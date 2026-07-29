Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Klub Freundschaftsspiele
team-logoCerezo Osaka
team-logoBorussia Dortmund
Hier live sehen!Hier live sehen!
GOAL

Übersetzt von

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Cerezo Osaka live gezeigt / übertragen?

Bundesliga
Cerezo Osaka - Borussia Dortmund
Cerezo Osaka
Borussia Dortmund
Klub Freundschaftsspiele

Für Borussia Dortmund geht die Sommervorbereitung heute mit dem Testspiel gegen Cerezo Osaka weiter. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie des BVB live im TV und Live Stream verfolgen könnt.

Borussia Dortmund befindet sich seit dem 26. Juli auf seiner Asienreise und gastiert noch bis zum 2. August in Japan. Im Rahmen der Tour stehen zwei Testspiele auf dem Programm. Den Anfang macht am heutigen Mittwoch (29. Juli) das Duell mit Cerezo Osaka. Gespielt wird im Yanmar Stadium Nagai in Osaka, der Anpfiff erfolgt um 12 Uhr deutscher Zeit.

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Cerezo Osaka live gezeigt / übertragen?

Das Testspiel des BVB wird am heutigen Mittwoch von mehreren Anbietern live übertragen. Fans können die Partie über den vereinseigenen Streamingdienst BVB-TV sowie bei Sky und DAZN verfolgen.

Sky zeigt die Begegnung kostenlos auf skysport.de und in der Sky Sport App. Zudem wird das Spiel live im TV auf Sky Sport News übertragen. Wer ein SkyGo- oder WOW-Abonnement besitzt, kann die Partie ebenfalls dort verfolgen.

Bei DAZN ist dagegen ein aktives Abonnement erforderlich. Die Live-Übertragung des Streamingdienstes beginnt pünktlich zum Anpfiff um 12 Uhr.

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Cerezo Osaka live gezeigt / übertragen? Wichtigste Infos

Begegnung

BVB vs. Cerezo Osaka

Wettbewerb

Testspiel

Datum

29. Juli 2026

Uhrzeit

12 Uhr

Ort

Yanmar Stadium Nagai, Osaka City (Japan)

TV

BVB-TV, Sky Sport News

Livestream

DAZN, Sky Sport App, skysport.de

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Cerezo Osaka live gezeigt / übertragen? Der Sommerfahrplan im Überblick


Datum

Uhrzeit

Spiel

Übertragung im TV und Livestream

Spielort

Samstag, 25. Juli

13 Uhr

Fortuna Düsseldorf vs. BVB

BVB-TV / Sky

Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Mittwoch, 29. Juli

12 Uhr (deutsche Zeit)

Cerezo Osaka vs. BVB

BVB-TV / Sky / DAZN

Yanmar Stadium Nagai (Osaka City)

Samstag, 1. August

12 Uhr (deutsche Zeit)

FC Tokyo vs. BVB

BVB-TV / Sky / DAZN

MUFG Stadium (Tokyo)

Sonntag, 9. August

15 Uhr (deutsche Zeit)

FC Arsenal vs. BVB

BVB-TV / Sky

Emirates Stadium (London)

Samstag, 15. August

17.30 Uhr

BVB vs. AS Rom

BVB-TV / Sky

Signal-Iduna-Park (Dortmund)

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (34 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen