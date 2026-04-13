Atletico Madrid vs Barcelona Wett Tipp: Alvarez schlägt erneut zu

Unser Experte erwartet, dass Atletico Madrid nach einem unterhaltsamen Rückspiel, in dem vor allem nach der Pause Tore fallen, ins Halbfinale einzieht.

Die besten Wetten für Atletico Madrid vs Barcelona

Atletico Madrid oder Unentschieden zu einer Quote von 1.95 bei bet365

Zweite Halbzeit - Beide Teams treffen zu einer Quote von 2.25 bei bet365

Julian Alvarez trifft jederzeit zu einer Quote von 2.50 bei bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Atletico Madrid 2:2 Barcelona

Torschützen-Wett Tipp: Atletico Madrid – Julian Alvarez, Ademola Lookman; Barcelona – Robert Lewandowski, Lamine Yamal

Atletico Madrid schockte Barcelona im Hinspiel mit einem 2:0-Sieg. Diego Simeones erster Triumph im Camp Nou als Atleti-Coach wurde durch die Rote Karte für Pau Cubarsi in der ersten Halbzeit begünstigt. Die Treffer von Julian Alvarez und Alexander Sorloth sicherten einen unbezahlbaren Vorsprung von zwei Toren.

Am Wochenende rotierte Simeone kräftig und nahm 10 Änderungen vor, woraufhin die "Rojiblancos" in der La Liga mit 1:2 gegen Sevilla verloren. Atleticos Saison konzentriert sich nun voll auf die Pokalwettbewerbe, da an diesem Wochenende auch das Finale der Copa del Rey ansteht.

Für die Mannschaft von Hansi Flick verlief die Woche auf nationaler Ebene positiv. Sie gewannen das Barcelona-Derby gegen Espanyol am Samstag souverän mit 4:1. Die Katalanen haben das Titelrennen in der La Liga nach dem jüngsten Patzer von Real Madrid fest im Griff.

Voraussichtliche Aufstellungen für Atletico Madrid vs Barcelona

Atletico Madrid:Oblak, Ruggeri, Hancko, Le Normand, Molina, Lookman, Llorente, Koke, Simeone, Griezmann, Alvarez

Barcelona:J. Garcia, Cancelo, Martin, Araujo, Kounde, E. Garcia, Pedri, Rashford, Fermin, Yamal, Lewandowski

Gastgeber buchen das Halbfinal-Ticket

Dass Atletico Madrid die Pokalwettbewerbe priorisiert, verschafft ihnen einen Vorteil für das Rückspiel. Barcelona rotierte beim 4:1-Sieg am Samstag zwar leicht, doch sowohl Pedri als auch Lamine Yamal spielten die vollen 90 Minuten durch. Cubarsi fehlt nach seinem Platzverweis im Hinspiel gesperrt, während Schlüsselspieler Raphinha natürlich weiterhin verletzt ausfällt.

Die Gastgeber können zudem Selbstvertrauen aus dem 4:0-Sieg gegen diesen Gegner in der Copa del Rey im Februar ziehen. In diesem Spiel agierten sie überragend im Umschaltspiel, primär über den schnellen Ademola Lookman auf dem Flügel. Atleti kam auf 2,37 xG, während Barca nur 1,18 erreichte. Sie werden versuchen, den Gegner erneut eiskalt auszukontern.

Atletico vertraut zudem auf die eigene Heimstärke, die zu den beeindruckendsten in Europa zählt. Zwar gewann Barca Anfang des Monats mit 2:1 im Estadio Metropolitano, doch das war nicht gegen Atleticos Top-Elf. Zuvor hatte Simeones Team sechs Heimsiege in Folge in allen Wettbewerben gefeiert. Die Chancen stehen gut, dass sie hier in den 90 Minuten zumindest ungeschlagen bleiben – die implizierte Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei 50 %.

Atletico Madrid vs Barcelona Wette 1: Atletico Madrid oder Unentschieden zu einer Quote von 1.95 bei bet365

Tore in der Schlussphase des Duells

Obwohl sie den Großteil des Hinspiels in Unterzahl agierten, hatte Barcelona 58 % Ballbesitz. Es ist davon auszugehen, dass sie auch diesmal spielbestimmend sein werden.

Je länger das Spiel dauert, desto mehr Risiken muss Hansi Flick eingehen. Das deutet darauf hin, dass die Partie mit fortlaufender Spieldauer offener wird. In der zweiten Halbzeit sollte sich für Atletico Madrid reichlich Platz für Konter bieten.

Atleti ist längst nicht mehr das reine Defensiv-Bollwerk vergangener Tage. In 85 % ihrer Champions-League-Spiele in dieser Saison haben beide Teams getroffen. Vor dem Hinspiel hatten sie im laufenden Wettbewerb noch kein einziges Mal die Null gehalten.

In ihren europäischen Partien 2025/26 fallen im Schnitt 2,46 Tore in der zweiten Halbzeit. Diese Treffer verteilen sich gleichmäßig auf Tore für und gegen Simeones Team.

Da 70 % der Champions-League-Tore von Barcelona nach der Pause fielen, ist die Wette darauf, dass in der zweiten Halbzeit beide Teams treffen, angesichts der Ausgangslage ein smarter Spielzug für Dich.

Atletico Madrid vs Barcelona Wette 2: Zweite Halbzeit - Beide Teams treffen zu einer Quote von 2.25 bei bet365

Alvarez setzt seinen europäischen Lauf fort

Es ist eine kuriose Saison für Julian Alvarez, der Gerüchten zufolge ganz oben auf dem Wunschzettel von Barcelona steht. Der ehemalige City-Stürmer agiert in Europa deutlich effektiver als in der heimischen Liga. In seinen 12 Champions-League-Einsätzen hat er nur ein Tor weniger erzielt als in 29 La-Liga-Spielen. Einzig Kylian Mbappe kommt in dieser Saison auf mehr Scorerpunkte im Wettbewerb als Alvarez.

Der Weltmeister von 2022 scheint auf der ganz großen Bühne erst so richtig aufzublühen. Bereits in der letzten Saison erzielte er im Achtelfinale im Bernabeu einen herrlichen Treffer. Auch letzte Woche verwandelte der 26-Jährige den fälligen Freistoß nach der Roten Karte für Cubarsi auf brillante Weise.

Alvarez trifft in diesem Wettbewerb durchschnittlich alle 112 Minuten. Zudem kommt er auf der europäischen Bühne auf 3,2 Schüsse pro Spiel, verglichen mit nur 1,9 in der La Liga.

Barcelona hat in sechs der letzten sieben Pflichtspiele Gegentore kassiert. Ihre Defensive könnte hier sogar noch anfälliger sein, da sie eine heroische Aufholjagd starten müssen. Dass Alvarez jederzeit trifft, bietet bei einer implizierten Wahrscheinlichkeit von etwa 31 % in den Quoten der Buchmacher definitiv Value.

Atletico Madrid vs Barcelona Wette 3:Julian Alvarez trifft jederzeit zu einer Quote von 2.50 bei bet365

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