Im Gespräch mit Sporty TV verriet der Flügelspieler, wie sehr ihn bereits das erste persönliche Gespräch mit Jose Mourinho beeindruckte. "Mourinho ist um fünf Uhr morgens aufgestanden, um mit mir zu sprechen. Das zeigt, wie wichtig es ihm ist. Wenn Madrid anruft, kann man nicht nein sagen, also habe ich gesagt: 'Wenn sie mich wollen, dann werde ich dort sein.'"

Wie groß seine Bewunderung für den Portugiesen ist, machte Diomande zudem mit einer weiteren Aussage deutlich: "Ich bin bereit, für ihn mein Leben zu geben."

Nach langem Hin und Her machte Real die Verpflichtung des Ivorers von RB Leipzig schließlich offiziell. Die Königlichen zahlen dem Bundesligisten dem Vernehmen nach eine Sockelablöse von 125 Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen kann die Summe auf bis zu 140 Millionen Euro steigen. In Madrid unterschrieb Diomande einen Vertrag bis 2033.

Diomande schreibt Transfer-Geschichte: Nur zwei Bundesliga-Abgänge teurer

Für den Offensivspieler ging damit ein Traum in Erfüllung. "Es war wie ein Traum, denn es gibt keinen größeren Verein. Von dem Moment an, als ich davon erfuhr, konnte ich nicht mehr schlafen. Ich konnte es einfach nicht glauben", sagte Diomande.

Erst im vergangenen Sommer war Diomande für 25 Millionen Euro von CD Leganes nach Leipzig gewechselt. In seiner ersten Bundesliga-Saison avancierte er prompt zu einem der besten Spieler der Liga. In 46 Pflichtspielen erzielte der Flügelspieler 15 Tore und bereitete elf weitere Treffer vor.

Alleine mit der Sockelablöse von 125 Millionen Euro ist Diomande bereits der drittteuerste Bundesliga-Abgang aller Zeiten - gemeinsam mit Florian Wirtz, der 2025 für dieselbe Summe von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool wechselte. Nur Jude Bellingham (127 Millionen Euro) und Ousmane Dembele (148 Millionen Euro) erzielten bei ihren Wechseln vom BVB noch höhere Ablösen.