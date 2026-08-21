Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Yan Diomande Real MadridIMAGO / Laci Perenyi
Marko Brkic

Yan Diomande enthüllt kuriosen Zeitpunkt seines ersten Gesprächs mit Jose Mourinho bei Real Madrid

La Liga
Real Madrid
Y. Diomande

Yan Diomande ist von seinem neuen Trainer bei Real Madrid tief beeindruckt.

Im Gespräch mit Sporty TV verriet der Flügelspieler, wie sehr ihn bereits das erste persönliche Gespräch mit Jose Mourinho beeindruckte. "Mourinho ist um fünf Uhr morgens aufgestanden, um mit mir zu sprechen. Das zeigt, wie wichtig es ihm ist. Wenn Madrid anruft, kann man nicht nein sagen, also habe ich gesagt: 'Wenn sie mich wollen, dann werde ich dort sein.'"

Wie groß seine Bewunderung für den Portugiesen ist, machte Diomande zudem mit einer weiteren Aussage deutlich: "Ich bin bereit, für ihn mein Leben zu geben."

Nach langem Hin und Her machte Real die Verpflichtung des Ivorers von RB Leipzig schließlich offiziell. Die Königlichen zahlen dem Bundesligisten dem Vernehmen nach eine Sockelablöse von 125 Millionen Euro. Durch Bonuszahlungen kann die Summe auf bis zu 140 Millionen Euro steigen. In Madrid unterschrieb Diomande einen Vertrag bis 2033.

Diomande schreibt Transfer-Geschichte: Nur zwei Bundesliga-Abgänge teurer

Für den Offensivspieler ging damit ein Traum in Erfüllung. "Es war wie ein Traum, denn es gibt keinen größeren Verein. Von dem Moment an, als ich davon erfuhr, konnte ich nicht mehr schlafen. Ich konnte es einfach nicht glauben", sagte Diomande.

Erst im vergangenen Sommer war Diomande für 25 Millionen Euro von CD Leganes nach Leipzig gewechselt. In seiner ersten Bundesliga-Saison avancierte er prompt zu einem der besten Spieler der Liga. In 46 Pflichtspielen erzielte der Flügelspieler 15 Tore und bereitete elf weitere Treffer vor.

Alleine mit der Sockelablöse von 125 Millionen Euro ist Diomande bereits der drittteuerste Bundesliga-Abgang aller Zeiten - gemeinsam mit Florian Wirtz, der 2025 für dieselbe Summe von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool wechselte. Nur Jude Bellingham (127 Millionen Euro) und Ousmane Dembele (148 Millionen Euro) erzielten bei ihren Wechseln vom BVB noch höhere Ablösen.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen