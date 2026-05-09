Barcelona vs Real Madrid Wett Tipp: Remis im El Clásico?

Unser Experten-Team erwartet ein packendes Duell, in dem Hansi Flicks FC Barcelona und Alvaro Arbeloas Real Madrid die Klingen kreuzen. In diesem Prestigeduell könnte letztlich die Entscheidung im Kampf um die spanische Meisterschaft fallen.

Die besten Wetten für Barcelona vs Real Madrid

Über 3,5 Tore insgesamt, zu einer Quote von 1,65 bei Interwetten

Barcelona gewinnt die erste Halbzeit, zu einer Quote von 2,05 bei Interwetten

Real Madrid gewinnt oder Unentschieden (Doppelte Chance), zu einer Quote von 2,20 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Barcelona 2:2 Real Madrid

Torschützen-Wett Tipp: Barcelona – Robert Lewandowski, Fermin Lopez; Real Madrid – Vinicius Junior, Jude Bellingham

Barcelona war in dieser Spielzeit zweifellos das Maß aller Dinge in Spanien. Die Blaugrana haben 13 ihrer letzten 15 Pflichtspiele gewonnen, bei nur einem Unentschieden und einer Niederlage.

Mit einer Serie von neun Siegen in Folge in La Liga hat das Team von Hansi Flick vier Spieltage vor Schluss alles im Griff. Die Bühne für einen historischen El Clásico ist bereitet: Barcelona kann sich gegen den Erzrivalen im eigenen Stadion den 29. La Liga-Titel sichern.

Bei Real Madrid hingegen haben sich die Sorgen zum Saisonende hin verschärft. Die Männer von Alvaro Arbeloa konnten nur zwei ihrer letzten sieben Pflichtspiele gewinnen. Eine Serie von drei Spielen ohne Niederlage hat zwar etwas Druck vom Kessel genommen, doch die Königlichen liegen bereits elf Punkte hinter Barcelona zurück. Ein Auswärtssieg oder zumindest ein Remis würde zumindest noch einmal einen Hauch von Spannung in die letzten drei Spieltage bringen.

Dies ist bereits der dritte El Clásico der Saison. Real Madrid gewann das Hinspiel im Santiago Bernabéu mit 2:1, während sich Barcelona im Januar den Titel in der Supercopa de España vor der Nase der Madrilenen schnappte.

Diesmal steht die gesamte Saison auf dem Spiel. In einem der größten Derbys der Welt geht es um Prestige und die Vorherrschaft. Los Blancos könnten die Titelträume der Gastgeber zumindest vertagen – doch alles andere als ein Auswärtssieg würde bedeuten, dass Barcelona die Meisterschaft feiern darf.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Real Madrid

Barcelona:Garcia, Cancelo, Cubarsi, Martin, Kounde, Pedri, Gavi, Olmo, Fermin, Bardghji, Lewandowski

Real Madrid:Lunin, Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Carreras, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Diaz, Vini Jr., Garcia

El Clásico: Ein Torfestival ist vorprogrammiert

Wenn Barcelona erst einmal ins Rollen kommt, sind sie eine Torfabrik – auch wenn sie in den letzten fünf Pflichtspielen nur einmal mehr als zwei Treffer erzielt haben. Das Fehlen von Lamine Yamal wird Hansi Flicks taktische Ausrichtung massiv beeinflussen.

Real Madrid hatte zwar Probleme mit dem Siegen, aber nicht mit dem Toreschießen. Sie haben in jedem ihrer letzten 12 Spiele wettbewerbsübergreifend getroffen. Das letzte Mal, dass sie ohne Tor blieben, war bei der überraschenden 0:1-Niederlage gegen den Lokalrivalen Getafe Anfang März.

In den letzten 13 Begegnungen im El Clásico fielen jedes Mal mehr als 2,5 Tore. Acht dieser 13 Spiele knackten sogar die Marke von 3,5 Toren. Tore sind in diesem hochkarätigen Duell quasi garantiert.

Wenn Barca und Real aufeinandertreffen, ist ein Offensiv-Feuerwerk vorprogrammiert. In dieser Saison erzielen sie im Schnitt 3,5 bzw. 3 Tore pro Ligaspiel. Du kannst also davon ausgehen, dass beide Seiten treffen und die Gesamtzahl über 3,5 liegt.

Barcelona vs Real Madrid Wette 1: Über 3,5 Tore insgesamt, zu einer Quote von 1,65 bei Interwetten

Setze auf eine frühe Dominanz von Barca

Barcelona ist ein Meister darin, von Beginn an das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Durch schnelles Umschaltspiel und aggressives Gegenpressing lassen sie dem Gegner kaum Luft zum Atmen. Die Blaugrana gingen in vier ihrer letzten fünf Pflichtspiele bereits mit einer Führung in die Kabine.

Das letzte Mal, dass Barcelona zur Pause zurücklag, war in der Champions League, als Julian Alvarez von Atletico Madrid einen der besten Freistöße der Saison verwandelte. In La Liga hat Barcelona jedoch in den letzten 29 Heimspielen zur Halbzeit nicht mehr hinten gelegen.

Insgesamt lag Barca in nur 5 von bisher 34 La Liga-Partien zum Pausenpfiff zurück und gewann 19 dieser ersten Halbzeiten. Auch Real Madrid lag erst in fünf Spielen zur Pause hinten, doch die meisten dieser Wackler passierten in der zweiten Saisonhälfte.

Wir erwarten, dass Barcelona ein oder zwei Tore vorlegt, bevor Real Madrid zurückschlägt. Eine enge erste Hälfte sollte damit enden, dass die Blaugrana mit einer knappen Führung in die Pause gehen.

Barcelona vs Real Madrid Wette 2: Barcelona gewinnt die erste Halbzeit, zu einer Quote von 2,05 bei Interwetten

Können die Königlichen Barcas Meisterparty vertagen?

Barcelona startet zwar stark, doch beim knappen 2:1-Sieg gegen Osasuna wurden auch Schwachstellen sichtbar. Die "Rojillos" nutzten ein extrem hohes Pressing, um die Gäste zu neutralisieren, was zu einem torlosen Remis zur Pause führte.

Die Rückkehr ins Camp Nou ist nach den anstrengenden Auswärtsreisen nach Getafe und Osasuna eine Erleichterung. Dennoch konnte Barca im letzten Heimspiel gegen Celta Vigo nicht vollends überzeugen und brauchte einen Elfmeter von Lamine Yamal, um mit 1:0 zu gewinnen.

Real Madrid hat die Chance, in einer schwierigen Saison noch einmal ein Ausrufezeichen zu setzen. Arbeloas lange Verletztenliste ist zwar ein Problem, aber die Tiefe des Kaders und die individuelle Qualität könnten den Ausschlag geben, um das vierte Spiel in Folge ungeschlagen zu bleiben.

Barcelona wird vermutlich furios starten, aber Real Madrid hat definitiv das Werkzeug, um im wichtigsten Spiel der verbleibenden Saison als Party-Crasher aufzutreten.

Barcelona vs Real Madrid Wette 3: Real Madrid gewinnt oder Unentschieden (Doppelte Chance), zu einer Quote von 2,20 bei Interwetten

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