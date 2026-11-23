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Linus Gechter arbeitet mit Hertha intensiv an der Rückkehr in die Bundesliga. Ganz nebenbei klopft der BVB bei ihm an.

Abwehrtalent Linus Gechter von Zweitliga-Tabellenführer Hertha BSC hat bestätigt, dass Borussia Dortmund bei ihm anklopft.

Nach dem 4:0 bei Energie Cottbus am Sonntag bei Sky auf das angebliche BVB-Interesse angesprochen, antwortete Gechter: "Es ehrt mich unfassbar, dass so ein großer Verein Interesse hat. Aber ich bin hier." Der kicker hatte kürzlich berichtet, dass die Dortmunder Verantwortlichen den 22-jährigen Berliner für eine potenzielle Verstärkung in der Innenverteidigung ganz oben auf ihrem Zettel stehen haben.

Angesichts der am Saisonende auslaufenden Verträge von Ramy Bensebaini und dem derzeit noch verletzten Emre Can sowie der unsicheren Zukunft der beiden Talente Filippo Mane und Luca Reggiani könnte der BVB im Abwehrzentrum demnächst Nachlegebedarf haben. Gechter soll sich mit seinen konstant starken Leistungen für die Hertha in den Fokus der Borussen gespielt haben.

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Zusätzlich interessant macht den deutschen U21-Nationalspieler, dass sein Vertrag bei Hertha nächsten Sommer ausläuft. Zur kommenden Saison wäre Gechter nach aktuellem Stand also ablösefrei zu haben. Und das anstehende Wintertransferfenster wäre für die Berliner die letzte Chance, für das Eigengewächs noch eine Ablöse zu kassieren.

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Gechter, beim souveränen Spitzenreiter der 2. Bundesliga absolut gesetzt, betonte am Sonntag allerdings auch: "Ich genieße es, als Berliner an der Tabellenspitze. Wir haben jetzt zehn Punkte Vorsprung (auf den Tabellenzweiten Nürnberg, d. Red.) und es macht einfach nur Bock auf mehr. Ich lebe im Moment." Dass der Abwehrmann die Herthaner mitten in der Saison verlässt, erscheint angesichts seiner starken emotionalen Bindung an seinen Ausbildungsverein sowie der Aussicht, mit den Hauptstädtern in die Bundesliga aufzusteigen, eher unwahrscheinlich.

Hertha-Trainer Stefan Leitl will Gechter selbstredend ohnehin keinesfalls ziehen lassen. Er äußerte sich, was die angeblichen BVB-Avancen angeht, auf der Pressekonferenz nach dem Sieg in Cottbus daher auch deutlich zurückhaltender als sein Spieler: "Niko (Kovac, d. Red.) hat sich bisher noch nicht gemeldet, dass er ihn tatsächlich haben möchte. Von daher ist es ein Gerücht. Warum sollten wir diesen Spieler abgeben?"

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Ein Abgang Gechters im Januar könnte für Hertha in keiner Form "eine Win-Situation" sein, stellte Leitl klar. "Falls jemand auf die Idee kommen sollte, überhaupt in Gespräche zu gehen, werde ich dafür kämpfen: Linus muss bleiben", so der Erfolgscoach der Berliner.