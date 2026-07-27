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Tim Ursinus

Zweitteuerster Transfer in der Geschichte des BVB: Borussia Dortmund erzielt wohl Durchbruch bei Wunschspieler

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K. Karetsas

Der BVB hat wohl den nächsten kostspieligen Sommer-Transfer eingetütet.

Die zähen Verhandlungen zwischen dem BVB und KRC Genk um Konstantinos Karetsas sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge endgültig beendet. Demnach hat Borussia Dortmund in Person von Sportdirektor Ole Book am Montag vor Ort in Belgien einen Durchbruch erzielt und kann den nächsten Sommertransfer schon bald offiziell verkünden. Der Medizincheck soll in den kommenden Tagen erfolgen.

Die Schwarzgelben hatte sich dem Vernehmen nach schon seit einigen Wochen mit dem Griechen geeinigt, bissen sich aufgrund hartnäckiger Ablösevorstellungen aber bis zuletzt die Zähne an dem belgischen Erstligisten aus.

Nun sei es zu einer für beide Parteien zufriedenstellenden Einigung gekommen, wobei die Ablösesumme in den verschiedenen Berichten ein wenig voneinander abweicht. Während der kicker von einem Sockelbetrag in Höhe von 30 plus zwei Millionen Euro Boni berichtet, ist in der Bild von einem Gesamtpaket in Höhe von 33 Millionen Euro die Rede. Außerdem soll sich Genk eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben.

Hier geht es zu einem ausführlichen Porträt von Konstantinos Karetsas

Karetsas steigt zum Rekordverkauf von Genk auf

Für Genk avanciert der Deal mit dem BVB in jedem Fall zum Rekordverkauf. Karetsas löst Tolu Arokodare ab, der im vergangenen Jahr für 26 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers verkauft worden war. In Dortmund avanciert der erst 18-Jährige bei Erreichen der Bonuszahlungen hingegen zur zweitteuersten Verpflichtung nach Ousmane Dembele (2019, 35 Millionen Euro von Stade Rennes).

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Karetsas winkt dem Vernehmen nach ein Fünfjahresvertrag im Ruhrgebiet, wo er die Rolle von Julian Brandt (Vertrag im Sommer ausgelaufen) im offensiven Mittelfeld einnehmen soll. Neben dem BVB hatten auch zahlreiche andere Klubs Interesse an dem Teenager gezeigt, darunter auch Gerüchten zufolge die AC Mailand und PSG.

KaretsasGetty Images

Karetsas lieferte 18 Assists in der vergangenen Saison

Karetsas wurde in Genk geboren, fing bereits als Sechsjähriger im Nachwuchs des belgischen Erstligisten KRC an. Während seiner Jugendzeit verbrachte er zwischenzeitlich zweieinhalb Jahre bei RSC Anderlecht, kehrte Anfang 2023 aber nach Genk zurück.

Dort debütierte er schon mit 16 in der ersten Liga, vergangene Saison war er bereits absoluter Leistungsträger bei dem Traditionsklub aus der Mitte Belgiens. In der abgelaufenen Spielzeit verzeichnete Karetsas drei Tore und satte 18 Assists.

Nach Joane Gadou, Kaua Prates und Justin Lerma für insgesamt rund 30 Millionen Euro ist Karetsas der bereits vierte Neuzugang des BVB in diesem Sommer. Abgeschlossen sind die Transferaktivitäten der Borussia scheinbar aber noch nicht: Auch Said El Mala vom 1. FC Köln soll noch kommen.

BVB: Rekordtransfers von Borussia Dortmund

#

Spieler

Abgebender Verein

Ablöse

Saison

1

Ousmane Dembele

Stade Rennes

35,00 Millionen Euro

16/17

2

Sebastien Haller

Ajax Amsterdam

31,00 Millionen Euro

22/23

3

Mats Hummels

Bayern München

30,50 Millionen Euro

19/20

4

Jude Bellingham

Birmingham City

30,15 Millionen Euro

20/21

5

Felix Nmecha

VfL Wolfsburg

30,00 Millionen Euro

23/24

6

Karim Adeyemi

RB Salzburg

30,00 Millionen Euro

22/23

7

Donyell Malen

PSV Eindhoven

30,00 Millionen Euro

21/22

8

André Schürrle

VfL Wolfsburg

30,00 Millionen Euro

16/17

9

Maximilian Beier

TSG Hoffenheim

28,50 Millionen Euro

24/25

10

Abdou Diallo

FSV Mainz 05

28,00 Millionen Euro

18/19

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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