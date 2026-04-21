Bayer Leverkusen vs Bayern München Wett Tipp: Die „Roten“ jagen das Triple

Unser Experte geht davon aus, dass der frischgebackene deutsche Meister sein Ticket für das DFB-Pokal-Finale löst und die Gastgeber bereits innerhalb der regulären 90 Minuten bezwingt.

Die besten Wetten für Bayer Leverkusen vs Bayern München

Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1.45 bei bet365

Über/Unter – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1.75 bei bet365

Handicap – Bayern München gewinnt mit Handicap -1 zu einer Quote von 2.10 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bayer Leverkusen 1:3 Bayern München

Torschützen-Wett Tipp: Bayer Leverkusen – Alejandro Grimaldo; Bayern München – Luis Diaz, Nicolas Jackson, Harry Kane

Die Ambitionen von Bayer Leverkusen, die Bundesliga-Saison unter den Top-Vier zu beenden, erlitten am vergangenen Wochenende einen herben Dämpfer. Die Werkself verlor zu Hause mit 1:2 gegen Augsburg, fing sich den entscheidenden Gegentreffer in der siebten Minute der Nachspielzeit ein und rutschte auf den sechsten Tabellenplatz ab.

Die gute Nachricht ist, dass der Vorsprung auf die Verfolger recht komfortabel ist, sodass die Gastgeber einen internationalen Startplatz für die kommende Saison so gut wie sicher haben sollten. Bei nur noch vier verbleibenden Spielen hat Leverkusen zudem weiterhin realistische Chancen auf die Champions-League-Qualifikation. Dafür müssen sie jedoch die jüngste Schwächephase dringend überwinden.

Zumindest kann Hjulmand den Fokus nun kurzzeitig vom Liga-Alltag abwenden. Der zweimalige DFB-Pokal-Sieger steht im Halbfinale, und ein Einzug ins Endspiel würde die Fans sicherlich versöhnen. Allerdings wartet mit Bayern München ausgerechnet der Rekordsieger des Wettbewerbs.

Überraschenderweise wäre ein Sieg der Mannschaft von Vincent Kompany erst die zweite Finalteilnahme im DFB-Pokal seit dem Triumph im Jahr 2020. Ironischerweise schlug Bayern damals Leverkusen im Finale und sicherte sich den rekordverdächtigen 20. Pokalsieg. Apropos Titel: Die Münchner haben ihre 35. Deutsche Meisterschaft bereits sicher, nachdem Borussia Dortmund am Wochenende Punkte liegen ließ.

Zweifellos werden die Bayern nächste Woche auch Paris Saint-Germain in der Champions League im Hinterkopf haben. Dennoch ist dies die Chance für Kompanys Team, das Triple perfekt zu machen – dementsprechend ernst werden sie diese Aufgabe angehen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayer Leverkusen vs Bayern München

Bayer Leverkusen: Flekken, Quansah, Bade, Tapsoba, Vazquez, Palacios, Garcia, Grimaldo, Maza, Tella, Schick

Bayern München: Urbig, Stanisic, Kim, Ito, Davies, Kimmich, Goretzka, Guerreiro, Musiala, Diaz, Jackson

Beide Teams werden treffen

Die Hausherren waren in dieser Saison vor dem gegnerischen Gehäuse durchaus erfolgreich. In 30 Ligaspielen erzielten sie 60 Tore, was einem Schnitt von zwei Treffern pro Partie entspricht. Im Pokal-Wettbewerb liest sich die Bilanz sogar noch besser: 12 Tore in vier Spielen bedeuten satte drei Treffer pro Spiel.

Dass die Bayern in der Offensive brandgefährlich sind, ist kein Geheimnis – sie haben die 100-Tore-Marke in der Bundesliga bereits geknackt. Insgesamt stehen 109 Tore in 30 Ligaspielen zu Buche (Schnitt: 3,63 Tore). Zufälligerweise erzielten auch die Gäste in ihren bisherigen vier Pokalrunden genau 12 Treffer.

Da beide Teams offensiv agieren, ist am Mittwochabend mit reichlich Action zu rechnen. In vier der letzten fünf Spiele der Bayern trafen beide Mannschaften, wobei die Münchner in diesem Zeitraum acht Gegentore kassierten. Bei Leverkusen war dies in drei der letzten vier Partien der Fall.

Bayer Leverkusen vs Bayern München Wette 1: Beide Teams treffen – Ja zu einer Quote von 1.45 bei bet365

Pokal-Kracher verspricht Torfestival

Während wir davon ausgehen, dass beide Teams treffen, dürfte auch die Gesamtzahl der Tore hoch ausfallen. In zwei der vier bisherigen Pokalspiele der Werkself fielen mehr als drei Tore. In der Liga liegt ihr Schnitt bei 3,37 Gesamttoren pro Spiel – ein klares Indiz dafür, dass es oft in beide Richtungen klingelt.

Bei den Gästen ist in der Bundesliga sogar noch mehr Spektakel garantiert: In Bayern-Spielen fallen im Schnitt 4,60 Tore. Zudem endeten drei der letzten vier Pokalpartien der Kompany-Elf mit mehr als drei Treffern.

Auch der Blick auf die jüngsten Ergebnisse bestätigt den Trend: Zwei der letzten vier Spiele Leverkusens und vier der letzten fünf Partien der Bayern (sogar drei in Folge) endeten mit über 3,5 Toren.

Bayer Leverkusen vs Bayern München Wette 2: Über/Unter – Über 3,5 Tore zu einer Quote von 1.75 bei bet365

Die Gäste dominieren den direkten Vergleich

Leverkusens Serie von sieben ungeschlagenen Spielen in der Bundesliga riss am vergangenen Wochenende. Insgesamt verlor die Werkself zwei ihrer letzten fünf Pflichtspiele. Man darf nicht vergessen, dass Leverkusen in der letzten Saison auf genau dieser Stufe am damaligen Drittligisten Arminia Bielefeld scheiterte.

Die Bayern reisen mit viel Selbstvertrauen an, zumal sie in dieser Saison gegen Leverkusen in der Liga ungeschlagen sind. Tatsächlich konnte Bayer die Münchner in den letzten fünf direkten Duellen nicht besiegen. Kompanys Männer haben 19 ihrer letzten 20 Pflichtspiele gewonnen und strotzen nur so vor Selbstbewusstsein.

Die Gäste entschieden drei der letzten vier Aufeinandertreffen für sich. Da sie fest entschlossen sind, das Triple zu holen, wäre es riskant, in diesem Match gegen sie zu wetten.

Bayer Leverkusen vs Bayern München Wette 3: Handicap – Bayern München gewinnt mit Handicap -1 zu einer Quote von 2.10 bei bet365

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