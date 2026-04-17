*Nur für neue & teilnahmeberechtigte Kunden verfügbar. Es gelten Spieleinschränkungen, Zeitlimits und die AGB.

Die Bundesliga geht in die entscheidende Phase, und bet365 setzt noch einen drauf. Bei der 6-fach-Challenge tippst du die Ergebnisse von sechs ausgewählten Partien. Wenn du richtig liegst, winkt ein Jackpot von 100.000 Euro. Das Beste daran: Die Teilnahme ist für bet365-Kunden absolut kostenlos.

So funktioniert die bet365 6-fach-Challenge

Der Ablauf ist denkbar einfach und auch für Einsteiger leicht verständlich. Du musst kein Profi-Tipper sein, um dir deinen Anteil am Preispool zu sichern.

🔑Logge dich ein: Melde dich in deinem bet365-Konto an. Falls du noch kein Konto hast, kannst du dich in wenigen Minuten registrieren (und dir dabei direkt den Neukundenbonus sichern). 📋Wähle deine Tipps: Gehe zum Bereich „6-fach-Challenge“. Dort findest du sechs vorgegebene Bundesligaspiele. 🎯Setze auf das exakte Ergebnis: Du tippst nicht nur auf Sieg oder Niederlage, sondern auf das genaue Endergebnis (z. B. 2:1 für Dortmund). 🚀Bestätige deine Auswahl: Deine Tipps müssen vor dem Anpfiff des ersten Spiels abgegeben werden.

Ein großer Vorteil für dich: Du kannst deine Tipps bis zum Anpfiff der jeweiligen Spiele jederzeit ändern. Wenn du also kurzfristig erfährst, dass ein Top-Stürmer ausfällt, passt du deine Vorhersage einfach an.

Die Preise: Was kannst du gewinnen?

Schon ab drei richtigen Ergebnissen fließen die ersten Gewinne auf dein Konto. Da es sich um ein kostenloses Angebot handelt, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar.

3 richtige Tipps: 5 € Cash

4 richtige Tipps: 20 € Cash

5 richtige Tipps: 200 € Cash

6 richtige Tipps: Ein Anteil an unglaublichen 100.000 €!

Alle Preise werden dir als Bargeld gutgeschrieben, was bedeutet, dass keine weiteren Umsatzbedingungen anfallen. Wenn du den Jackpot knackst und der Einzige mit sechs richtigen Ergebnissen bist, gehören die 100.000 Euro dir. Tippen mehrere Spieler alle sechs Spiele korrekt, wird der Betrag unter ihnen aufgeteilt.

Die Spiele am 18. und 19. April 2026

An diesem Wochenende stehen einige echte Kracher auf dem Programm. Diese Partien musst du für die aktuelle Challenge tippen:

⚽Bayer Leverkusen vs. FC Augsburg (Sa, 15:30)

(Sa, 15:30) ⚽TSG Hoffenheim vs. Borussia Dortmund (Sa, 15:30)

(Sa, 15:30) ⚽Eintracht Frankfurt vs. RB Leipzig (Sa, 15:30)

(Sa, 15:30) ⚽SC Freiburg vs. Heidenheim (So, 15:30)

(So, 15:30) ⚽Bayern München vs. VfB Stuttgart (So, 17:30)

(So, 17:30) ⚽Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05 (So, 19:30)

Besonders das Duell zwischen Bayern und Stuttgart sowie der Kampf um die Champions-League-Plätze zwischen Frankfurt und Leipzig versprechen Hochspannung für deine Tipps.

Du bist neu bei bet365? Sichere dir bis zu 100 € als Wett-Credits

Wenn du dich für die Challenge registrierst, solltest du das Willkommensangebot nicht liegen lassen. Als neuer Kunde kannst du dir mit dem bet365-Angebotscode bis zu 100 € als Wett-Credits sichern.

Du musst lediglich eine qualifizierende Einzahlung von mindestens 5 € tätigen und diese einmal bei einer Mindestquote von 1,20 umsetzen. Sobald deine Wetten abgerechnet sind, schreibt dir bet365 die Wett-Credits gut. Diese kannst du nutzen, um auf weitere Bundesligaspiele oder andere Sportarten zu setzen.

Fazit: Lohnt sich die Teilnahme?

Definitiv! Da die 6-fach-Challenge komplett kostenlos ist, gehst du kein Risiko ein. Es ist die perfekte Ergänzung für dein Bundesliga-Wochenende. Mit ein wenig Intuition und dem nötigen Quäntchen Glück kannst du vielleicht schon bald einen Teil der 100.000 Euro auf deinem Konto sehen.

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