Köln vs Borussia Dortmund Wett Tipp: Auswärtssieg ohne Gegentor

Unser Experte erwartet, dass der BVB unter Niko Kovac nach der Niederlage im Klassiker die passende Antwort gibt und die Sieglos-Serie der Kölner weiter verschärft.

Die besten Wetten für Köln vs Borussia Dortmund

Borussia Dortmund gewinnt, Quote 1,74 bei Neobet

Daniel Svensson erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage, Quote 2,95 bei Neobet

Beide Teams treffen – Nein, Quote 2,36 bei Neobet

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett Tipp: Köln 0:2 Dortmund

Torschützen-Wett Tipp: Dortmund – Serhou Guirassy, Felix Nmecha

Am vergangenen Wochenende reiste der Effzeh nach Augsburg, um die Serie von drei sieglosen Spielen endlich zu beenden. Stattdessen kehrten sie mit einer 0:2-Pleite im Gepäck zurück – die dritte Niederlage in den letzten vier Ligapartien. Damit konnte Köln in sechs der vergangenen acht Bundesliga-Heimspiele im RheinEnergieStadion keinen Dreier einfahren.

Die Lage für die Mannschaft von Lukas Kwasniok wird immer brenzliger. Aktuell rangiert man auf Platz 13, nur zwei Punkte vor dem Relegationsplatz, den derzeit Werder Bremen belegt. Da Mainz und St. Pauli mit nur einem Zähler Rückstand im Nacken sitzen, ist ein Erfolgserlebnis eigentlich Pflicht, um nicht tiefer in den Sumpf zu rutschen.

Dortmund reist mit völlig anderen Vorzeichen an. Die Elf von Niko Kovac macht sich auf den Weg knapp 100 Kilometer Richtung Süden und grüßt vom zweiten Tabellenplatz. Allerdings steckt dem BVB der Frust über die knappe 2:3-Niederlage im Klassiker gegen Bayern München noch in den Knochen.

Diese Derby-Pleite beendete eine beeindruckende Serie von 16 ungeschlagenen Ligaspielen in Folge. Zudem war es wettbewerbsübergreifend das dritte Spiel ohne Sieg: Vor dem Bayern-Spiel gab es ein 2:2 gegen RB Leipzig und das bittere Aus in der Champions League gegen Atalanta Bergamo (1:4).

Die Schwarzgelben brennen nun darauf, in die Erfolgsspur zurückzukehren. Da die Bayern an der Spitze bereits auf elf Punkte enteilt sind, zählt im Kampf um die Champions-League-Plätze jeder Zähler. Gegen ein Kölner Team, das sowohl mit der Form als auch mit der eigenen Torausbeute kämpft, sollte die individuelle Klasse des BVB den Ausschlag geben.

Voraussichtliche Aufstellungen für Köln vs Borussia Dortmund

Köln: Schwäbe, van den Berg, Simpson-Pusey, Özkacar, Hansen, Krauss, Martel, Kaminski, Waldschmidt, Bülter, Ache

Borussia Dortmund: Kobel, Bensebaini, Anton, Schlotterbeck, Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson, Brandt, Beier, Guirassy

Dortmund wird seine Dominanz ausspielen

Dortmund spielt eine Bundesliga-Saison, die den Erwartungen absolut gerecht wird. Während die 51 erzielten Treffer beeindrucken, ist die Defensive das eigentliche Prunkstück. Die Borussia hat erst 25 Gegentore kassiert – fast auf Augenhöhe mit den Bayern (23).

Kovacs Team war in herausragender Form, bis der jüngste kleine Negativlauf einsetzte. Tatsächlich sind die Bayern die einzige Mannschaft, die Dortmund in den letzten 18 Bundesliga-Spielen bezwingen konnte. Über alle Wettbewerbe hinweg blieb der BVB in 41 der letzten 49 Pflichtspiele ungeschlagen.

Nun treffen sie auf Kölner, die völlig von der Rolle sind. Nach vier Spielen ohne Sieg legte die 0:2-Niederlage in Augsburg die defensiven und offensiven Defizite erneut offen. Die Geißböcke konnten nur zwei der letzten 15 Ligaspiele gewinnen – beide zwar im RheinEnergieStadion, doch selbst der Heimvorteil scheint derzeit zu bröckeln.

Die jüngsten Auftritte waren wenig mutmachend, was den akuten Abstiegskampf erklärt. Dortmund ist auf dem Papier der haushohe Favorit und wird alles daran setzen, die drei Punkte mit in den Pott zu nehmen.

Köln vs Borussia Dortmund Wette 1: Borussia Dortmund gewinnt, Quote 1,74 bei Neobet

Svensson erneut als entscheidender Faktor

Daniel Svensson agierte beim BVB zuletzt eher unauffällig – bis zum vergangenen Wochenende. Im Klassiker platzte der Knoten beim Schweden.

Der Mittelfeldakteur lieferte zunächst die perfekte Freistoßflanke für Nico Schlotterbecks Führungstreffer. Zehn Minuten vor dem Ende versenkte er eine Flanke von Marcel Sabitzer per Volley zum zwischenzeitlichen 2:2. Auch wenn Kimmich das Spiel kurz darauf entschied, war Svensson der auffälligste Mann auf dem Platz.

Dieser Treffer war sein erstes Tor im 18. Einsatz für den Klub. Seine letzten Scorerpunkte datierten aus dem November 2025. Es scheint, als zahle sich Kovacs Geduld mit dem Youngster nun endlich aus.

Mit insgesamt vier Toren und zwei Vorlagen in dieser Saison ist Svensson ein wichtiges Puzzleteil im Dortmunder Spiel. Als vielseitiger Linksfuß, der sowohl im Mittelfeld als auch als Linksverteidiger agieren kann, bietet er taktische Flexibilität und eine wachsende Torgefahr. Gegen ein verunsichertes Köln könnte Svenssons Formhoch den Unterschied machen.

Köln vs Borussia Dortmund Wette 2: Daniel Svensson erzielt ein Tor oder gibt eine Vorlage, Quote 2,95 bei Neobet

Köln mit offensiven Ladehemmungen

Die Kwasniok-Elf konnte in dieser Spielzeit nur vier von zwölf Heimspielen gewinnen (fünf Niederlagen, drei Remis). RB Leipzig entführte im Februar mit einem 2:1 die Punkte, während Hoffenheim zuletzt ein 2:2 erkämpfte. Das RheinEnergieStadion ist längst keine Festung mehr.

Im Gegensatz dazu präsentiert sich Dortmund in der Ferne extrem stabil: Seit acht Bundesliga-Auswärtsspielen ist Schwarz-Gelb ungeschlagen.

Auch der direkte Vergleich spricht eine deutliche Sprache gegen die Gastgeber. Dortmund blieb in den letzten drei Duellen mit Köln ohne Gegentor, einschließlich des 1:0-Sieges im Hinspiel. Insgesamt feierte der BVB zuletzt vier Siege in Folge gegen die Geißböcke.

Köln kassierte zu Hause bereits 19 Gegentreffer in 12 Spielen (Schnitt 1,58) – einer der schlechtesten Werte der unteren Tabellenhälfte. Das ist besonders kritisch gegen eine Dortmunder Offensive, die in jedem der letzten zehn Bundesliga-Spiele mindestens doppelt getroffen hat. Die Daten deuten klar darauf hin, dass die Gäste die Null halten werden.

Köln vs Borussia Dortmund Wette 3: Beide Teams treffen – Nein, Quote 2,36 bei Neobet

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