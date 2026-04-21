Barcelona vs Celta Vigo Wett Tipp: Katalanen steuern auf souveränen Heimsieg zu

Unser Experte erwartet eine dominante Vorstellung des FC Barcelona. In einem einseitigen Spiel wird vor allem Lamine Yamal als Vorbereiter glänzen und den souveränen Sieg der Katalanen einleiten.

Die besten Wetten für Barcelona vs Celta Vigo

Barcelona -2 Handicap zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten

Lamine Yamal gibt 1+ Torvorlagen zu einer Quote von 2,90 bei Interwetten

Barcelona gewinnt & Unter 4,5 Tore zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Barcelona 3:0 Celta Vigo

Torschützen-Wett Tipp: Barcelona – Ferran Torres, Dani Olmo, Lamine Yamal

Beide Klubs gehen mit der Hypothek eines Aus im europäischen Viertelfinale in diese Partie. Barcelona gewann zwar das Rückspiel gegen Atlético Madrid mit 2:1, doch das reichte nicht für den Verbleib in der Champions League. Celta Vigo hingegen musste nach einer herben 1:6-Klatsche nach Hin- und Rückspiel gegen Freiburg die Segel in der Europa League streichen.

Barça hat noch sieben Spiele vor der Brust, um die Titelverteidigung perfekt zu machen. Dank einer beeindruckenden Serie von sieben Siegen in Folge in La Liga konnten sie sich zuletzt entscheidend von Real Madrid absetzen.

Celta Vigo kämpft derweil um die erneute Qualifikation für Europa. Allerdings holten die Galicier aus den letzten fünf Spielen lediglich vier Punkte. Besonders die bittere 0:3-Heimpleite gegen das Schlusslicht Real Oviedo am vergangenen Spieltag hat Spuren hinterlassen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Barcelona vs Celta Vigo

Barcelona:J. Garcia, Cancelo, E. Garcia, Cubarsi, Kounde, De Jong, Pedri, Rashford, Olmo, Yamal, Ferran

Celta Vigo:Radu, Alonso, Lago, Nunez, Carreira, Vecino, Moriba, Rueda, Swedberg, Lopez, Jutgla

Trübe Aussichten für Celta im Camp Nou

Eigentlich war Celta Vigo in dieser Saison auswärts extrem stabil und kassierte erst zwei Niederlagen in der Fremde. Man muss jedoch einschränken: Sie spielten bisher erst einmal auswärts gegen ein Team aus den Top 4. Die aktuelle Formkrise deutet zudem auf tiefgreifende Probleme im Kader der Galicier hin.

In den letzten drei Pflichtspielen kassierte Celta neun Gegentore bei nur einem eigenen Treffer. Dabei hießen die Gegner Freiburg (Tabellensiebter der Bundesliga) und Real Oviedo (Tabellenletzter in Spanien).

Barcelona hingegen dürfte frisch in die Partie gehen, da sie nach dem intensiven Champions-League-Fight in Madrid eine volle Woche Regenerationszeit hatten. Da der Fokus nun voll auf der Meisterschaft liegt, wird sich das Flick-Team diesen komfortablen Vorsprung im Titelrennen kaum noch nehmen lassen.

Barça ist das Maß aller Dinge in der Liga. Mit durchschnittlich 2,71 Toren und einem xG-Wert von 2,52 pro 90 Minuten sind sie offensiv eine Macht. Gegen formschwache Gäste ist ein Sieg mit mehreren Toren Vorsprung absolut realistisch.

Barcelona vs Celta Vigo Wette 1: Barcelona -2 Handicap zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten

Yamal als kreative Schaltzentrale

Die Roten Karten in beiden Viertelfinal-Duellen waren entscheidend für Barças Aus in Europa. Doch eines steht fest: Barcelona stellte in beiden Partien gegen Atlético den besten Spieler auf dem Platz. Lamine Yamal war in beiden Spielen herausragend und präsentiert sich seit der Länderspielpause in absoluter Topform.

Der Youngster verbuchte in seinen letzten zwei Einsätzen zwei Tore und zwei Assists. Im Rückspiel gegen Atlético schlug er vier Schlüsselpässe – doppelt so viele wie jeder andere Spieler. Schon beim Derby-Sieg gegen Espanyol glänzte er als Vorbereiter für den Doppelpack von Ferran Torres.

Zählt man Liga und Champions League zusammen, kommt der spanische Nationalspieler in dieser Saison auf 15 Assists in 37 Spielen. Damit liegt er zwei Vorlagen vor Luis Milla (Getafe) an der Spitze der La Liga-Bestenliste.

Bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 34,5 % bietet der Tipp auf mindestens eine Torvorlage von Yamal einen exzellenten Value.

Barcelona vs Celta Vigo Wette 2: Lamine Yamal gibt 1+ Torvorlagen zu einer Quote von 2,90 bei Interwetten

Barça macht den nächsten Schritt Richtung Titel

Da Barcelona bereits am Samstag wieder in Getafe antreten muss, wird Hansi Flick sicherlich über Rotationen nachdenken, sollte sein Team früh mit drei Toren führen. In so einem Szenario schalten die Katalanen oft einen Gang zurück, kontrollieren den Ball und schonen die Defensive.

Trotz aller Diskussionen über Barças Anfälligkeiten stellen sie die beste Heim-Defensive der Liga. Im eigenen Stadion kassieren sie nur 0,56 Gegentore pro 90 Minuten. In der gesamten Saison haben sie zu Hause nach der Pause erst drei Gegentreffer hinnehmen müssen.

Das führte dazu, dass 75 % der Heimspiele Barcelonas mit weniger als fünf Toren endeten. Bei Celta Vigo endeten sogar 87 % der Auswärtsspiele mit "Unter 4,5 Toren".

Die Galicier stecken offensiv in der Sackgasse, da Top-Scorer Borja Iglesias völlig außer Form ist. Der erfahrene Stürmer wartet seit acht Spielen (Verein und Nationalmannschaft) auf ein Tor. Ein Ersatz, der diese Lücke konstant füllen könnte, ist derzeit nicht in Sicht.

Insgesamt ist die Kombination aus einem Heimsieg für Barcelona und weniger als 4,5 Toren bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von 51,3 % ein sehr attraktiver Tipp.

Barcelona vs Celta Vigo Wette 3:Barcelona gewinnt & Unter 4,5 Tore zu einer Quote von 1,95 bei Interwetten

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