Borussia Dortmund befindet sich seit dem 26. Juli auf seiner Asienreise und gastiert noch bis zum 2. August in Japan. Im Rahmen der Tour stehen zwei Testspiele auf dem Programm. Den Anfang macht am heutigen Mittwoch (29. Juli) das Duell mit Cerezo Osaka. Gespielt wird im Yanmar Stadium Nagai in Osaka, der Anpfiff erfolgt um 12 Uhr deutscher Zeit.

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Cerezo Osaka live gezeigt / übertragen?

Das Testspiel des BVB wird am heutigen Mittwoch von mehreren Anbietern live übertragen. Fans können die Partie über den vereinseigenen Streamingdienst BVB-TV sowie bei Sky und DAZN verfolgen.

Sky zeigt die Begegnung kostenlos auf skysport.de und in der Sky Sport App. Zudem wird das Spiel live im TV auf Sky Sport News übertragen. Wer ein SkyGo- oder WOW-Abonnement besitzt, kann die Partie ebenfalls dort verfolgen.

Bei DAZN ist dagegen ein aktives Abonnement erforderlich. Die Live-Übertragung des Streamingdienstes beginnt pünktlich zum Anpfiff um 12 Uhr.

BVB heute im Live Stream und TV: Wo wird das Testspiel von Borussia Dortmund gegen Cerezo Osaka live gezeigt / übertragen? Wichtigste Infos

Begegnung BVB vs. Cerezo Osaka Wettbewerb Testspiel Datum 29. Juli 2026 Uhrzeit 12 Uhr Ort Yanmar Stadium Nagai, Osaka City (Japan) TV BVB-TV, Sky Sport News Livestream DAZN, Sky Sport App, skysport.de

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