverkusen mit Handicap -1 zu einer Quote von 1.80 bei bet365

1X2 & Beide Teams treffen – Leverkusen & Ja zu einer Quote von 2.60 bei bet365

Weitere Details und Quoten sind auf den offiziellen Buchmacher-Websites zu finden; für zusätzliche Infos stehen folgende Seiten bereit:

Den bet365 Angebotscode Leitfaden mit allen Details zum Willkommensbonus und der Kontoerstellung.

Den Vergleich der besten Sportwetten Boni auf unserer Übersichtsseite.

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Bayer Leverkusen 3:1 Marseille

Torschützen-Wett-Tipp: Bayer Leverkusen – Patrik Schick x 2, Ibrahim Maza; Marseille – Amine Gouiri

Bayer Leverkusen dürfte froh sein, nach der enttäuschenden Heimniederlage gegen Stuttgart am Wochenende wieder europäisch zu spielen. Die Werkself kassierte zuletzt zwei Niederlagen in Folge in der Bundesliga, weshalb die Partie in der Europa League eine willkommene Ablenkung ist. Dabei ist für Leverkusen noch nichts verloren: Die Mannschaft steht auf dem sechsten Bundesliga-Platz, nur zwei Punkte von einem Champions-League-Rang entfernt.

In der Europa League läuft es für die Werkself dagegen glänzend. Leverkusen ist nach drei Spieltagen eines von fünf ungeschlagenen Teams und als einzige Mannschaft noch ohne Gegentor in dieser Ligaphase. Die Fans im eigenen Stadion hoffen auf weitere drei Punkte und ein zu Null, während Trainer Carles Martinez Novell weiterhin auf seinen ersten Sieg innerhalb von 90 Minuten gegen Marseille wartet.

Marseille hat einen weiten Weg zurückgelegt seit der Fünf-Spiele-Negativserie in allen Wettbewerben im September. Das Vertrauen in Bruno Genesio scheint sich ausgezahlt zu haben, denn die Mannschaft hat sich deutlich gesteigert. National hat OM die letzten zwei Spiele gewonnen und sich in die obere Tabellenhälfte der Ligue 1 vorgearbeitet.

In der Europa League läuft es für Genesios Team allerdings nicht rund. Marseille verlor alle drei bisherigen Partien, darunter eine im eigenen Stadion. Das Spiel gegen Leverkusen markiert die Hälfte ihrer Ligaphase. Immerhin: Drei der verbleibenden fünf Spiele bestreitet OM zu Hause.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayer Leverkusen vs Marseille

Bayer Leverkusen : Blaswich, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Fernandez, Garcia, Vazquez, Maza, Moreira, Schick

: Blaswich, Quansah, Tapsoba, Medina, Gutierrez, Fernandez, Garcia, Vazquez, Maza, Moreira, Schick Marseille: De Lange, Weah, Egan-Riley, Aguerd, Garcia, Kondogbia, Kamissoko, Abdallah, Abdelli, Gomes, Gouiri

Schick so treffsicher wie eh und je

Leverkusen ist mit 18 Toren in acht Spielen und einem Schnitt von 2,25 Toren pro 90 Minuten die gemeinsam drittbeste Offensive der Bundesliga. Treibende Kraft hinter diesen Zahlen ist Patrik Schick, der bereits sieben Liga-Tore erzielt hat.

In der Europa League traf Schick zweimal in drei Einsätzen in der Ligaphase. Insgesamt steht er bei acht Toren in seinen letzten zehn Spielen für Leverkusen. Er befindet sich in absoluter Bestform, und ein Treffer am Donnerstag erscheint alles andere als unwahrscheinlich.

Trotz der Niederlage gegen Stuttgart am vergangenen Wochenende war Schick einer der auffälligsten Spieler seines Teams. Er kam auf sechs Torschüsse und neun Ballkontakte im gegnerischen Strafraum, beides Bestwerte auf dem Platz. Der Angreifer vergab zwar zwei klare Chancen in jener Partie, traf aber dennoch. Auch gegen Marseille bietet er sehr guten Value für einen weiteren Treffer.

Bayer Leverkusen vs Marseille Wette 1: Torschütze – Patrik Schick zu einer Quote von 1.63 bei bet365

Marseille droht die nächste Enttäuschung

Der Gastgeber erzielte in diesem Wettbewerb acht Tore in drei Spielen, ohne selbst eines zu kassieren. Das entspricht einem Schnitt von 2,7 Toren pro Spiel in der Europa League. Kein anderes Team in diesem Wettbewerb kam auf mehr Torschüsse als Leverkusen mit 72.

Bei den Schüssen aufs Tor steht die Werkself mit 33 in den ersten drei Partien gemeinsam an der Spitze. In den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben erzielte Leverkusen elf Tore. Die Mannschaft ist im letzten Drittel sehr effizient und kann den Gästen gefährlich werden.

Marseille kassierte in den drei bisherigen Europa-League-Spielen sechs Gegentore und traf selbst nur einmal. Interessanterweise erzielten die Gäste in ihren letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben ebenfalls elf Tore. Das deutet darauf hin, dass auch Marseille die Abwehr der Gastgeber durchbrechen kann. Allerdings kassierte die Mannschaft in dieser Serie auch sieben Gegentore, was die Chancen auf einen klaren Sieg der Bundesliga-Mannschaft erhöht.

Bayer Leverkusen vs Marseille Wette 2: Dreiweg-Handicap – Leverkusen mit Handicap -1 zu einer Quote von 1.80 bei bet365

Zu Null dürfte diesmal schwierig werden

Beide Mannschaften gingen mit drei Siegen aus ihren letzten fünf Spielen in diese Partie. Die gute Form der Gäste auf nationaler Ebene hat sich bislang nicht auf Europa übertragen. Marseille steckt in einer Negativserie von fünf Niederlagen in Folge in einem großen europäischen Wettbewerb.

Auswärts tut sich das französische Team generell schwer. OM verlor zehn der letzten 15 Auswärtsspiele in allen Wettbewerben und gewann in dieser Zeit nur vier. Gegen deutsche Mannschaften in großen europäischen Wettbewerben verlor Marseille zudem zehn von zwölf Duellen und gewann nur eines.

Leverkusen hat sieben der letzten zehn Europa-League-Heimspiele gewonnen und war seit April in der BayArena ungeschlagen, bis zur Niederlage gegen Stuttgart am vergangenen Wochenende. Dieses Ergebnis offenbarte einige Schwächen, die Marseille ausnutzen könnte. Die Werkself kassierte in den letzten drei Spielen neun Gegentore. Wir rechnen weiterhin damit, dass die Gastgeber als Sieger vom Platz gehen, doch ganz einfach dürfte es für sie nicht werden.

Bayer Leverkusen vs Marseille Wette 3: 1X2 & Beide Teams treffen – Leverkusen & Ja zu einer Quote von 2.60 bei bet365

18+ | Glücksspiel kann süchtig machen | Hilfe unter buwei.de

+