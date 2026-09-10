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Andreas Königl

"Zumindest ist er ehrlich!" Ex-Nationaltrainer springt Mbappe in Ballon-d'Or-Debatte zur Seite

Real Madrid
La Liga
Kylian Mbappé

Aussagen von Kylian Mbappe zum Ballon d'Or brachten dem Real-Star viel Kritik ein. Nun hat der Franzose aber auch einen prominenten Fürsprecher.

Walid Regragui, ehemaliger Trainer der marokkanischen Nationalmannschaft, hat sich nach seinen umstrittenen Aussagen zum Gewinn des Ballon d'Or hinter Kylian Mbappe gestellt, nachdem es zuvor viel Kritik gegeben hatte.

"Ich habe diesen Sommer bei dem prestigeträchtigsten Wettbewerb Geschichte geschrieben, aber es liegt noch ein langer Weg vor mir", hatte Mbappe vor dem UCL-Duell gegen Inter Mailand (2:1) gesagt. "Dieses Jahr kann ein gutes für mich sein, um den Ballon d‘Or zu gewinnen", denn "ich selbst halte mich immer für den besten Spieler der Welt."

Es sei für Mbappe deshalb auch ganz normal, "dass die Leute dich mit solchen Preisen in Verbindung bringen, wenn du für den besten Klub der Welt spielst. Viele Leute auf der Straße sprechen mir gegenüber vom Ballon d'Or. Viele Leute reden über mich als möglichen Gewinner des Ballon d'Or."

Aussagen, die Regragui, mittlerweile Experte bei Canal+, absolut verstehen kann. "Sollte er wie manche Spieler ein Heuchler sein und sagen: 'Nein, ich glaube nicht, dass ich ihn verdiene, aber ich will ihn'?", fragte Walid. "Zumindest ist er ehrlich. Er hat Selbstvertrauen. Ob er es nun verdient oder nicht, ist eine andere Frage."

Für den marokkanischen Trainer scheint das Rennen jedenfalls noch völlig offen zu sein. "In diesem Jahr wird es extrem schwierig sein, den Sieger vorherzusagen", erklärte er. "Und da jeder sagt: 'Dieses Jahr kann ich gewinnen!', wird jeder alles daran setzen, sich den Titel zu sichern, aber es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Mbappé, Kvaratskhelia, Harry Kane, Lamine Yamal, Dembélé, Olise, Fabián Ruiz und allen anderen Spielern."

Frankreich-Legende watscht Mbappe ab

Ähnlich offen sieht die Vergabe Frankreich-Legende Christoph Dugarry, sagte im RMC-Podcast 'Rothen s'enflamme': "Dies war eine Saison, in der kein Spieler wirklich herausragte. Kein Spieler hat alles gewonnen, weder auf Team- noch auf individueller Ebene. Niemand hat eine so herausragende Leistung gezeigt, dass man sagen könnte, sein Sieg wäre offensichtlich und sicher."

Deshalb kritisierte er Mbappe auch für seine offensive Ansage. "Öffentlich um eine solche individuelle Auszeichnung zu bitten, finde ich kindisch und erbärmlich. Es zeugt nicht von Größe, darum zu bitten, vor allem nicht als Kapitän der Nationalmannschaft", schimpfte er.

Auch Lamine Yamal hat sich bereits zur Vergabe des Ballon d'Or geäußert und konnte sich dabei eine kleine Spitze gegen Mbappe nicht verkneifen.

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Häufig gestellte Fragen

Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.

Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.

Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.

Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.

Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.

Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.

Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.

Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.

Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.

Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.

Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.

Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.

Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.

Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.

Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.

Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.

Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.

Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.

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