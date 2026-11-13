Zinedine Zidane spricht es ganz offen aus: Er möchte noch Juventus trainieren

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Fünf Jahre lang spielte er für die Alte Dame. Eine Rückkehr dorthin als Cheftrainer hat für Zinedine Zidane viel Charme.

Frankreichs Nationaltrainer Zinedine Zidane hat offen darüber gesprochen, dass er gerne eines Tages seinen Ex-Klub Juventus Turin trainieren würde.

Am Rande des Nations-League-Spiels seiner Equipe tricolore gegen Italien am Donnerstagabend gestand der ehemalige Weltklassespielmacher: "Ich würde mich freuen, eines Tages Trainer bei Juventus zu sein, ja. Das würde mir gefallen, wenn ich noch länger im Geschäft bin. Aber niemand weiß, was im Fußball passiert."

Zidane spielte von 1996 bis 2001 für den italienischen Rekordmeister, ehe er zu Real Madrid wechselte. Im Juve-Dress gewann der 54-Jährige unter anderem den Weltpokal und zwei italienische Meisterschaften. Als Trainer arbeitete er bislang einzig für Real. Nach einer längeren Pause heuerte er in diesem Sommer als Nachfolger Didier Deschamps' beim Verband FFF an und steht dort noch bis 2030 unter Vertrag.

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Bei Juventus, das seinen glorreichen Zeiten als Dominator der Serie A seit Jahren hinterherläuft, ist aktuell Luciano Spalletti (67) der Cheftrainer. Der ehemalige Azzurri-Übungsleiter ist bis 2028 gebunden, steht angesichts durchwachsener Leistungen und Tabellenplatz sieben in der Kritik.

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Frankreich kassiert erste Niederlage unter Zinedine Zidane

Nachdem Zidane in den ersten vier Spielen als Frankreich-Coach ohne Niederlage geblieben war, setzte es am Donnerstagabend die erste Niederlage. Seine Mannschaft verlor in Mailand gegen Italien mit 1:3. Zidane gab sich anschließend bei TF1 aber gelassen: "Wir machen uns keine Sorgen, das gehört zum Fußball dazu. Es ist sogar besser, wenn solche Momente jetzt passieren. Kein Grund zur Panik."

Er habe "einige gute Momente" gesehen, insgesamt habe seine Mannschaft aber nicht ihr bestes Spiel gezeigt. "Aber das gehört zum Lernprozess dazu, etwas, woran wir arbeiten und arbeiten werden. Als wir in Bedrängnis gerieten, wussten wir nicht, wie wir reagieren und unseren Spielplan umsetzen sollten", sagte Zidane: "Sobald sie in Führung gingen, wurden wir unorganisiert, insbesondere in der Defensive."

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Nach einem Abspielfehler des italienischen Schlussmanns Gianluigi Donnarumma hatte Bayern-Star Michael Olise zunächst zur französischen Führung (10.) getroffen. Doch Pio Esposito (26./75. per Foulelfmeter) und Davide Frattesi (63.) drehten die abwechslungsreiche Partie - obwohl Sebastiano Esposito zwischenzeitlich einen weiteren Foulelfmeter verschossen hatte (60.).

Getty Images

Mit 10 Punkten liegt Frankreich in der Gruppe A gleichauf mit Italien auf Rang zwei, hat den Viertelfinal-Einzug am Sonntag (20.45 Uhr/DAZN) gegen die Türkei somit in der eigenen Hand. "Wir sind noch im Rennen. Heute war es kein schlechtes Spiel, aber da ist noch Luft nach oben", sagte Zidane.