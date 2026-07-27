Zweitteuerster Transfer in der Geschichte des BVB: Borussia Dortmund erzielt wohl Durchbruch bei Wunschspieler

Die zähen Verhandlungen zwischen dem BVB und KRC Genk um Konstantinos Karetsas sind übereinstimmenden Medienberichten zufolge endgültig beendet. Demnach hat Borussia Dortmund in Person von Sportdirektor Ole Book am Montag vor Ort in Belgien einen Durchbruch erzielt und kann den nächsten Sommertransfer schon bald offiziell verkünden. Der Medizincheck soll in den kommenden Tagen erfolgen.

Die Schwarzgelben hatte sich dem Vernehmen nach schon seit einigen Wochen mit dem Griechen geeinigt, bissen sich aufgrund hartnäckiger Ablösevorstellungen aber bis zuletzt die Zähne an dem belgischen Erstligisten aus.

Nun sei es zu einer für beide Parteien zufriedenstellenden Einigung gekommen, wobei die Ablösesumme in den verschiedenen Berichten ein wenig voneinander abweicht. Während der kicker von einem Sockelbetrag in Höhe von 30 plus zwei Millionen Euro Boni berichtet, ist in der Bild von einem Gesamtpaket in Höhe von 33 Millionen Euro die Rede. Außerdem soll sich Genk eine Weiterverkaufsbeteiligung gesichert haben.

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Karetsas steigt zum Rekordverkauf von Genk auf

Für Genk avanciert der Deal mit dem BVB in jedem Fall zum Rekordverkauf. Karetsas löst Tolu Arokodare ab, der im vergangenen Jahr für 26 Millionen Euro an die Wolverhampton Wanderers verkauft worden war. In Dortmund avanciert der erst 18-Jährige bei Erreichen der Bonuszahlungen hingegen zur zweitteuersten Verpflichtung nach Ousmane Dembele (2019, 35 Millionen Euro von Stade Rennes).

Karetsas winkt dem Vernehmen nach ein Fünfjahresvertrag im Ruhrgebiet, wo er die Rolle von Julian Brandt (Vertrag im Sommer ausgelaufen) im offensiven Mittelfeld einnehmen soll. Neben dem BVB hatten auch zahlreiche andere Klubs Interesse an dem Teenager gezeigt, darunter auch Gerüchten zufolge die AC Mailand und PSG.

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Karetsas lieferte 18 Assists in der vergangenen Saison

Karetsas wurde in Genk geboren, fing bereits als Sechsjähriger im Nachwuchs des belgischen Erstligisten KRC an. Während seiner Jugendzeit verbrachte er zwischenzeitlich zweieinhalb Jahre bei RSC Anderlecht, kehrte Anfang 2023 aber nach Genk zurück.

Dort debütierte er schon mit 16 in der ersten Liga, vergangene Saison war er bereits absoluter Leistungsträger bei dem Traditionsklub aus der Mitte Belgiens. In der abgelaufenen Spielzeit verzeichnete Karetsas drei Tore und satte 18 Assists.

Nach Joane Gadou, Kaua Prates und Justin Lerma für insgesamt rund 30 Millionen Euro ist Karetsas der bereits vierte Neuzugang des BVB in diesem Sommer. Abgeschlossen sind die Transferaktivitäten der Borussia scheinbar aber noch nicht: Auch Said El Mala vom 1. FC Köln soll noch kommen.

BVB: Rekordtransfers von Borussia Dortmund