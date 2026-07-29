Beim Testspiel von Borussia Dortmund beim japanischen Erstligisten Cerezo Osaka am Mittwoch kam es bei Aktionen des BVB immer wieder zu Pfiffen. Was steckt dahinter?

Da die Zuschauer im Yanmar Stadium Nagai in Osaka City vor allem pfiffen, wenn Dortmunds Neuzugang Takato Yamamoto an den Ball kam und missglückte Aktionen des 18-Jährigen mit höhnischem Applaus bedachten, liegt es nahe, dass die Unmutsbekundungen etwas mit dem japanischen Lokalmatadoren zu tun haben. Der Verdacht erhärtet sich beim Blick auf Yamamotos Vita: Schließlich stammt er aus dem Nachwuchs von Gamba Osaka, Erz- und Stadtrivale von BVB-Gegner Cerezo.

Im vergangenen Halbjahr hatte Yamamoto auch erste Einsätze bei den Profis von Gamba Osaka verzeichnet. Kein Wunder also, dass man ihm im Stadion von Cerezo keinen allzu warmen Empfang bereiten wollte. Die Duelle zwischen den beiden Klubs zählen zu den brisantesten Derbys in Japan.

Der BVB hat Yamamoto für die kommende Saison von Gamba Osaka ausgeliehen. Danach haben die Dortmunder eine Kaufoption und könnten das Mittelfeldtalent wohl für 1,5 Millionen Euro Ablöse fest verpflichten. Die Borussia hatte den Youngster zwar eigentlich für die zweite Mannschaft verpflichtet, in der bisherigen Vorbereitung machte Yamamoto aber beim A-Team auf sich aufmerksam und erhöht derzeit seine Chancen, möglicherweise früher als erhofft eine Chance in der Bundesliga zu bekommen.

Takato Yamamoto überraschte sogar BVB-Trainer Niko Kovac

Beim 3:1-Testspielsieg gegen Rot-Weiß Oberhausen beispielsweise glänzte Yamamoto mit seinem Spielwitz und seiner Ballfertigkeit und erzielte gleich mal ein Tor. "Ich habe ihn ja erst am Donnerstag das erste Mal gesehen. Ich kannte ihn vorher auch nicht", kam Yamamotos Gala-Auftritt selbst für Trainer Niko Kovac ein bisschen aus dem Nichts. Zwar sei der japanische U19-Nationalspieler weiterhin zunächst in der zweiten Mannschaft eingeplant, betonte der BVB-Coach. Er sagte aber auch: "Das heißt nicht, dass die Tür nach oben zu ist. Im Gegenteil: Das soll durchlässig sein und wir werden ein Auge auf ihn haben."

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Yamamotos Herkunft und Spielweise brachten ihm in Dortmund schnell Vergleiche zu einem berühmten Landsmann ein: Shinji Kagawa. Der Mittelfeldspieler kam 2010 für eine sehr geringe Ablöse und in Europa völlig unbekannt von Cerezo Osaka zum BVB und mauserte sich zu einem wichtigen Spieler bei den Meistertiteln 2011 und 2012. Der mittlerweile 37-Jährige ist schon seit Anfang 2023 zurück in Osaka und stand gegen seinen Ex-Klub aus Dortmund am Mittwoch von Beginn an für Cerezo auf dem Platz.