Arsenal vs Newcastle Wett Tipp: Harte Prüfung für die Magpies

Unser Experte erwartet, dass Arsenal nach zwei Niederlagen in Folge in der Liga zurückschlägt und Newcastle besiegt.

Die besten Wetten für Arsenal vs Newcastle

1x2 – Sieg Arsenal zu einer Quote von 1.45 auf bet365

Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1.75 auf bet365

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Viktor Gyökeres zu einer Quote von 2.05 auf bet365

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Arsenal 2:1 Newcastle

Torschützen-Wett Tipp: Arsenal – Viktor Gyökeres, Eberechi Eze; Newcastle – Harvey Barnes

Arsenal hat erneut einen schwierigen April erlebt. Ihre Meisterschaftskampagne scheint in diesem Monat ins Stocken geraten zu sein, nachdem sie nacheinander gegen Bournemouth und Manchester City verloren haben. Besonders die Niederlage im Etihad Stadium in der vergangenen Woche schmerzte, da sie dadurch die Tabellenführung an die Cityzens abgeben mussten.

Das Team von Pep Guardiola konnte unter der Woche einen Sieg gegen Burnley einfahren und geht somit als Tabellenführer in dieses Wochenende, während der Fokus gleichzeitig auf dem FA-Cup-Halbfinale liegt. Das gibt der Mannschaft von Mikel Arteta jedoch die Chance, den Druck auf City wieder zu erhöhen. Vor diesem Spieltag sind beide Clubs punktgleich und weisen dieselbe Tordifferenz auf.

Manchester City führt lediglich aufgrund der mehr erzielten Tore. Doch selbst wenn dieser Wert ausgeglichen wäre, lägen Guardiolas Männer wegen des direkten Vergleichs vorne. Die Rechnung für die Gunners ist also simpel: Du musst die verbleibenden fünf Ligaspiele gewinnen und hoffen, dass City patzt oder dass Arsenal das bessere Torverhältnis erzielt.

Newcastle wird die Aussicht, gegen ein angeschlagenes Arsenal anzutreten, begrüßen. Die Magpies sind oft ein unbequemer Gegner für die Nordlondoner und könnten am Samstag die Titelträume der Gastgeber endgültig beenden. Allerdings ist das eine Mammutaufgabe, da auch die Gäste derzeit eine Durststrecke durchlaufen.

Die Männer von Eddie Howe stehen auf Platz 14 der Tabelle und haben 17 Punkte weniger auf dem Konto als zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison. Dieser massive Absturz führt dazu, dass sie ernsthaft Gefahr laufen, die europäische Qualifikation zu verpassen. Mit acht Punkten Rückstand auf die Top 6 muss Newcastle für den Rest der Saison quasi perfekt agieren, um überhaupt noch eine Chance auf das internationale Geschäft zu haben.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs Newcastle

Arsenal:Raya, Mosquera, Saliba, Magalhaes, Hincapie, Zubimendi, Rice, Ödegaard, Madueke, Eze, Gyökeres

Newcastle:Ramsdale, Livramento, Thiaw, Botman, Hall, Tonali, Guimaraes, Joelinton, Barnes, Murphy, Wissa

Vertrauen in die Trendwende der Gunners

Trotz der Niederlage im Etihad am vergangenen Wochenende zeigte Arsenal Anzeichen einer Besserung. Sie trafen zweimal den Pfosten und erspielten sich hochkarätige Chancen – eine deutliche Steigerung zu den Vorwochen. Die Gunners wissen, dass sie bis zum Saisonende jedes Spiel gewinnen müssen, weshalb sie die Partie mit extrem hoher Intensität beginnen dürften.

Die Gastgeber haben in der gesamten Saison erst zweimal im Emirates Stadium verloren – gegen Bournemouth und Manchester United. Nach zwei sieglosen Spielen in Folge sollten sie vor ihren eigenen Fans wieder zur alten Stärke finden. Ein weiteres Argument dafür: Newcastle war zuletzt alles andere als stabil.

Howes Team verlor jedes der letzten vier Pflichtspiele, drei davon in der Premier League. Die Magpies konnten zudem nur vier ihrer bisherigen 16 Auswärtsspiele gewinnen, was sie in der Auswärtstabelle in die unteren fünf Ränge befördert. Arsenal gewann beide direkten Duelle im letzten Jahr, wobei das entsprechende Heimspiel mit 1:0 an die Gastgeber ging.

Arsenal vs Newcastle Wette 1: 1x2 – Sieg Arsenal zu einer Quote von 1.45 auf bet365

Offensive mit Durchschlagskraft gegen anfällige Abwehrreihen

Artetas Taktik basierte in dieser Saison meist auf einer stabilen Defensive und Spielkontrolle. Der letzte Monat war jedoch eine Herausforderung: In den letzten fünf Spielen kassierten sie sechs Gegentore. Trotz der nominell besten Abwehr der Liga ist es wahrscheinlich, dass sie auch hier ein Gegentor fangen.

Newcastles Offensive ist einfach zu gefährlich, selbst wenn Anthony Gordon verletzungsbedingt fehlen sollte. Die Gäste haben in jedem ihrer letzten zehn Ligaspiele getroffen, egal ob auswärts oder zu Hause. Sie erzielen im Schnitt ein Tor pro Auswärtsspiel, haben aber in der Fremde bereits 21 Gegentreffer in 16 Partien kassiert.

Tatsächlich fielen in 56 % ihrer Auswärtsspiele Tore auf beiden Seiten. Auch bei der Hälfte von Arsenals Heimspielen im Emirates trafen beide Teams. Da Newcastles letzte vier Partien und drei der letzten fünf Gunners-Spiele jeweils mit Treffern für beide Mannschaften endeten, ist dieser Tipp absolut vielversprechend.

Arsenal vs Newcastle Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) – Ja zu einer Quote von 1.75 auf bet365

Gyökeres kehrt zurück

Arteta könnte sich zwar für Kai Havertz in der Startelf entscheiden, wie er es gegen Manchester City tat. Der Deutsche traf dort nach aggressivem Pressing gegen Gianluigi Donnarumma zum Ausgleich. Es ist jedoch gut möglich, dass wir für dieses Heimspiel die Rückkehr von Sommer-Neuzugang Viktor Gyökeres in die Startformation sehen.

Der Schwede ist in hervorragender Form und hat in den letzten Partien immer regelmäßiger getroffen. Gyökeres steht nun bei sieben Toren in seinen letzten zehn Einsätzen für Verein und Nationalmannschaft. Er gilt als besonders abschlussstarker Angreifer.

Wenn die Flügelspieler ihn im Zentrum mit Flanken und Pässen füttern, wird er am Wochenende brandgefährlich sein. Aus diesem Grund ist Gyökeres unsere Wahl für eine Wette auf den Torschützen am Samstag.

Arsenal vs Newcastle Wette 3:Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt – Viktor Gyökeres zu einer Quote von 2.05 auf bet365

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