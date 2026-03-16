Arsenal vs Bayer Leverkusen Wett Tipp: Gunners machen den Viertelfinal-Einzug perfekt

Wir setzen darauf, dass die Gunners vor heimischer Kulisse den Sack zumachen, auch wenn sich die Werkself sicher nicht kampflos geschlagen geben wird.

Die besten Wetten für Arsenal vs Bayer Leverkusen

Arsenal gewinnt & Über 2,5 Tore – Quote von 1.73 bei Interwetten

Beide Teams treffen (BTTS) – Quote von 2.10 bei Interwetten

Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Viktor Gyökeres – Quote von 2.10 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Arsenal 2:1 Leverkusen

Torschützen-Wett Tipp: Arsenal – Viktor Gyökeres, Bukayo Saka; Leverkusen – Christian Kofane

Arsenal hat seine beeindruckende Form am Wochenende bestätigt und durch einen Sieg gegen Everton die Serie auf mittlerweile 13 ungeschlagene Pflichtspiele ausgebaut. Auch in der Königsklasse sind die Gunners eine Macht: Acht der letzten neun Champions-League-Partien konnten sie für sich entscheiden. Entsprechend strotzt der Premier-League-Spitzenreiter vor diesem Achtelfinal-Rückspiel nur so vor Selbstvertrauen.

Doch Vorsicht: Die Gäste aus Leverkusen sind extrem schwer zu knacken. Zwar konnte Bayer nur eines der letzten sechs Spiele gewinnen, musste aber in den vergangenen 14 Partien auch nur eine einzige Niederlage hinstecken. Nach dem jüngsten 1:1-Achtungserfolg gegen Bayern München wird die Elf von Kasper Hjulmand alles daran setzen, Mikel Arteta und seinem Team das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Voraussichtliche Aufstellungen für Arsenal vs Bayer Leverkusen

Arsenal: Raya, Mosquera, Saliba, Gabriel, Hincapié, Zubimendi, Rice, Madueke, Saka, Martinelli, Gyökeres

Bayer Leverkusen: Blaswich, Andrich, Quansah, Tapsoba, Poku, Fernandez, Palacios, Grimaldo, Maza, Terrier, Kofane

Arsenal macht den Sack in einer torreichen Partie zu

Die Gunners spielen eine überragende Saison. Während sie in der Premier League voll im Titelrennen stecken, sind sie in der Champions League bisher noch gänzlich ungeschlagen. Auch wenn Leverkusen im Hinspiel ein Remis erkämpfen konnte, glauben wir nicht, dass ihnen dieses Kunststück im Emirates Stadium erneut gelingt.

Zwar plagen die Hausherren personelle Sorgen – hinter der Fitness von Martin Ødegaard, Jurrien Timber und Leandro Trossard stehen dicke Fragezeichen, während Mikel Merino definitiv ausfällt – doch der Kader von Arsenal ist in dieser Spielzeit tief genug besetzt. Vor allem zu Hause sollte das Team diese Ausfälle kompensieren können.

Auf der Gegenseite muss Kasper Hjulmand ebenfalls kräftig rotieren. Aleix García und Martin Terrier sind die neuesten Sorgenkinder im Lazarett. Zudem fehlen Mark Flekken, Loïc Badé, Arthur, Lucas Vázquez und Eliesse Ben Seghir weiterhin. Für die Werkself wird die Hürde in London damit extrem hoch.

Arsenal vs Bayer Leverkusen Wette 1: Arsenal gewinnt & Über 2,5 Tore – Quote von 1.73 bei Interwetten

Die Werkself bleibt gefährlich

Auch wenn die Formkurve klar für Arsenal spricht, ist die Werkself für ihre Resilienz bekannt. Hjulmands Truppe hat nur eines der letzten 14 Spiele verloren und dabei in 12 Partien mindestens einen Treffer erzielt. Da die Torgefahr bei Leverkusen auf viele Schultern verteilt ist, ist Bayer für jede Abwehr schwer auszurechnen.

Trotz der starken Serie wirkt die Defensive der Gunners manchmal verwundbar: Nur drei Clean Sheets in den letzten neun Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Da Leverkusen bereits im Hinspiel getroffen hat, deutet hier alles auf eine "Both Teams to Score"-Wette hin. Wir erwarten einen Heimsieg der Londoner, der jedoch hart erkämpft sein wird – ein Festmahl für jeden neutralen Fan.

Arsenal vs Bayer Leverkusen Wette 2: Beide Teams treffen (BTTS) – Quote von 2.10 bei Interwetten

Gyökeres knipst weiter

Gelegentliche Kritik an Viktor Gyökeres wirkt angesichts seiner Zahlen fast schon absurd. Der 27-Jährige hat in seiner Debütsaison für Arsenal bereits 16-mal eingenetzt, vier Treffer davon erzielte er in sieben Champions-League-Einsätzen. Dass er am Wochenende gegen Everton zunächst geschont wurde und nach seiner Einwechslung prompt traf, unterstreicht seine aktuelle Verfassung.

Auch wenn Arsenal in der Saison 2025/26 viele verschiedene Torschützen aufweist, ist der schwedische Stürmer die Lebensversicherung im Sturmzentrum. Er geht als Top-Favorit der Buchmacher in dieses Spiel – und wir schließen uns an. Gyökeres hat in dieser Saison ein Händchen für die wichtigen Tore bewiesen und wird auch gegen Leverkusen zur Stelle sein.

Arsenal vs Bayer Leverkusen Wette 3: Torschütze zu beliebigem Zeitpunkt: Viktor Gyökeres – Quote von 2.10 bei Interwetten

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