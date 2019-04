Zlatan Ibrahimovic: "Ich empfehle jedem Talent, seine Karriere bei Ajax zu beginnen"

Ajax Amsterdam gilt als bester Ausbildungsklub der Welt. Auch Zlatan Ibrahimovic legt Talenten den Schritt zum Rekordmeister der Eredivisie nahe.

Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic schwärmt von der Talentförderung bei Amsterdam und rät aufstrebenden Youngstern, ihre Karrieren beim niederländischen Rekordmeister zu beginnen.

"Ich empfehle jedem Talent, zu Ajax zu wechseln und dort die Karriere zu beginnen", erklärte der 37-jährige Schwede im Gespräch mit Voetbal International. "Es ist unglaublich, wie viele großartige Spieler sie herausgebracht haben."

"Als junger, ehrgeiziger Fußballspieler gibt es keinen besseren Verein als Ajax", führt er aus. "Die Art des Trainings, die Philosophie des Clubs, die Mitspieler, die dich umgeben - das alles ist auf sehr hohem Niveau", weiß Ibrahimovic, der einst selbst das Trikot der Niederländer trug.

Auch Zlatan Ibrahimovic spielte drei Jahre lang für Ajax

Mit 18 Jahren wechselte der Mittelstürmer aus Malmö in die und absolvierte in drei Jahren 110 Pflichtspiele (48 Tore) für Amsterdam. Noch heute schwärmt er von der Zeit bei Ajax: "Wenn man die richtige Mentalität hat, ist es einfach bei Ajax große Schritte zu machen. Ich bin dem Klub noch immer sehr dankbar."

Dass die Niederländer in der diesjährigen Champions-League-Saison mit Eigengewächsen wie Frenkie de Jong oder Matthijs de Ligt für Furore sorgen, ist für den Kapitän von Los Angeles Galaxy nur folgerichtig: "Genau das finde ich an dem Verein so stark: Diese Philosophie ist einzigartig und seit Jahren beweist er, dass sie funktioniert."