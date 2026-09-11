Auf diesen Heimsieg bietet Tipico Neukunden einen Quotenboost: Statt der regulären Quote von 1,22 gibt es 25,62 auf den BVB-Sieg.. Der Einsatz ist auf 2 EUR begrenzt, die Gewinne sind sofort auszahlbar und unterliegen keiner Umsatzbedingung. Sichere dir das Angebot vor Anpfiff!
Analyse der Quote
⚽ Form & Statistik: Dortmund gewann am 2. Spieltag mit 3:2 bei der TSG Hoffenheim und steht nun mit sechs Punkten auf Tabellenplatz drei. Paderborn hingegen blieb in beiden bisherigen Bundesliga-Spielen dieser Saison ohne eigenen Treffer und ohne Punkt – aktuell steht der Aufsteiger auf Platz zwölf.
⚔️ Der Kontext: Für Paderborn geht es am 3. Spieltag bereits darum, den Anschluss nicht zu verlieren – ein weiterer Punktverlust würde den Rückkehrer in der Tabelle weiter zurückwerfen. Dortmund empfängt den Aufsteiger mit viel Selbstvertrauen, muss aber mehrere Ausfälle kompensieren, darunter Emre Can (Kreuzbandriss) und Konstantinos Karetsas. Schlotterbeck und Bensebaini stehen nach ihrer Trainingspause wieder zur Verfügung.
🚀 Value-Aspekt: Die reguläre Quote von 1,22 steigt durch das Boost-Angebot auf 25,62. Der gesamte Gewinn aus dieser Aktionsquote ist sofort auszahlbar – es gibt weder Umsatzbedingungen noch eine Wartezeit. Der maximale Einsatz liegt bei 2 EUR.
Das Angebot im Überblick
|Kriterium
|Details
|Anbieter
|Tipico
|Aktion
|Quotenboost
|Zielgruppe
|Neukunden (online und im Shop), ab 18, Wohnsitz Deutschland
|Spiel
|Borussia Dortmund vs. SC Paderborn 07
|Wettbewerb
|Bundesliga
|Wettmarkt
|Dortmund gewinnt
|Reguläre Quote
|1,22
|Geboostete Quote
|25,62
|Einsatz
|Maximal 2 EUR, ausschließlich Echtgeld, nur auf einem Wettschein
|Auszahlung
|Sofort auszahlbar, keine Umsatzbedingung
|Fristen
|Boost wird bis zum Anpfiff im Wettschein angezeigt; Konto muss seit Aktionsbeginn registriert und verifiziert sein
|Ausgeschlossen
|Cashout; Kombination mit einem bereits platzierten Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie
So sicherst du dir den Quotenboost
- Registriere dich als Neukunde bei Tipico und gib dabei an, dass du in Deutschland wohnst und mindestens 18 Jahre alt bist.
- Verifiziere dein Konto vollständig, bevor du die Wette platzierst.
- Öffne das Wettangebot zu Borussia Dortmund vs. SC Paderborn 07 – die erhöhte Quote von 25,62 wird dir automatisch im Wettschein angezeigt.
- Wähle den Markt „Dortmund gewinnt" und stelle sicher, dass du keinen weiteren Tipp auf einen anderen Ausgang desselben Spiels gesetzt hast.
- Trage maximal 2 EUR Echtgeld als Einsatz ein und gib den Wettschein ab – ausschließlich als Einzelwette, vor dem Anpfiff um 15:30 Uhr.
Weitere Aktionen und Konditionen im Überblick findest du beim Tipico Promo Code – der Artikel listet aktuelle Angebote und hilft dir beim Vergleich der verfügbaren Optionen.
Vor- und Nachteile
Vorteile:
- ✅ Der gesamte Gewinn aus der Aktionsquote wird sofort als Echtgeld ausgezahlt, ohne Umsatzbedingung.
- ✅ Neukunden müssen keine Mindesteinzahlung nachweisen, um das Angebot zu aktivieren.
- ✅ Die Gutschrift erfolgt automatisch nach der Registrierung – kein manueller Code nötig.
Nachteile:
❌ Der maximale Einsatz ist auf 2 EUR begrenzt; höhere Einsätze nehmen an der erhöhten Quote nicht teil.
- ❌ Das Angebot gilt ausschließlich für Einzelwetten – kombinierte Wettscheine sind ausgeschlossen.
❌ Wer bereits einen Tipp auf einen anderen Ausgang derselben Partie abgegeben hat, ist vom Boost ausgeschlossen.