Unser Wett-Experte rechnet damit, dass sich Barcelona einen weiteren Ligasieg sichert, wobei Fermin Lopez zu den Torschützen zählen dürfte.

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Die besten Wetten für Barcelona vs Villarreal

Erster Torschütze – Raphinha zu einer Quote von 3.80 bei Oddset

Torschütze – Fermin Lopez zu einer Quote von 2.65 bei Oddset

Tore Gesamt – Unter 4,5 Tore zu einer Quote von 1.68 bei Oddset

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Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp: Barcelona 3:1 Villarreal

Torschützen-Wett-Tipp: Barcelona – Raphinha, Lamine Yamal, Fermin Lopez; Villarreal – Pape Gueye

Barcelona feierte vor der Länderspielpause einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg gegen Titelrivale Atletico Madrid. Ein Doppelpack von Fermin versenkte Diego Simeones Team, womit die Katalanen ihren dritten Sieg in Folge in allen Wettbewerben einfuhren.

Es war eine nahezu makellose Liga-Saison für das Team von Hansi Flick. Die einzige Liganiederlage kassierten sie am 25. Oktober im Clasico.

Bei Villarreal sieht das Bild deutlich durchwachsener aus. Unter dem neuen Trainer Inigo Perez tat sich das Team schwer, Konstanz zu finden. Das Gelbe U-Boot hat erst vier seiner 12 Ligaspiele gewonnen und fünf verloren. Zuletzt gelang jedoch ein 2:0-Erfolg gegen Getafe, dank später Treffer von Tajon Buchanan und Carlos Romero.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Villarreal

Barcelona : J. Garcia, E. Garcia, Christensen, Martin, Cancelo, Bernal, Pedri, Yamal, Fermin, Gordon, Raphinha

: J. Garcia, E. Garcia, Christensen, Martin, Cancelo, Bernal, Pedri, Yamal, Fermin, Gordon, Raphinha Villarreal: Gulacsi, Mourino, Navarro, Veiga, Romero, Macia, Gueye, Comesana, Pepe, Mikautadze, Moleiro

Frischer Raphinha soll den Bann brechen

Diese Partie findet an einem Sonntagmittag nach der Länderspielpause statt. Ein Spieler, der dabei relativ frisch sein dürfte, ist Raphinha, der für Brasilien gegen Japan nur 71 Minuten auf dem Platz stand. Er wurde nach seiner Auswechslung mit Rot vom Platz gestellt und war deshalb für das anschließende Testspiel seiner Nationalmannschaft gegen Singapur gesperrt.

Raphinhas gelungene Umwandlung vom Flügelspieler zum Stürmer war einer der Schlüssel für Barcelonas starken Saisonstart. Der frühere Leeds-Profi erzielte in nur 14 Pflichtspielen für den Klub bereits 19 Tore. Er ist Torschützenkönig der La Liga und trifft im spanischen Oberhaus im Schnitt alle 54 Minuten.

Mit drei Toren in den ersten 15 Minuten, sowohl in der Liga als auch in der Champions League, legt Raphinha häufig schnell los. 53 % seiner La-Liga-Tore fielen vor der Halbzeitpause. Mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von rund 28 % ist er die Top-Option für den ersten Torschützen.

Barcelona vs Villarreal Wette 1: Erster Torschütze – Raphinha zu einer Quote von 3.80 bei Oddset

Fermin soll an seinen Doppelpack gegen Madrid anknüpfen

Da Dani Olmo nach seiner Ausfallzeit noch an seiner Form arbeitet, ist Fermins Platz in dieser Barcelona-Elf praktisch gesetzt. Nach seinem Doppelpack im Estadio Metropolitano vor zwei Wochen wäre er auch kaum herauszunehmen.

Der 23-Jährige zeigt im letzten Drittel konstant gute Leistungen. In sechs seiner vergangenen sieben Einsätze für Barca war er an einem Tor direkt beteiligt, sei es als Torschütze oder Vorlagengeber. Der spanische Nationalspieler trifft in dieser La-Liga-Saison im Schnitt alle 111 Minuten.

Mit sieben Treffern ist Fermin der torgefährlichste Mittelfeldspieler der Liga. Er kommt auf durchschnittlich 2,1 Torschüsse pro Spiel und liegt nur noch ein Tor von seiner besten Liga-Ausbeute aller Zeiten entfernt. Eine Wette auf den Andalusier als Torschütze zu einem beliebigen Zeitpunkt bietet sehr guten Value.

Barcelona vs Villarreal Wette 2: Torschütze – Fermin Lopez zu einer Quote von 2.65 bei Oddset

Villarreal soll eine hohe Niederlage vermeiden

Barcelona trifft in dieser Saison so regelmäßig, dass die Torlinien für nahezu alle ihre Spiele inzwischen sehr hoch angesetzt werden. Es spricht allerdings einiges dagegen, dass daraus erneut ein hoher Sieg für die Katalanen wird.

Villarreals Defensivbilanz wurde durch Torwartfehler belastet. Schaut man genauer auf die zugrunde liegenden Daten, zeigt sich jedoch ein solides Bild. Das Gelbe U-Boot hat in der La Liga nur 12,9 xG zugelassen, die drittbeste Bilanz der Liga.

Perez passt seinen gewohnt offensiven Stil in den schwersten Spielen häufig an. In seiner bisherigen Trainerkarriere endeten 91 % seiner Duelle mit Real Madrid oder Barcelona mit drei oder weniger Toren.

Das Gelbe U-Boot verlor im Santiago Bernabeu in dieser Saison nur knapp mit 0:1. Ein Ergebnis im Camp Nou dürfte schwerfallen, doch eine Wette auf Unter 4,5 Tore wirkt mit einer impliziten Wahrscheinlichkeit von rund 57 % attraktiv.

Barcelona vs Villarreal Wette 3: Tore Gesamt – Unter 4,5 Tore zu einer Quote von 1.68 bei Oddset

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