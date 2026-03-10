Bayer Leverkusen vs Arsenal Wett Tipp: Arsenal mit leichtem Vorteil im Hinspiel

Unser Experte rechnet damit, dass sich Arsenal gegen den Heimvorteil von Bayer Leverkusen durchsetzt und seine beeindruckende Siegesserie von acht Spielen in der Königsklasse weiter ausbaut.

Die besten Wetten für Bayer Leverkusen vs Arsenal

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Bayer Leverkusen 1:2 Arsenal

Torschützen-Wett Tipp: Bayer Leverkusen – Alejandro Grimaldo; Arsenal – Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli

Bayer Leverkusen kehrt nach einem spektakulären 3:3-Unentschieden gegen den SC Freiburg in der Bundesliga auf das internationale Parkett zurück. Der Weg ins Achtelfinale führte die Werkself über einen 2:0-Auswärtssieg gegen Olympiakos Piräus, gefolgt von einer Nullnummer in der heimischen BayArena im Rückspiel.

Abgesehen vom FC Bayern ist die Mannschaft von Kasper Hjulmand das einzige verbliebene deutsche Team im Wettbewerb. Nun wartet mit Arsenal der Spitzenreiter der Ligaphase, der mit der Empfehlung von acht Siegen in Folge in Europa in die K.-o.-Runde startet.

Die „Gunners“ erreichten in der vergangenen Saison zum ersten Mal seit 2008/09 wieder das Halbfinale, scheiterten dort jedoch am späteren Champion Paris Saint-Germain. Nach einer makellosen Vorrunde peilen sie nun den dritten Viertelfinal-Einzug in Serie an.

Zuletzt feierte Arsenal einen knappen 2:1-Sieg gegen Mansfield Town im FA Cup. Beeindruckend: In den letzten 25 Pflichtspielen kassierten sie lediglich zwei Niederlagen, beide in der Premier League. Die Männer von Mikel Arteta reisen mit breiter Brust nach Deutschland, wohlwissend, dass sie im Rückspiel den Heimvorteil auf ihrer Seite haben.

Voraussichtliche Aufstellungen für Bayer Leverkusen vs Arsenal

Bayer Leverkusen:Blaswich, Quansah, Andrich, Tapsoba, Grimaldo, Garcia, Fernandez, Poku, Terrier, Maza, Kofane

Arsenal:Arrizabalaga, Mosquera, Calafiori, Salmon, Madueke, Norgaard, Havertz, Martinelli, Dowman, Trossard, Jesus

Beide Teams treffen in der BayArena

Leverkusen marschierte mit drei Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen durch die Ligaphase – bei einem Torverhältnis von 13:14. Aktuell ist Bayer seit drei Partien in der Champions League ungeschlagen und blieb in all diesen Spielen ohne Gegentor.

Doch dieses defensive Bollwerk steht nun vor seiner härtesten Prüfung. Während in nur einem der letzten sieben Champions-League-Spiele von Leverkusen beide Teams trafen, ist es eine ganz andere Hausnummer, dieses formstarke Arsenal zu stoppen. Bei den Londonern fielen in acht der letzten elf Pflichtspiele in der Fremde Tore auf beiden Seiten.

Auch die Historie liefert interessante Ansätze: In der zweiten Gruppenphase der Saison 2001/02 trafen beide Teams aufeinander – in jenem Jahr, als Leverkusen das Finale erreichte und erst durch Zinédine Zidanes Traumtor gegen Real Madrid verlor. Damals endete das Spiel in Deutschland 1:1, während Arsenal in Highbury mit 4:1 triumphierte.

Für dieses Hinspiel erwarten wir ein Duell auf Augenhöhe. Nach einem vermutlich abtastenden Beginn dürften die Offensivreihen nach dem Seitenwechsel das Kommando übernehmen. Ein Tipp darauf, dass beide Teams treffen, ist in diesem engen Match die sinnvollste Wahl.

Bayer Leverkusen vs Arsenal Wette 1: Beide Teams treffen: Ja – Quote 1,88 bei Neobet

Wer verschafft sich den Vorteil fürs Rückspiel?

Leverkusens kleine Torflaute endete Ende Januar mit einem 1:1 gegen Mainz. Es folgten ein 1:0-Sieg über Hamburg und das furiose 3:3 gegen Freiburg.

Trotz des Fehlens von Torjäger Patrik Schick präsentiert sich die Offensive treffsicher. Dennoch wird seine Präsenz schmerzlich vermisst, zumal sein Doppelpack im Hinspiel gegen Olympiakos Leverkusen überhaupt erst ins Achtelfinale katapultierte.

Arsenal hingegen befindet sich in einer historischen Phase. Mit acht Siegen aus acht Champions-League-Spielen fehlen ihnen nur noch zwei Erfolge, um den Rekord von Manchester City (10 Siege in Folge) einzustellen.

Abgesehen von den ersten beiden Gruppenspielen haben die Gunners in jedem ihrer letzten sechs europäischen Auftritte mindestens drei Tore erzielt. Zudem endeten 10 der letzten 13 Arsenal-Spiele mit mehr als zwei Toren.

Auch in der BayArena ging es zuletzt torreich zu: In drei der fünf Champions-League-Heimspiele fielen über 2,5 Tore. Interessanterweise fand das torreichste Spiel des gesamten Wettbewerbs in diesem Stadion statt (PSG gegen Lyon 7:2 im Oktober). Wir erwarten einen offenen Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten.

Bayer Leverkusen vs Arsenal Wette 2: Über 2,5 Tore – Quote 1,80 bei Neobet

Martinelli als entscheidender Faktor

Gabriel Martinelli ist aus der Angriffsreihe von Mikel Arteta nicht mehr wegzudenken. Der brasilianische Flügelstürmer hat in sechs seiner sieben Champions-League-Einsätze getroffen, darunter auch ein Assist beim 2:0-Sieg gegen Athletic Bilbao.

Diese starke Form bestätigt er auch in den nationalen Wettbewerben. Erst kürzlich bereitete er die Führung durch Noni Madueke beim 2:1-Sieg im FA Cup gegen Mansfield vor. Seine letzten Scorerpunkte sammelte er allesamt in den Pokalwettbewerben.

In der aktuellen Torschützenliste der Champions League belegt Martinelli mit sechs Treffern den geteilten sechsten Platz, gleichauf mit Jens Hauge von Bodo/Glimt. Ein weiterer Treffer würde ihn auf eine Stufe mit Erling Haaland stellen.

Der Brasilianer hat die individuelle Klasse, die Leverkusener Abwehr (fünf Gegentore in fünf Spielen) vor enorme Probleme zu stellen. Ein Tipp darauf, dass Martinelli in der BayArena einen Scorerpunkt (Tor oder Vorlage) erzielt, bietet hervorragenden Value.

Bayer Leverkusen vs Arsenal Wette 3:Gabriel Martinelli trifft oder bereitet vor – Quote 2,30 bei Neobet

